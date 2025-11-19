"سياسات عربية" عن أزمات النظرية والتحولات المعاصرة

- يتناول العدد الرابع والسبعون من دورية "سياسات عربية" التحولات السياسية العربية، مع ملف خاص عن السياسة والفكر بعد الثورات العربية، بمساهمات من عماد العلي ومحمد بامية ونبيل فازيو. - يضم العدد دراسات في العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، منها مقالة لمحمد وسيم ملا عن العلاقات الهندية-القطرية، ودراسة لأندرياس يونهير حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية. - يشمل العدد ملفات توثيقية عن التحولات الديمقراطية والوقائع الفلسطينية، ويختتم بمراجعة كتاب "مختبر فلسطين" لأنتوني لونشتاين.

يأتي العدد الرابع والسبعون من دورية "سياسات عربية"، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ليواصل سعي المجلة لدورها البحثي في دراسة التحوّلات السياسية العربية ومساءلة أسئلتها النظرية والعملية في آن واحد. ويتميز العدد الجديد بملف يأتي في سياق حرص المجلة على تجاوز رصد الظواهر وتتبع الأحداث الطارئة، ليقدم تحليلاً معمقاً للبُنى المعرفية والسياسية التي تشكّل المجال السياسي العربي، مستعيناً بمزيج من التحليل المفاهيمي، والاستقصاء الميداني، والتأمل الفلسفي في شروط الفعل السياسي ومعاييره.

يفتتح العدد ملف خاص بعنوان "قضايا في السياسة والفكر السياسي بعد الثورات العربية قدّمه عماد العلي، حيث يبدأ بمساهمته الخاصة "السياسة عربياً: أزمات الواقع والنظرية"، التي تحدد الإشكالات الجوهرية في التحليل السياسي العربي وتوضح العلاقة بين النظرية والتطبيق العملي للسياسة في المنطقة. ويليها نص محمد بامية بعنوان "المعرفة العفوية وروح الثورة"، الذي يستعرض طبيعة المعرفة التي تنتجها اللحظات الثورية، موضحاً دورها في تشكيل الفعل الجماعي والوعي الشعبي الذي يوجّه مسارات الثورة.

وتتواصل القراءات النقدية مع دراسة نبيل فازيو بعنوان "العدل وأزمة النظرية السياسية في الفكر السياسي العربي المعاصر: في الحاجة إلى التسويغ"، التي تتناول موقع العدالة في الفكر السياسي العربي وحدود التبرير المعرفي لمبادئه ضمن السياق المعاصر. ويعود عماد العلي بدراسة ثانية بعنوان "الثورة بين الأهداف الواقعية والمضامين المعيارية: نحو قراءة جديدة في الثورات العربية"، مقدّماً قراءة تجمع بين التحليل الواقعي للأحداث والبعد المعياري للأهداف، ما يسمح بفهم أعمق لتقاطع السياسة والمبادئ.

ويُختتم الملف بدراسة للزواوي بغورة عنوانها "في الخطاب السياسي العربي المعاصر: بحث في التجربة السياسية الجزائرية من منظور الفلسفة الاجتماعية"، وتسلّط الضوء على العلاقة بين الخطاب السياسي والتحولات الاجتماعية في الجزائر، ومساهمة هذه العلاقة في تشكيل الممارسة السياسية.

وينتقل العدد إلى الدراسات في العلاقات الدولية، حيث يقدم محمد وسيم ملا مقالة بعنوان "العلاقات الهندية - القطرية: نموّ حذر في ظل اعتماد متبادل متزايد؟"، التي تحلل تطور العلاقات الثنائية بين الهند وقطر، مستعرضة عوامل النمو والتعاون والقيود التي تحدد توجهاتها في الإطار الإقليمي والدولي، مع تقديم رؤية شاملة لديناميات السياسة الخارجية لكلا البلدين.

ويضمّ العدد نص أندرياس يونهير بعنوان "الذكاء الاصطناعي والديمقراطية: إطار مفهومي"، بترجمة عبد الكريم أمنكاي، الذي يقدم إطاراً تحليلياً لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي على النظم الديمقراطية وأدوات المشاركة والمساءلة، مع التركيز على التحديات التي تواجه المؤسسات الديمقراطية في ظل التحولات الرقمية المعاصرة.

ويشمل باب التوثيق ثلاثة ملفات تغطي الفترة من الأول من آذار/ مارس إلى 30 نيسان/ إبريل 2025، وهي: "محطات في التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة 1/3 - 30/4/2025"، و"الوقائع الفلسطينية في المدة 1/3 - 30/4/2025"، وتقدم هذه الملفات متابعة دقيقة لأبرز الأحداث والتحولات السياسية، موثقة بالوثائق الرسمية والوقائع الميدانية، بما يوفر للقارئ رؤية متكاملة للتطورات السياسية والمؤسسية خلال هذه الفترة.

أما ختام العدد، فمراجعة كتاب قدمها أحمد مأمون لكتاب أنتوني لونشتاين المعنون بـ"مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تقنيات الاحتلال إلى العالم"، الذي يعرض تحليل المؤلف لآليات تصدير التكنولوجيا الأمنية الإسرائيلية وتطبيقاتها على المستوى الدولي، مع تقديم قراءة نقدية لأبعاد الاحتلال التقني وتأثيراته العالمية.