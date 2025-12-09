سيم كيرن يفكك الدعاية الإبادية في "فظاعة الإبادة الجماعية"

يَبرُز كتاب "فظاعة الإبادة الجماعية" كنداء لكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وأفعاله الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، حيث يقدّم الناشط الأميركي من أصل يهودي سيم كيرن رؤية مباشرة تختلف عن السرديات الغربية المعتادة، وتجمع بين التجربة الشخصية والتحليل التاريخي ليكشف كيف تتجذّر هذه الجرائم في أيديولوجيا الصهيونية الحديثة.

يعود سيم كيرن إلى نشأته في ولاية إلينوي الأميركية، ويحدث القارئ عن الصراعات الداخلية التي خاضها قبل أن يصل إلى قناعة بأن الصهيونية لا تمثل بالضرورة قيمه أو معتقداته، وأن الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد نزاع سياسي، بل نظام إبادة قائم على تاريخ طويل من العنف والتهجير القسري. يعيد كيرن في كتابه رسم الواقع الاستعماري في فلسطين، مع التركيز على الصلة بين الأسس الدينية والسياسية للصهيونية وبين نظام الفصل العنصري والجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة خلال العامين الماضيين. يطرح تساؤلات مثل: كيف تستمر دولة في قتل المدنيين العزّل تحت ذرائع دينية وسياسية، بينما يغض المجتمع الدولي الطرف؟ وكيف يخدم النظام الرأسمالي الليبرالي هذه السياسات المدمرة؟

لا يقتصر تحليل الكتاب على تاريخ الاحتلال فحسب، بل يناقش أيضاً آليات الدعاية التي تستخدمها إسرائيل لتجميل جرائمها، وكيف تستغل الإعلام الغربي لتبرير القتل والتطهير العرقي. يكشف سيم كيرن القناع عن سردية مشوهة، ويسلط الضوء على الخداع الذي يتعرض له الرأي العام العالمي. تضيف التجارب الشخصية للكاتب عمقاً خاصاً للعمل، فقد تعرض للنبذ من مجتمعه بسبب مواقفه المناهضة للصهيونية، لكنه استمر في نشر محتوى تعليمي يومي عن التاريخ الفلسطيني واليهودي وقضايا الاستعمار، مستخدماً منصات التواصل الاجتماعي أداةً لنشر الحقيقة. كما تمكن من جمع تبرعات ومساعدات مباشرة لعائلات غزة، متحدياً التهديدات ومحاولات التضييق.

تتسم لغة الكتاب بالصراحة والوضوح، وتعكس حجم الفظائع التي يصفها، ولا تتوانى عن التعبير بالغضب والحزن، مما يجعل القارئ الغربي خاصة يواجه الحقيقة دون تلطيف أو تهوين. في ظل المجازر المستمرة، تصبح الكلمات المهذبة غير كافية، ويجب أن تتناسب مع حجم المأساة، كما يوضّح مراراً. يدفع الكتاب القارئ الغربي إلى إعادة النظر في الدعاية الصهيونية التي تبرر الإبادة الجماعية، من خلال تفكيك تسع حجج رئيسية تستخدمها إسرائيل وأنصارها للدفاع عن أفعالهم، ويشرح كيف يمكن الرد عليها بوضوح وحزم.

"فظاعة الإبادة الجماعية" يقدّم قراءة مباشرة لما يجري في فلسطين اليوم، ويكشف آليات العنف والدعاية التي تسمح بإدامة هذه الجرائم، ويضع القارئ أمام حقيقة صارخة، ويطالب بموقف واضح مع العدالة، بعيداً عن الحياد الذي يبرر استمرار الإبادة.