سلمان رشدي يحذّر من تراجع حرية التعبير خلال تكريمه بجائزة ليبيراتوم

- دعا سلمان رشدي إلى مواصلة النضال لحماية حرية التعبير، مشيراً إلى تعرضها لهجوم حقيقي في عدة مناطق، بما في ذلك الولايات المتحدة والهند، حيث تتزايد الضغوط على الصحافيين والكتّاب والفنانين بسبب آرائهم المخالفة. - تسلّم رشدي "جائزة ليبيراتوم الثقافية" في لندن، التي تُمنح لشخصيات بارزة في تعزيز الإبداع وحرية الرأي، مشيراً إلى الجهود القانونية والمدنية لمواجهة حظر الكتب في المكتبات الأميركية. - يُعتبر رشدي من أبرز الروائيين المعاصرين، ونجا من محاولة اغتيال عام 2022، ويواصل نشاطه الأدبي رغم التحديات.

دعا الروائي البريطاني الأميركي سلمان رشدي إلى مواصلة النضال من أجل حماية حرية التعبير، مؤكداً أنها تتعرض اليوم لـ"هجوم حقيقي" في عدد من أنحاء العالم، وذلك خلال تسلّمه، أمس الأربعاء في لندن، "جائزة ليبيراتوم الثقافية"، التي تمنحها "مؤسسة ليبيراتوم الدولية" لشخصيات أسهمت في تعزيز الإبداع والدفاع عن حرية الرأي والحوار الثقافي.

وقال رشدي، في تصريحات نشرتها وكالة رويترز اليوم الخميس، إنه لم يكن يتوقع أن تشهد الولايات المتحدة، التي يستند دستورها إلى التعديل الأول الضامن لحرية التعبير، تصاعداً في الضغوط على هذا الحق. وأضاف أن استهداف الصحافيين والكتّاب والفنانين والكوميديين بسبب آرائهم المخالفة يكشف، من وجهة نظره، عن توجّه مقلق، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود جهود قانونية ومدنية لمواجهة هذه الظاهرة، أسفرت في عدد من الحالات عن إلغاء قرارات حظر كتب من المكتبات الأميركية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الجهود القانونية والمدنية التي ذكرها رشدي لمواجهة الضغوط على حرية التعبير؟ ما هي الأسباب التي دفعت سلمان رشدي للاعتقاد بأن معركة حرية التعبير لم تُحسم نهائياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحذّر الكاتب البالغ من العمر 79 عاماً من أن العالم يمر بـ"أوقات صعبة" في العديد من المناطق، مضيفاً أن بلده الأصلي الهند يشهد أيضاً، بحسب رأيه، "هجوماً حقيقياً على حرية التعبير". وقال: "إنها لحظة علينا فيها أن نستعد لخوض معركة ظننت أننا انتصرنا فيها، لكن اتضح أننا لم نفز بها نهائياً، بل فزنا بها لفترة فقط".

وتُمنح الجائزة من قبل مؤسسة ليبيراتوم الدولية التي تأسست عام 2001، وتُعنى بالدبلوماسية الثقافية وتنظيم الفعاليات الأدبية والفنية حول العالم، وتكرّم شخصيات تركت بصمة بارزة في مجالات الثقافة والفنون وحرية التعبير وحقوق الإنسان. وقد ارتبطت فعاليات المؤسسة بمشاركة أسماء عالمية بارزة، من بينها المعمارية العراقية البريطانية زها حديد، والمخرج الأميركي فرانسيس فورد كوبولا، والكاتب والمفكر الأميركي غور فيدال.

ويُعد سلمان رشدي، المولود في مدينة مومباي الهندية عام 1947، من أبرز الروائيين المعاصرين باللغة الإنكليزية. حقق شهرة عالمية بعد صدور روايته "أطفال منتصف الليل" التي نالت جائزة "بوكر"، فيما أثارت روايته "الآيات الشيطانية" جدلاً واسعاً منذ نشرها عام 1988. وفي عام 2022 نجا من محاولة اغتيال خلال مشاركته في فعالية أدبية بمدينة نيويورك، قبل أن يستأنف نشاطه الأدبي.