"سمبوزيوم العاصمة للنحت".. دورة تأسيسية تجمع 15 فناناً

- يشارك خمسة عشر نحّاتاً مصرياً في "سمبوزيوم العاصمة للنحت" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف دمج الفن في الفضاء العمراني وتحويل المدينة إلى مساحة بصرية حيّة، مع إتاحة حضور الجمهور لمتابعة مراحل تنفيذ الأعمال مباشرة. - يسعى المشروع لتعزيز حضور الفنون في المدينة الجديدة، حيث تتحول المنحوتات إلى جزء من الهوية البصرية والذاكرة العمرانية، مما يعيد صياغة العلاقة بين الفن والفضاء العام. - تتنوع أساليب المشاركين، مما يخلق تنوعاً بصرياً يعكس رؤى مختلفة، مع توقع دمج الأعمال في الميادين العامة، لتصبح جزءاً دائماً من المشهد الحضري.

تتواصل في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة الدورة التأسيسية من "سمبوزيوم العاصمة للنحت" بمشاركة خمسة عشر نحّاتاً مصرياً يمثّلون أجيالاً واتجاهات فنية متنوعة، في تجربة تهدف إلى دمج الفن داخل الفضاء العمراني وتحويل المدينة إلى مساحة بصرية حيّة. وتقام الفعالية داخل "مدينة الفنون والثقافة"، وتستمر حتى 20 مايو/ أيار الجاري، مع إتاحة حضور الجمهور لمتابعة مراحل تنفيذ الأعمال بشكل مباشر.

ويستضيف السمبوزيوم هذا العام كلاً من الفنّانين: أحمد عبد الفتاح، وأحمد موسى، وحسن كامل، وشريف عبد البديع، وشيماء درويش، وعبد العزيز صعب، وعصام درويش، وعلا موسى، وكمال الفقي، ومحمد عبد الله، وميسون الزربة، وناثان دوس، وناجي فريد، وهاني فيصل، وهشام عبد الله.

يأتي المشروع ضمن توجه عام لتعزيز حضور الفنون في المدينة الجديدة، بحيث لا تبقى المنحوتات مجرد عناصر تزيينية، بل تتحول إلى جزء أساسي من تشكيل الهوية البصرية للمكان وذاكرته العمرانية، بما يعيد صياغة العلاقة بين الفن والفضاء العام. ويعتمد السمبوزيوم على تنفيذ الأعمال في الهواء الطلق، ما يتيح للزوار متابعة عملية النحت لحظة بلحظة، ويحوّل التجربة إلى عرض حي يتداخل فيه الإبداع مع التفاعل المباشر مع الجمهور، في محاولة لكسر الحاجز التقليدي بين العمل الفني والمتلقّي، ويجعل الفن جزءاً من الحياة اليومية في المدينة.

وتتباين أساليب المشاركين بين مدارس فنية متعددة، ما يخلق تنوعاً بصرياً يمثّل رؤى مختلفة في التعامل مع الخامة والشكل والرمز، ويقدّم صورة معاصرة لفن النحت المصري. كما يُتوقع أن تُدمج الأعمال المنجزة لاحقاً داخل الميادين والشوارع العامة في العاصمة الجديدة، لتصبح جزءاً دائماً من المشهد الحضري وليس مجرد إنتاج مرتبط بفعالية مؤقتة. ويرى القائمون على المشروع أن التجربة تمثل خطوة نحو تأسيس تقليد سنوي يدعم الحركة التشكيلية، ويعزز حضور النحت في الفضاء العام، بما يربط بين التطور العمراني والبُعد الجمالي والثقافي في المدينة بشكل مستمر.