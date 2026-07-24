شهادة سلمان رشدي في محاكمة المتهم بمحاولة اغتياله

- أدلى سلمان رشدي بشهادته في محكمة فدرالية ببوفالو حول هجوم تعرض له عام 2022، حيث طُعن أثناء تحضيره لإلقاء كلمة عن تهديدات تواجه الكتاب والفنانين، مما أدى إلى إصابات خطيرة منها فقدان البصر في عينه اليمنى وتضرر كبده. - المحكمة تبحث في اتهامات تتعلق بالإرهاب ضد هادي مطر، الذي دفع ببراءته، بينما يحاول الادعاء إثبات أن الهجوم كان مدفوعاً بدافع أيديولوجي مرتبط بفتوى الخميني عام 1989. - الدفاع يؤكد عدم وجود دليل مباشر على ارتباط مطر بأي تنظيم إرهابي، مشيراً إلى أن القضية تعتمد على ربط مؤشرات لإثبات نية المتهم.

أدلى الكاتب سلمان رشدي، أمس الخميس، 23 يوليو/تموز، بشهادته أمام محكمة فدرالية في بوفالو بولاية نيويورك، خلال محاكمة هادي مطر، المتهم بطعنه عام 2022 داخل مؤسسة تشوتوكوا الثقافية، في قضيةٍ تنظر فيها المحكمة ضمن اتهاماتٍ مرتبطة بالإرهاب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأدلة التي يستند إليها الادعاء الفدرالي لإثبات أن الهجوم كان مدفوعاً بدافع أيديولوجي؟ كيف حاول دفاع هادي مطر إثبات أن السلطات لا تملك دليلاً مباشراً على تصرف موكله باسم تنظيم إرهابي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وروى رشدي أمام هيئة المحلفين تفاصيل الهجوم الذي تعرض له بينما كان يستعد لإلقاء كلمة حول التهديدات التي تواجه الكتاب والفنانين. وقال، من جديد، إنه شعر في البداية بما اعتقد أنه لكمةً تحت ذقنه، قبل أن يكتشف نزيف الدم من عنقه، مضيفاً أنه وجد نفسه بعد لحظات ملقى على خشبة المسرح وسط "بحيرة واسعة من الدماء".

وخلال شهادته التي استمرت أكثر قليلا من ساعة، تحدث سلمان رشدي، الذي بلغ من العمر 79 عاما، عن الإصابات التي خلفها الهجوم، وضمنها فقدان البصر في عينه اليمنى، وتضرر كبده إضافةً إلى إصابة يده اليسرى التي سببت له شللاً مؤقتاً، إضافةً إلى فترة علاج طويلة. وقال إن السكين اقتربت من دماغه بمقدار مليمتر واحد. وعندما سأله محامي الدفاع عما إذا كان يعتقد بوجود صلة بين مطر والإرهاب، قال رشدي إنه لم تكن لديه معرفة بذلك، لكنه كانت لديه شكوك.

المحكمة الحالية تبحث في اتهاماتٍ تتعلق بالإرهاب، وقد دفع مطر ببراءته

وتأتي شهادة رشدي في إطار محاكمةٍ فدرالية تختلف عن القضية التي حُسمت سابقاً أمام محكمة ولاية نيويورك، حيث أدين هادي مطر، الأميركي من أصل لبناني، بمحاولة القتل وحكم عليه بالسجن 25 عاماً. أما المحكمة الحالية فتبحث في اتهاماتٍ تتعلق بالإرهاب، وقد دفع مطر ببراءته.

ويحاول الادعاء الفدرالي إثبات أن الهجوم لم يكن فعلاً فردياً، بل كان مدفوعاً بدافع أيديولوجي مرتبط بالفتوى التي أصدرها المرشد الإيراني السابق آية الله الخميني عام 1989، داعياً إلى قتل رشدي بعد نشر روايته "آيات شيطانية". كما يستند الادعاء إلى مواد قال المحققون "إنهم عثروا عليها في منزل مطر"، بينها مواد قالوا "إنها مرتبطة بحزب الله اللبناني".

في المقابل، يقول دفاع مطر إن السلطات لا تملك دليلاً مباشراً على أن موكله تصرف باسم أي تنظيم إرهابي، حتى لو كان يحمل موقفاً عدائياً تجاه رواية "آيات شيطانية". ويرى الدفاع أن القضية تقوم على محاولة ربط مجموعةٍ من المؤشرات لإثبات نية المتهم ساعة الهجوم.

وخلال الجلسة، وجه إلى رشدي سؤال عن علاقته بالتهديدات التي واجهها بعد نشر الرواية، فأكد أنه عاش خلال العقدين السابقين للهجوم حياةً عامةً طبيعيةً في نيويورك، بعد سنوات من العزلة التي فرضتها عليه الفتوى.

وتعيد المحاكمة الفدرالية النظر في هجوم 2022 من زاوية قانونيةٍ جديدة، إذ لا يتعلق السؤال هذه المرة بوقوع الاعتداء وإنما بطبيعة الدافع الذي يقف خلفه، وما إذا كان الطعن الذي تعرض له أحد أبرز الروائيين المعاصرين قد جاء بدافع إرهابي أم كان اعتداءً فردياً.