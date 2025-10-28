شخصيات جمال الخشن على مسرح غير مرئي

- في معرض "مقام النور" لجمال الخشن، تتجلى الأجساد في لوحاته كأنها تؤدي عرضًا استعراضيًا، متوشحة بالنور ومغمورة بطاقة روحية، مما يخلق حالة شعائرية تتجاوز الواقعي نحو السكينة. - يضم المعرض نحو خمس عشرة لوحة بألوان الأكريليك، حيث يحتل الجسد موقع الصدارة ويتحرك داخل فراغ حيادي، باحثًا عن توازن بين الانجذاب للأعلى والجذور الراسخة، كحامل للضوء ومرآة لمساحة داخلية. - تتسم اللوحات بتأثير ممارسة الغرافيك، حيث تُرسم حدود الجسد بدقة، مع خلفيات بيضاء تمنح وحدة شكلية قوية، مما يشكل لغة صوفية حديثة تتعامل مع الجسد ككائن شفاف.

في الأعمال التي يقدّمها الفنان المصري جمال الخشن في معرضه القاهري "مقام النور"، ثمة روح استعراضية تستحوذ على الشخصيات المرسومة، كأن كل جسد يقف على مسرح غير مرئي، ويشارك في عرض أدائي من نوع خاص.

الأجساد في لوحات المعرض الذي يتواصل في "غاليري مصر" حتى السادس من الشهر المقبل تتوشح بالنور، يغمرها الأبيض، وتحيطها طاقة روحية هادئة، الحركة الناعمة للأطراف، والإيماءات الرشيقة الموزّعة بدقة، تمنح المشهد ما يشبه الإيقاع الراقص، إذ يتقاطع الجسد مع لحن صامت، وتحضر الاستعارة البصرية جزءاً من حالة شعائرية تتجاوز الواقعي نحو منطقة غامرة بالسكينة.



المعرض يضم نحو خمس عشرة لوحة منفّذة بألوان الأكريليك تشكّل امتداداً لتجارب الخشن الأخيرة التي يحتل فيها الجسد موقع الصدارة في تجربة الفنان، وهي تتحرك داخل فراغ يبدو حيادياً، خلفية بيضاء أو باهتة لا تنازع الجسد حضوره، بل تجعله المصدر الوحيد للضوء والمعنى والحركة.

تبحث الأجساد عن توازن بين الانجذاب للأعلى وبين جذورها

اللون الذهبي الذي كان أساسياً في أعمال سابقة يتراجع هنا إلى أثر خافت، يلمع في بعض المواضع كما لو كان طيفاً يلوّح من بعيد.

لا يقدم الخشن الجسد بوصفه مادة حسية أو صورة لموديل، فالجسد يبدو حاملاً للضوء، ومرآة لمساحة داخلية، وكياناً يتذكر، ويبوح، ويتجاوز حدوده الفيزيائية. الأطراف تُمدّ كما لو أنها تبحث عن توازن بين الانجذاب للأعلى والجذور الراسخة في الأرض.



كما نلمح في اللوحات أثراً من ممارسة الغرافيك الذي خبره الخشن لسنوات بحكم تخصصه الأكاديمي، لكن هذه التقنية تُخفي خلفها رغبة في الوصول إلى لغة أكثر شفافية، فحدود الجسد تُرسم بدقة، والتلوين يبدو متردداً أحياناً عند الحواف، كأن الجسد يذوب رويداً في هواء اللوحة.

في إحدى اللوحات، يظهر جسد ملتفّ على ذاته، رأسه مائل قليلاً، والذراعان ممدودتان بخفوت، كأنه يعيش حالة خشوع داخلي أو إصغاء إلى ما لا يُرى.

وفي أخرى، يقف الجسد أكثر انفتاحاً على الفضاء، يستقبل الضوء بكتفين مرفوعتين، في إشارة إلى ثقة أكبر، أو ربما احتفال خافت. هذه التنويعات الإيمائية تمنح كل لوحة طابعها المستقل من دون أن تخرج من السياق العام للمعرض.

الوجه في معظم الأعمال مختفٍ أو متخفّف من التفاصيل، كأن الفنان يتجنب إشغال المتلقي بملامح فردية، والتركيز على اللغة الجسدية، على حركة الذراعين، أو القدمين اللتين تلامسان الأرض بالكاد.

العمل على الخلفيات البيضاء يمنح المجموعة وحدة شكلية قوية، فلا حيلة لونية لتأطير المشهد، لا ظلّ ولا بيئة تروي شيئاً من الخارج. كل الحكاية في الداخل، حتى حين يظهر أثر الذهب، فحضوره يبدو خافتاً أو تذكيراً عارضاً بتاريخ سابق في تجربة الخشن كانت المادة فيه تناضل من أجل حضورها اللامع.



أما الآن، فاللمعان يأتي من الجسد نفسه، لا من أي وسائط تضيف له هالة جاهزة. التكوينات الهادئة، والحركة التي تكاد تكون مسموعة، تلفت انتباه المشاهد إلى الداخل، وتدعوه أن يبطئ خطواته، وأن يشارك هذه الأجساد تعبيرها الصامت. من دون ادعاء مباشر للروحانيات، ومن دون رموز مكتظة، تتشكل هنا لغة صوفية حديثة، تتعامل مع الجسد بوصفه كائناً شفافاً تتقاطع فيه طبقات من النورانية والضوء.