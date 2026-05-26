سوسن المليحي.. إعادة تدوير الواقع بالخيط والإبرة

داخل أعمال الفنانة التشكيلية المغربية سوسن المليحي يتحوّل الخيط إلى مادة مركزية في بناء التكوين البصري والوجداني، إذ تتقاطع الذاكرة مع الإيماءة، وتتجاور الخامة مع الزمن داخل اشتغال يقوم على التراكم البطيء. وفي معرضها "من الخيط إلى الإبرة"، المقام برواق Dar d’art "دار الفن" في مدينة طنجة حتى نهاية الشهر الجاري، تقدم خمسة وثلاثين عملاً تشكيلياً تنمو داخل الفضاء عبر حركة هادئة ومتواصلة، محتفظة بأثر الزمن داخل المادة وبإيقاع بصري مشبع بالملمس والذاكرة.

تنتمي سوسن المليحي المنحدرة من مدينة أصيلة حيث ولد عمها الفنان الرائد محمد المليحي، إلى تجربةٍ تشكيلية تقوم على توسيع حدود الممارسة الفنية عبر تقاطع الرسم بالنحت والتركيب والفنون النسيجية. وعلى امتداد سنوات من الاشتغال، راكمت الفنانة مشروعاً بصرياً يعتمد على الخامات البسيطة واليومية، محولةً الصوف والورق المعاد تدويره والخيوط المعدنية إلى عناصر ذات كثافة حسية عالية.

ويقوم المعرض على اشتغال متواصل على فعل التكرار، ويتحول لفّ الصوف حول الأسلاك المعدنية إلى إيقاع يوميّ تتولد منه الكتلة والحركة والفراغ. ومن خلال هذا الفعل المتكرّر تتشكل الأعمال تدريجياً، محتفظةً بأثر اليد داخل كل انحناءة وتفصيل صغير، فيما تكتسب القطع المعروضة إحساساً زمنياً واضحاً يجعلها أقرب إلى تراكمات بصريةٍ نمت ببطء داخل الورشة.

وترتبط نشأة هذا المشروع، حسب ما جاء في حديث الفنانة مع "العربي الجديد"، بفترة الحجر الصحي، وهي مرحلة تصفها بأنها لحظة مواجهة مع العزلة وإعادة اكتشاف الزمن اليومي. وتشير إلى أنّ فكرة المعرض بدأت من حالة ضجرٍ وتأمل داخل فضاء مغلق، "حين شرعت، بعد الانتهاء من أعمال المنزل، في لفّ الأسلاك المعدنية الرقيقة بالصوف الملون، سلكاً بعد آخر، ثم تركها جانباً. ومع مرور الأيام والأسابيع تراكمت تلك الأسلاك المغلفة بالألوان، لتتحول لاحقاً إلى نواة مشروع فني كامل".

جانب من معرض سوسن المليحي (فيسبوك الفنانة)

وترى الفنانة، خريجة المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، هذه التجربة بأنها "رحلة المادة حين تتحوّل إلى إحساس"، إذ تحمل الخامات داخل أعمالها أثراً لحيوات سابقة وذاكرة متراكمة. فالصوف يحتفظ، وفق تصورها، بأثر الدفء وذاكرة الأيادي التي اشتغلت عليه، فيما يظهر الورق طبقات من الزمن يعاد تشكيلها داخل العمل الفني. ومن خلال هذا الاشتغال تمنح الفنانة الأشياء المهملة فرصة جديدة للحضور داخل تكوينات بصرية مشبعة بالحركة واللون.

يكشف المعرض عن حضورٍ واضحٍ لفكرة التحول المستمر، وهي فكرة يختزنها عنوانه، إذ تتقدم الأعمال انطلاقاً من نقطة صغيرة تتوسع تدريجياً داخل الفضاء، لتظهر التكوينات كما لو أنها تنمو عضوياً فوق السطح، محافظة على إيقاع داخلي قائم على التمدّد والتجاور والتراكم.

وتنبع قوة هذه التجربة من العلاقة الدقيقة التي تنسجها الفنانة بين اللون والملمس والحركة. فالورق المعاد تدويره يحتفظ بخشونته الأولى، فيما تتوزع الخيوط الملونة فوق السطح مثل مسارات متشابكة تنتج تضاريس بصرية بارزة، تمنح الأعمال حضوراً قريباً من المنحوتة النسيجية.