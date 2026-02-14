سِيَر العشق الشقي.. من لورنا سليم إلى سلفادور دالي

- الانكسار في الحب والعلاقات: يستعرض النص قصص حب مثل لورنا سليم وجواد سليم، وخليل صليبي وزوجته كاري، حيث يتجاوز الحب المادي ليواجه واقعاً قاسياً، مما يبرز الانكسار والوعود غير المحققة في العلاقات. - تمثيل الحب في الفن البصري: يُظهر النص كيف أن الحب والانكسار تمثلا في الفن البصري، مثل سلسلة "عبلة وعنترة" لرفيق شرف، وأعمال فنانين كأميديو موديلياني، حيث تحولت رفيقاتهم إلى أيقونات بصرية. - الحب كطاقة كونية في الفن: يُختتم النص بتسليط الضوء على فنانين مثل فريدا كاهلو وسلفادور دالي، حيث تحول الحب إلى طاقة كونية تتجاوز الواقع، محررة العشاق من قوانين الجاذبية.

في الرابع عشر من فبراير/شباط، يُستعاد مع يوم الحبّ الخطاب ذاته حول الاكتمال الذي يُفترض أن يمنحه الحُبّ لحياة الناس. وصحيح أن تاريخ الفنّ التقط هذه الفكرة وقدّمها في تجليات عديدة، لكنه يقترح أيضاً رواية أُخرى، قد لا تكون نقيضة بالمطلق، ولكن يتخلّلها شيءٌ من الانكسار، والوعود التي لا تتحقق. في هذا السياق، قد نعثر على صدى للانكسار في ذكرى الأيام البغدادية للفنانة لورنا سليم، وفي مأساة الرسام خليل صليبي وزوجته كاري، وفي إعادة قراءة رفيق شرف لأسطورة عبلة وعنترة بخطاطات سريعة تكثف الهزائم، وصولاً إلى لوحات بيير بونار وفريدا كاهلو وغيرهما.

على تخوم السيرة

تتتبّع إنعام كجه جي في كتابها "لورنا.. سنواتها مع جواد سليم" (دار الجديد، 1999)، الانكسار الذي خلّفه رحيل الفنان العراقي جواد سليم عام 1961 في حياة زوجته لورنا بيرل. لكن قبل ذلك، يستعيد الكتاب "بغداد جواد" في حكاية حبّ من زمنٍ قاسٍ: قيظ الوزيرية والسعي وراء دينار لا يكاد يمكث في اليد، عناصر مكتملة في مشهد عاطفي. مع ذلك تطيب الحياة في بغداد للمحبوبة البريطانية التي قطعت المسافات لأجل حبيبها، وكأن الحبّ، هنا، وبقدرته على إنتاج المعنى قد تمكّن من تجاوز شروطه المادّية حتى بعد رحيل الحبيب. تُنبّه كجه جي: "لم تعد لورنا تعتبر نفسها أجنبية في بغداد. أمّا رسائلها إلى أهلها فقد كانت متفرّقة. وقد اشتكى والداها دائماً من أنها لا تكتب إليهما بما فيه الكفاية".

مسافة بين اثنين لا تجسرها إلا الشجاعة أو فن مطوَّق بالجمال

استعادة تتقاطع، إلى حدّ ما، مع المصير الفاجع للرسام اللبناني خليل صليبي وزوجته كاري. التقط صليبي الحداثة انطلاقاً من تفاصيل جسد حبيبته، أراد لها أن تكون جسر العبور بين روح الشرق وحداثة الغرب. كانت الأميركية كاري أود، أو "الملائكية" كما سمّاها في إحدى لوحاته، مشروعَه الجمالي لترسيخ تقاليد تشكيلية لم تكن قد عُرفت بعد في المشرق، غير أن هذا "الجسر" انهار أمام واقعٍ فلاحيٍّ عنيف في قرية "بطلون". تذكّر رؤيته وعلاقته بحبيبته، ببابلو بيكاسو الذي قرأ المرأة بوصفها قوة إلهام، وبأوغست رودان الذي كان يرى في المرأة الجسد الفاني في ذروة حيويته، حيث الكتلة المنحوتة تعبر عن الرغبة وفنائها في آن واحد. لقد كان صليبي، مثل رودان، يرى في الجسد البيان التشكيلي الذي لا ينكسر، حتى وإن باغته الرصاص هو وزوجته في بيروت عام 1928.

في ضوضاء الحياة اليومية

لكن لو انتقلنا من انكسارات الحبّ في السيرة، إلى تمثيلها موضوعاً بصرياً، تبرز سلسلة "عبلة وعنترة" للفنّان اللبناني رفيق شرف في السبعينيات أيقونةً حداثيةً، حيث استلَّ أشهر عاشقِي التراث العربي من بطون الملاحم ليُنزلهما إلى أرضٍ مثقلة بالهزائم السياسية. في لوحات شرف، يخرج عنترة، ذلك الفارس النرجسي، هزيلاً ومحاصراً بضجيج اليومي، بعد أن جُرّد العاشق من أسلحته القديمة، وما كان يُروى على أنه قصّة انتصارٍ على العوائق، صار علامة على خيبات البطولة ذاتها. وإلى جانب الرسومات يُدوّن شرف بانكسار ساخر في كتاب وُصف حين صدوره بأنه "نصّ مضاد"، وحمل عنوان "كتاب رفيق شرف" (الطليعة، 1980): "إنها متفهّمة وصابرة. أدركتْ أنّي تعِسٌ ومظلوم وأحتمل، وكان هذا يدعوها إلى البكاء مراراً، وأنا يسحرني بكاء المرأة... أظنّ أنها تحبني، فهناك نوع من النساء يحبّ في الرجال عذابهم وغموضهم... لكن زوجتي تحبُّ بؤس حياتي معها وحياتها معي".

مارك شاغال يرسم زوجته بيلا في مرسمه بباريس، 1927 (Getty)

قوة تصوغ اللون

في محترفاتهم حوّل الفنانون الحُبّ إلى قوة تُعيد صياغة اللون، هكذا جعل الإيطالي أميديو موديلياني رفيقته جان هيبوتيرن أيقونةً بصرية في أكثر من 20 لوحة، ومنحها تلك الأعناق الطويلة والعيون اللوزية التي بلا بؤبؤ، وكأنه يختزل فيها المودة الصامتة التي رافقته حتى انتحارها خلفه بعد يوم واحد من رحيلها. أما الفرنسي بيير بونار، فصارت زوجته مارث هوسه اللوني لنحو نصف قرن، إذ رسمها في أكثر من 300 لوحة، وفي سياق الهوس الذي يتحدّى الغياب، تبرز تجربة النمساوي أوسكار كوكوشكا، فبعد انفصاله عن ملهمته ألما ماهلر، ورسمه لها في "عروس الريح"، وصل به الأمر إلى صنع دمية قماشية بالحجم الطبيعي تشبهها تماماً. كما اتّخذ الحُبّ شكلاً عضوياً في أعمال فريدا كاهلو، التي وضعت شريكها دييغو ريفيرا حرفياً داخل تكويناتها. في حين رفع السريالي سلفادور دالي شريكته غالا إلى مصاف الأساطير، فظهرت في أعماله قوةً روحية أو "مادونا" تحمي عالمه من التشتت والجنون. وتتوج هذه المشهديات مع مارك شاغال، الذي جعل من زوجته "بيلا" بوصلةً لعالمه الحالم، إذ حرر العشاق في لوحاته من قوانين الجاذبية ليرتفعوا فوق البيوت والمدن، محولاً الحب إلى طاقة كونية تتجاوز ثقل الواقع.