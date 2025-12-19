شيماء رحيم.. "وجوه مألوفة" من العالم الرقمي

- في معرض "وجوه مألوفة"، تعيد الفنانة شيماء رحيم صياغة صور الفنانين والشخصيات الشهيرة باستخدام تقنيات لونية صاخبة وزخارف شرقية، مما يمنحها ثِقلاً فنياً ووجوداً مادياً يتجاوز طبيعتها العابرة على وسائل التواصل الاجتماعي. - تبرز الأعمال الفنية حواراً بين الثقافة البصرية الجديدة والتراث التشكيلي، حيث تتمازج الزخارف الشرقية مع جمالية البوب آرت، مما يثير تساؤلات حول علاقتنا بالصور والشهرة في العصر الرقمي. - المعرض يلتقط روح الزمن الحالي، حيث تعيد الشبكات الاجتماعية تشكيل علاقتنا بالصور، محولاً وجوه المشاهير إلى رموز ثقافية تستحق التأمل والتوقف.

تعتمد الفنانة المصرية شيماء رحيم على رصيد ضخم من صور الفنانين والشخصيات التي تنشر يومياً عبر منصّات التواصل الاجتماعي، وأصبحت جزءاً من الذاكرة الجمعية لمستخدميها، لا بوصفها صوراً محايدة، بل أيقوناتٍ شعبيةً تستخدم بلا توقف في الميمات والتعليقات والطرائف الرقمية.

في معرضها "وجوه مألوفة" الذي يتواصل في غاليري ضي بالقاهرة حتى نهاية الشهر الجاري، تستعيد الفنانة هذه الصور لتضعها في سياق مغاير تماماً. في الأعمال المعروضة تُنتزع الوجوه من طبيعتها العابرة على الشاشة، وتُعاد صياغتها بتقنيات لونية صاخبة وتكوينات زخرفية متشابكة. تتجاور على سطح اللوحات الألوان الساطعة مع خلفيات هندسية ونباتية تستدعي روح الزخرفة الشرقية، من دون أن تفقد ارتباطها بالعالم الرقمي.

تتماهى الأعمال مع جيل يتعامل مع الشبكات الاجتماعية بوصفها مخزوناً بصرياً يومياً، تتخذ الوجوه مساحة مركزية، بينما تُغمر الخلفيات بطبقات من العناصر المتكررة، ما يمنحها إحساساً بالامتلاء البصري. تستشعر هنا روح الغرافيتي أو تأثيراته، حيث يبرز الوجه بخطوط حادة فوق أرضيات مشغولة، فيما يذهب بعضها الآخر إلى بناء مشاهد شبه أيقونية، تُعامل فيها الشخصيات بوصفها رموزاً ثقافية جاهزة للتلقي.

تبني الفنانة حواراً بين الثقافة البصرية الجديدة والفن التشكيلي

ما يلفت في هذه التجربة هو التوتر الجميل بين شعبية المصدر وجدّية الوسيط، فالصور اليومية السريعة، التي تُستهلك عادة في ثوانٍ، تكتسب في أعمال رحيم ثِقلاً فنياً ووجوداً مادياً. هنا يتحول وجه اعتدنا رؤيته في "ميم" عابر إلى عنصر يستحق التوقف والتأمل. أما اللوحات التي تجمع ألواناً دافئة مع خلفيات زخرفية دقيقة فتمنح المتلقي انطباعاً بأن الفنانة لا تحتفي بالشخصيات بقدر ما تحتفي بقدرة الصورة على التحول والتبدل بين وسائط مختلفة.

رغم الطابع الاحتفالي للتجربة، فإنها تقوم على بناء دقيق للطبقات اللونية، ومزج واعٍ بين الرسم اليدوي وتأثيرات الرسوم الجدارية والطباعة. في بعض اللوحات يتبدّى الوجه بوضوح فوق خلفيات منقوشة، بينما تتراجع التفاصيل تدريجياً في أعمال أخرى لصالح حضور زخرفي طاغٍ يذكّر بمشغولات الحِرَف التقليدية. هذا الحوار بين التقنية والموضوع يفتح المجال أمام قراءة أوسع للمعرض، بوصفه محاولة لإعادة التفكير في مادة الصورة نفسها، كيف تُنتج وتتحول، وما الذي يحدث حين تنتقل من وسيط سريع وعابر إلى سطح يحمل أثقال اللون والملمس. كما يدفع المتلقي إلى الانتباه لمسار العين داخل اللوحة، وللحركة المستمرة بين المركز والهامش.

يكشف المعرض عن ميل الفنانة إلى بناء حوار بين الثقافة البصرية الجديدة والتراث التشكيلي، عبر إدماج الزخارف والأنماط الشرقية في جمالية البوب آرت وإيقاعات الثقافة الرقمية. النتيجة أعمال تمتلك طاقة احتفالية، لكنها تحمل أيضاً أسئلة حول علاقتنا بالشهرة، وبالصور التي تتسلل إلى وعينا من دون توقف، وكيف تتحول هذه الصور إلى مرجعيات شخصية وجماعية. معرض "وجوه مألوفة" هو محاولة لالتقاط روح زمن تُعيد فيه الشبكات تشكيل علاقتنا بصور ممثلين ومغنين مثل محمد منير ويحيى الفخراني وعادل إمام ويسرا وغيرهم.