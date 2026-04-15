شكوى لبنانية عاجلة إلى "يونسكو" حول استهداف قلعة شمع

- تقدمت وزارة الثقافة اللبنانية بشكوى عاجلة إلى "يونسكو" لحماية قلعة شمع الأثرية في جنوب لبنان، بعد تقارير عن تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية، مؤكدةً أن القلعة مدرجة على لائحة الحماية المعززة منذ 2024. - نفت الوزارة الأضرار بموقع صور الأثري، داعيةً الإعلام للاعتماد على المصادر الرسمية، وتعتبر قلعة شمع جزءاً من تاريخ عسكري وثقافي يمتد من الحقبتين الصليبية والأيوبية إلى العهد المملوكي. - أدرجت "يونسكو" 39 موقعاً ثقافياً لبنانياً على لائحة الحماية المعززة، مما يمنحها أعلى مستوى من الحماية القانونية في حالات النزاع المسلح.

في ظلّ اتّساع الأضرار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على المواقع التراثية في جنوب لبنان، أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، عبر المديرية العامة للآثار، تقدّمها بشكوى عاجلة إلى منظمة "يونسكو"، طالبةً منها التدخّل الفوري لحماية موقع قلعة شمع الأثرية في قضاء صور، وذلك على خلفية معلومات أفادت بأنّ القوات الإسرائيلية تقوم بتدمير الموقع.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّ القلعة مُدرجة على لائحة الحماية المعزّزة منذ عام 2024، وفق البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954، مشيرةً إلى أنّ الموقع كان قد تعرّض أيضاً لاعتداء سابق خلال العام الماضي. ونفت الوزارة ما جرى تداوله عن تضرّر موقع صور الأثري، مؤكدةً أنّ هذا الخبر "عارٍ من الصحة"، وداعيةً وسائل الإعلام إلى اعتماد المصادر الرسمية وتوخّي الدقة في نقل المعلومات.

وتُعدّ قلعة شمع واحدة من مجموعة قلاع جنوبية تعكس تاريخاً عسكرياً وسياسياً يمتدّ من الحقبتين الصليبية والأيوبية إلى العهد المملوكي وما بعده. ويعود بناء القلعة، بوصفها حصناً دفاعياً، إلى بدايات القرن الثاني عشر، فيما تكشف التنقيبات الأثرية عن أنّ الموقع أقدم من ذلك، إذ تعود بعض طبقاته إلى القرن الثالث الميلادي على الأقل. وتقع على مسافة نحو 17 كيلومتراً جنوب صور، وترتبط القلعة بمقام شمعون الصفا وبمحيط معماري وقروي أوسع، ما يجعلها جزءاً من ذاكرة محلية وثقافية وتاريخية في آن واحد. وكانت القلعة قد تعرّضت لأضرار جسيمة خلال حرب تموز/ يوليو 2006، قبل أن تخضع لاحقاً لأعمال ترميم.

يأتي هذا التحرّك بعد أقل من أسبوعين على إعلان "يونسكو" إدراج 39 موقعاً ثقافياً لبنانياً على لائحة الحماية المعزّزة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها تمنح هذه المواقع أعلى مستوى من الحماية القانونية في حالات النزاع المسلح. وتضمّ اللائحة، إلى جانب قلعة شمع، عدداً من المواقع الجنوبية، بينها مواقع في صور ورأس العين وأمّ العمد والخرايب، فضلاً عن قلعتي الشقيف وتبنين، إضافة إلى مواقع أثرية في مختلف المناطق اللبنانية.