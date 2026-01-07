سفن بكرت.. كيف صنع القطن العالم الحديث

- يربط كتاب "إمبراطورية القطن.. تاريخ عالمي" بين القطن وتاريخ الرأسمالية، موضحًا دوره في تشكيل الاقتصاد العالمي عبر الاستعمار واستغلال العمل القسري، مع تسليط الضوء على الثمن الإنساني للنظام الاقتصادي المعاصر. - يوضح المؤلف سفن بكرت أن صعود صناعة القطن لم يكن نتيجة للسوق الحرة، بل نتيجة تحالف بين رأس المال والدولة والقوة العسكرية، مما جعل العنف جزءًا من تشكّل الرأسمالية المبكرة. - ينتقد الكتاب "عبودية الحقول" و"عبودية المصانع"، مسلطًا الضوء على ظروف العمل القاسية في معامل الغزل والنسيج الأوروبية، ودور القطن في صعود الولايات المتحدة وتأثير الحرب الأهلية على صناعة القطن عالميًا.

رُبط القطن بوصفه سلعة تجارية بين القارات والأسواق، أسهمت في تشكيل شبكة اقتصادية قائمة على التوسع الاستعماري، ونهب الأراضي، واستغلال العمل القسري. ومن خلال تتبّع مسار هذه النبتة من مراكز إنتاجها الأولى في الهند والصين، مروراً بتحولها إلى العمود الفقري للصناعة الأوروبية، وصولاً إلى توسع زراعتها في الأميركيّتين، حيث ارتبطت ارتباطاً عضوياً بنظام العبودية وترحيل ملايين الأفارقة للعمل في مزارع العالم الجديد، يمكن أن نقرأ تاريخاً مختلفاً للعصور الحديثة.

يعيد كتاب "إمبراطورية القطن.. تاريخ عالمي" (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2025) للمؤرّخ الاقتصادي الألماني سفن بكرت بترجمة مصطفى قاسم، قراءة نشأة الرأسمالية والاقتصاد العالمي من زاوية غير تقليدية، انطلاقاً من تاريخ سلعة واحدة هي القطن، حيث يقدّم قراءة نقدية لمسار الحداثة نفسها، ويعيد طرح أسئلة جوهرية حول الثمن الإنساني الذي قام عليه النظام الاقتصادي العالمي المعاصر.

يُعرف بكرت؛ أستاذ التاريخ في جامعة هارفارد والحاصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيا، باهتمامه بتاريخ الولايات المتحدة وتاريخ الرأسمالية والعالم الحديث. وبعد أعماله السابقة حول صعود البرجوازية الأميركية، يكرّس هذا الكتاب لتفكيك السرديات الكلاسيكية التي ربطت الثورة الصناعية بالتقدم التقني وحده، مقترحاً بديلاً تحليلياً يرى في القطن مفتاحاً لفهم مجموعة من التحولات الكبرى التي شهدها العالم منذ القرن الثامن عشر.

يبيّن المؤلف أن صعود صناعة القطن لم يكن نتيجة "السوق الحرة" كما تروّج الأدبيات الليبرالية، بل ثمرة تحالف وثيق بين رأس المال والدولة والقوة العسكرية. فالدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، لعبت دوراً حاسماً في حماية مصالح الصناعيّين والتجار، وفرض السيطرة على طرق التجارة، وقمع المنافسين، ما جعل العنف جزءاً بنيوياً من تشكّل الرأسمالية المبكِرة.

نقد "عبودية الحقول" التي لا تقلّ قسوة عن "عبودية المصانع"

لا يقتصر الكتاب على نقد العبودية في الحقول والمزارع، بل يسلّط الضوء أيضاً على ظروف العمل القاسية في معامل الغزل والنسيج الأوروبية، حيث يتم تشغيل النساء والأطفال لساعات طويلة في بيئات خطرة وأُجور متدنية، ضمن أنظمة قانونية صارمة تجرّم الإضراب وتقيّد حرية العمّال. وفي هذا السياق، يرى بكرت أن الفارق بين "عبودية الحقول" و"عبودية المصانع" كان في الشكل لا في الجوهر. كما يتوقف الكتاب عند الدور المحوري الذي لعبه القطن في صعود الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين شكّل النسبة الأكبر من صادراتها قبل اندلاع الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر، وأسهم في ترسيخ نفوذ سياسي واقتصادي لمُلَّاك المزارع في الجنوب الأميركي. ويعرض في المقابل كيف أدّت الحرب الأهلية إلى زلزال عالمي في صناعة القطن، كشف هشاشة النظام الاقتصادي القائم على مصدر واحد وعمالة قسرية.