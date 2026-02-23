سلاسل سباستيان سالغادو الفوتوغرافية في معرض باريسيّ

بعد وفاته في الصيف الماضي عن عمر ناهز الحادية والثمانين عاماً، افتُتح أول من أمس في باريس، معرض فوتوغرافي تكريمي للمصوّر البرازيلي سباستيان سالغادو، ويتواصل في "قاعة سان جان" حتى 30 مايو/أيار المقبل.

يجمع المعرض قرابة 200 عمل، بينها 114 عملاً قُدِّم كإعارة استثنائية من "البيت الأوروبي للتصوير"، وقد تولّت تصميم المعرض والإشراف عليه زوجة سالغادو وشريكته في التصوير لِيليا وانيك سالغادو. وتعرض الأعمال خطاً زمنياً يضيء محطات رئيسيّة من حياته ومسيرته، إلى جانب فيلم قصير يُظهره خلف الكاميرا في حياته اليومية، بخاصة في عملهِ في التشجير.

أحد المحاور الأساسية في المعرض هو "مشروع باريس". وكانت بلدية باريس قد دعت سالغادو عام 2024 إلى تصوير المدينة لاختيار بطاقة التهاني السنوية. وتُعدّ هذه السلسلة، التي يُعرض جزء منها للمرة الأولى، آخر عمل فوتوغرافي أنجزه في حياته، وقد صوّر العاصمة الفرنسية عبر فصولها المختلفة، خلال أشهره الأخيرة. وكان سالغادو قد استقر في باريس عام 1969، هرباً من الديكتاتورية العسكرية البرازيلية.

ويضم المعرض أيضاً أبرز مشاريعه، في سلاسلَ فوتوغرافية اشتُهر بها، وذلك بالعمل على المشروع الواحد لعدّة سنوات؛ من بداياته في حروب إنهاء الاستعمار في أفريقيا (1974–1976)، وأعماق أميركا اللاتينية (1977–1984)، ثم الجفاف والمجاعة في منطقة الساحل الأفريقي (1984–1985)، إلى جانب صور من مشروعه "اليد العاملة"، الذي جاب فيه 26 بلداً على مدى ست سنوات، في محاولة لتشكيل أركيولوجيا بصرية لعصر الصناعة، وهيمنة العمل اليدوي، إضافة إلى مشروعه "الهجرات".

وخلال مسيرته المهنية، زار سالغادو 130 بلداً، انتقل من شمال شرق البرازيل إلى أفريقيا، كما شمل عمله تصوير رجال الإطفاء في آبار النفط في الكويت خلال حرب الخليج الأولى، إلى جانب مشاريعه الكُبرى بتصوير الطبيعة في غابات الأمازون.

اعتبرَ سالغادو المصوّر "صيّاداً"، ورأى في التصوير الفوتوغرافي غريزةً، الانتباه أهم ما يميّزها. عمل مصوّراً في وكالات "سيغما" و"غاما" و"ماغنوم فوتوز"، قبل أن يؤسّس مع زوجته وكالة خاصة عام 1994، وارتبط اسمه بالتصوير الإنساني، مع تمسّكه بالأبيض والأسود، لرؤيته هذا الخيار تمثيلاً للصدق. وقد أنجز عنه المخرج الألماني فيم فيندرز فيلماً وثائقياً بعنوان "ملح الأرض"، عرض فيه رؤية سالغادو للتصوير بوصفه تجربة إنسانية تقترب من حياة الناس في لحظات قاسية، مثل مجاعات أفريقيا ومذابح رواندا.