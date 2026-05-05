- فازت رواية "سقوط الملاك" لدانيال كراوس بجائزة بوليتزر للرواية، حيث تمزج بين الرمزية والواقعية السحرية والخيال العلمي، وتتناول قصة جنود يواجهون اختبارًا أخلاقيًا مع ملاك مصاب. - دانيال كراوس، كاتب أميركي بارز في مجالات الرعب والخيال العلمي، تعاون مع غييرمو ديل تورو وجورج روميرو، ونالت أعماله جوائز مرموقة وترجمت لأكثر من عشرين لغة. - جائزة بوليتزر، التي تُمنح منذ 1917، تُعد من أبرز الجوائز الثقافية في الولايات المتحدة، وتكرّم أعمالًا بارزة في الصحافة والآداب والموسيقى.

ضمن فئات تشمل الصحافة والكتب والدراما والموسيقى، أُعلنت مساء أمس في نيويورك نتائج جائزة بوليتزر، وفازت رواية "سقوط الملاك" للكاتب الأميركي دانيال كراوس في فرع الرواية، من الجائزة التي تُمنح سنوياً لعمل تخييلي لكاتب أميركي.

ووصفت لجنة التحكيم الرواية بأنها "رواية لاهثة عن الحرب العالمية الأولى، وتُعدّ إنجازاً أسلوبياً يمزج بين أنواع مثل الرمزية والواقعية السحرية والخيال العلمي في بناء متماسك، وتُروى في جملة واحدة". تقص الرواية حكاية خمسة جنود يُكلَّفون بالتوجّه إلى منطقة فصل الاشتباك لقتل رفيقهم المصاب قتلاً رحيماً، لكنهم عند الوصول يعثرون بدلاً منه على ملاكٍ أُصيب بنيران المدفعية. وسرعان ما يتحوّل الموقف الغرائبي إلى اختبار أخلاقي، إذ يتساءل الجنود إن كانوا سيستخدمون قدرات هذا الملاك لإنهاء الحرب، أم لتحقيق رغباتهم الشخصية، قبل أن تتفكك المجموعة بفعل الغيرة والطمع والارتياب، ويتحوّل اللقاء إلى مواجهة مع ذواتهم، حيث تتكشّف الأنانية والخوف، ويصبح الملاك تهديداً جديداً لهم.

دانيال كراوس كاتب أميركي يكتب للتلفزيون والسينما، وتُعد أعماله من الأكثر مبيعاً في قوائم "نيويورك تايمز". وله مؤلفات في مجالات متعددة، منها الرعب والخيال العلمي والرواية المصوّرة وأدب اليافعين. كما تعاون مع المخرج غييرمو ديل تورو في "شكل الماء" و"ترول هنترز"، ومع جورج روميرو في أعمال أخرى. ونال جائزة برام ستوكر، وتُرجمت أعماله إلى أكثر من عشرين لغة، ويقيم في شيكاغو.

وإلى جانب فئة الرواية، فازت مسرحية "التحرر" لباس وول بجائزة الدراما، وكتاب "نحن الشعب: تاريخ دستور الولايات المتحدة" لجيل ليبور بجائزة التاريخ، و"الفخر والمتعة" لأماندا فايل بجائزة السيرة، و"الأشياء في الطبيعة تنمو فحسب" للي يون لي بجائزة المذكرات، و"فنّيات شعرية" لجوليانا سبار بجائزة الشعر، و"لا مكان لنا" لبراين غولدستون بجائزة الكتب غير المتخيلة.

وتُعد جائزة بوليتزر من أبرز الجوائز الثقافية في الولايات المتحدة، وتُمنح سنوياً منذ عام 1917 في مجالات الصحافة والآداب والموسيقى. وعلى امتداد تاريخها، كرّست الجائزة في فرع الرواية أسماءً بارزة في الأدب الأميركي، مثل إرنست همنغواي وويليام فوكنر وجون شتاينبك، كما واصلت الاحتفاء لاحقاً بأصوات مؤثرة مثل كورماك مكارثي وهاربر لي وتوني موريسون وأليس ووكر.