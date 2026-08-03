- انهارت صفقة نشر رواية "اتصل بي، وسأخفي الجثة" للكاتب جيري فالادي بسبب شكوك حول استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابتها، مما أدى إلى سحب المخطوطة من السوق بعد عرض تجاوز مليونَي دولار. - أثارت التغيرات في النصوص شكوكاً حول استخدام الذكاء الاصطناعي، رغم نفي فالادي لذلك، مشيراً إلى تحيز ضد الكتّاب السود وعدم وجود دليل حاسم على استخدام الذكاء الاصطناعي. - تعكس القضية تحديات متزايدة في صناعة النشر حول إثبات مصدر النصوص وحقوقها، حيث يقتصر الحماية على العناصر التعبيرية التي ينجزها مؤلف بشري.

إثر شكوك بشأن احتمال الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابتها أو تحريرها، انهارت صفقة نشر رواية الجريمة "اتصل بي، وسأخفي الجثة" للكاتب جيري فالادي، بعدما سحب وكلاؤه المخطوطة من السوق، وكانت دار "مينوتور بوكس" الأميركية، قد قدمت عرضاً يتجاوز مليونَي دولار ضمن مزاد تنافست فيه 14 دار نشر، على أن يصدر الكتاب في عام 2028.

وقد بدأت المخطوطة رحلتها إلى سوق النشر في يونيو/ حزيران الماضي، مع قراءة الوكيل الأدبي مارك جيرالد، لها، ثم عرضها على الناشرين. وفي 29 يوليو/ تموز الفائت، عقدت الوكالة اجتماعاً مع جيري فالادي، قالت إنّ بعض التفاصيل التي قدّمها عن تطور النص تغيّرت خلاله، فقررت إنهاء تمثيله وسحب الرواية، إذ لم تعد الوكالة قادرة على توثيق تطور المخطوطة "من بدايتها إلى اكتمالها". وكان أحد محرري الوكالة، قد تساءل حول نبرة بعض المقاطع وإيقاعها، وما إذا كانت تحمل مؤشرات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي. وقال جيرالد إن الوكالة لم تلجأ حينها إلى برامج الكشف، بعدما وجدت تفسيرات فالادي واضحة ومقنعة. وبدا أن التغيرات التي أدخلها فالادي، كانت لاحقة للاتفاق المبدئي.

فيما نفى فالادي استخدام الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن سرعة إسقاط المشروع تكشف "تحيزاً ضد الكتّاب السود". وأشار إلى أن الرواية مرت على قرّاء ومحررين في دور عدة، من دون اكتشاف دليل حاسم على استخدامه الذكاء الاصطناعي، كما حذر في الوقت نفسه، من النتائج الخاطئة لأدوات الكشف، إذ لم تتضمن رسالة الوكالة بسحب الرواية، دليلاً تقنياً يثبت كتابة النص آلياً.

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وتسجّل هذه القضية، أكبر عقد نشر معلن ينهار حتى الآن، بسبب الشك في استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ تظهر أسباب انهيار الصفقة، مأزقاً متصاعداً في صناعة النشر، يتعلق بصورة خاصّة، بإثبات مصدر النصوص وحقوقها، إذ يقصر مكتب حقوق النشر الأميركي الحمايةَ على العناصر التعبيرية التي ينجزها مؤلف بشري، مع الإشارة إلى أنّ الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، كأداة مساعدة، لا يسقط الحماية تلقائياً.