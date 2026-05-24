"شارع الفن" في القاهرة.. الفضاء العام مختبراً للإنتاج والتلقي

في شارع لا يتجاوز مئتَي متر، يتوسط ما يُعرف بمثلث البورصة في وسط البلد بالقاهرة، يتحول الفضاء الحضري إلى مسرح مفتوح. هنا، في شارع الشريفين، يمكن للمارّة أن يحظو بتجربة مشاهدة محتملة. موسيقيّ شاب يعزف إلى جوار واجهة بنك قديم، أو مجموعة من طلاب الفنون يؤدون عرضاً حركياً أمام أحد المباني التراثية، ومارّة يتوقفون على غير موعد مع الفن. هكذا تُختبر مبادرة "شارع الفن"، التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية ومحافظة القاهرة منذ أيام.

تعتمد الفكرة على نقل الفن من قاعاته المغلقة إلى الشارع، ومن جمهوره المعتاد إلى جمهور عابر لم يخطط للمشاهدة. لا تبدو الفكرة جديدة تماماً على المستوى العالمي، إذ اعتادت مدن كبرى على دمج الفنون في الفضاء العام، لكن خصوصيتها المصرية تنبع من طبيعة المكان نفسه. فالقاهرة الخديوية، التي صُممت في الأصل مدينةً حديثة على النسق الأوروبي، تعود اليوم لتُستخدم بوصفها خلفية بصرية للفن، بعد سنوات من التدهور ثم محاولات الترميم. في هذا السياق، يبدو "شارع الفن" امتداداً لجهود إعادة تأهيل وسط البلد، ولكن بأداة ثقافية هذه المرة، لا عمرانية حضرية فحسب.

كما لا تبدو فكرة نقل الفن إلى الشارع جديدة تماماً في السياق المصري أيضاً، إذ سبقتها تجربة "الفن ميدان" التي انطلقت عقب ثورة 2011، بوصفها مبادرة مستقلة سعت إلى استعادة الميادين لتصبح مساحات للتعبير الفني والحوار المجتمعي، غير أنّ الفارق بين التجربتَين ربما يكمن في طبيعة الفاعل نفسه، بين مبادرة خرجت من وسط الفضاء الثقافي الأهلي، وأخرى تأتي اليوم ضمن تصور رسمي لإدارة الفضاء العام.

تتضح ملامح هذه التجربة أكثر على مستوى المشاركة الفردية للفنانين. يقول الفنان التشكيلي المشارك في المشروع أحمد علي، لـ"العربي الجديد"، إنه انضم إلى فعاليات شارع الفن عبر ترشيح من مؤسسة آرت دو إيجبت، إذ عرض ثلاثة من أعماله على حوامل مخصصة في الشارع، في حين اختار فنانون آخرون العمل مباشرة أمام الجمهور، بالرسم الحي أو الأداء المفتوح. أحمد علي، وهو خريج كلية الخدمة الاجتماعية، يكرس وقته حالياً للفن بالتوازي مع دراسته في كلية الفنون الجميلة، في مسار يعكس طبيعة هذه المبادرة التي تفتح المجال أمام مسارات غير تقليدية لدخول المشهد الفني.

تقوم المبادرة على تنظيم عروض أسبوعية تمتد من الخميس إلى السبت، بمشاركة عشرات الفنانين الشباب، في مجالات الموسيقى والأداء والفنون البصرية. اللافت هنا يتمثل في طبيعة التلقي؛ إذ لا يوجد فصل واضح بين المؤدي والمتلقي، ولا سياق مؤسسي يحدد كيفية المشاهدة أو يفرض إيقاعها. يمكن للمارة التوقّف لدقائق أو المرور دون اكتراث، وهو ما يضع الفن في اختبار مختلف، أقرب إلى الحياة اليومية منه إلى العرض المنظم.

مع ذلك، يطرح هذا النمط من الفعاليات أسئلة تتجاوز الاحتفاء بسهولة الوصول إلى الفن. فهل يؤدي نقل العروض إلى الشارع بالضرورة إلى توسيع قاعدتها الاجتماعية، أم أنه يظل موجهاً إلى شريحة محدّدة من رواد وسط البلد الذي يتخذ طابعاً سياحياً بارزاً؟ وهل يتحول الشارع إلى بديل حقيقي للمؤسسة الثقافية، أم إلى مساحة تكميلية تظل محدودة التأثير؟ ثم إلى أي مدى يمكن لهذه المبادرات أن تستمر خارج إطار الفعاليات المنظمة، لتصبح جزءاً عضوياً من المشهد اليومي للمدينة؟

كما يفتح هذا النمط من الفعاليات نقاشاً يتعلق بطبيعة القيمة الفنية نفسها، حين تُعرض خارج سياقها المعتاد. فالأعمال التي تُشاهد في الشارع لا تُستقبل بالطريقة نفسها داخل قاعة عرض، إذ تغيب الشروحات والسياقات النقدية، ويصبح الحكم عليها أكثر ارتباطاً بالانطباع المباشر. في المقابل، يكتسب العمل الفني هنا نوعاً مختلفاً من الحيوية، نابعاً من احتكاكه اليومي بالمدينة، ومن قدرته على جذب انتباه عابر لا يبحث بالضرورة عن الفن، لكنه يجد نفسه في مواجهته.

لا يمكن فصل "شارع الفن" عن سياق أوسع تحاول فيه المؤسسات الرسمية إعادة تعريف علاقتها بالفضاء العام، من خلال إعادة إدخال الثقافة إلى الشارع. وبين الطموح إلى إتاحة الفن، والحاجة إلى اختبار أثره الفعلي، يظل شارع الشريفين نموذجاً صغيراً، لكنه كاشف لحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من الأنشطة التفاعلية، وهو ما يتجسد في الاحتفاء الجماهيري اللافت بهذه المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي والترحيب بها.