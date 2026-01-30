شيما كلباسي.. في شعر امرأة من فارس الوسيطة

يقدّم كتاب "جهان ملك خاتون.. الأميرة الشاعرة في فارس القرن الرابع عشر"، الصادر حديثاً عن داراجا برس الأميركية، أول دراسة موسّعة باللغة الإنكليزية عن شعر الأميرة الفارسية التي عاشت في القرن الرابع عشر جهان ملك خاتون، والتي تُعدّ واحدة من أهم النساء في تاريخ الأدب الفارسي، إلى جانب ترجمة مختارة من أعمالها. وكانت صاحبة الكتاب الباحثة الإيرانية الأميركية شيما كلباسي قد عرّفت قرّاء الإنكليزية بجهان ملك خاتون للمرة الأولى عام 2008، من خلال أنطولوجيتها "سبعة أودية للحب: مختارات ثنائية اللغة لشاعرات من فارس الوسيطة إلى إيران المعاصرة".

يعرّف الكتاب القرّاء بالسياقين التاريخي والأدبي اللذين شكّلا حياة ملك خاتون وأعمالها، ويضع تجربتها الإبداعية ضمن تقليد إيراني طويل شاركت فيه النساء في الحكم والتعليم ورعاية الفنون منذ الإمبراطوريات القديمة وحتى العصر الإسلامي. كذلك يعيد تصوير الأجواء الرفيعة والهشة في آنٍ واحد لمدينة شيراز في القرن الرابع عشر، حيث لم يكن الشعر ممارسة جمالية فحسب، بل وسيلة للتعبير السياسي والتأمل الأخلاقي. ويضم ديوان ملك خاتون أكثر من ألف قطعة غزلية، إضافة إلى قصائد المدح وأشكال غنائية أقصر، مقدّماً نافذة على العالم الفكري والعاطفي والثقافي لامرأة نبيلة كتبت بعمق فلسفي في زمن اتسم باضطرابات سياسية عميقة.

ومن خلال قراءات تحليلية دقيقة، يستكشف الكتاب قيمة غزليات جهان ملك خاتون، إذ يعود شعرها مراراً إلى مجموعة ثابتة من الصور البلاغية مثل الريح، والشمعة، والعتبة، حيث يعمل كلّ بيت شعري كتأمّل مستقلّ، بينما تشكّل القصائد مجتمعة بحثاً متواصلاً في العلاقة بين الجمال والانضباط. كما يتناول الكتاب مسألة انتقال نصوصها عبر الزمن، ودور النساء بوصفهنّ قارئات وحافظات للثقافة الأدبية.

شيما كلباسي شاعرة ومؤرخة إيرانية دنماركية أميركية. فازت بجائزة بوشكارت للشعر، ورُشحت لجائزة PEN عن فئة الشعر المترجَم. من بين كتبها: "أصداء في المنفى" (2006) و"سبعة أودية للحب" (2008)، و"شعر النساء الإيرانيات" (2008).