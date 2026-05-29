سعيد قديد في "الصمت النابض".. صيغة تعبيرية لتداعي الجسد الإنساني

تبدو تجربة الفنان المغربي سعيد قديد التشكيلية محاولة لاستعادة المعنى الخام للرسم؛ أي الرسم بوصفه أثراً جسدياً ونفسياً قبل أن يكون بناء بصرياً مكتملاً. فالفنان يشتغل على اللوحة كساحة تعبير داخلي، بدل أن تكون نافذة لتمثيل العالم. فضاء تتكاثف فيه الانفعالات. لذلك فالمتلقّي لهذه الأعمال ليس باستطاعته الانفلات من الصدمة الحسية التي تحدثها المادة اللونية نفسها؛ إذ يصعب من الوهلة الأولى، إيجاد موضوع أو حكاية، فما يفاجئنا هو هذا الانفجار اللوني بكثافته وغموضه معاً.

يأتي معرضه "الصمت النابض" المقام حالياً برواق "باب الرواح" في الرباط إلى نهاية الشهر الجاري، ليكشف عن هذا التشكيل المتوتر، حيث تقف لوحات الفنان في منطقة ملتبسة بين التشخيص والتجريد؛ لتقدم الجسد الإنساني كأثر بصري متحوّل، يتشكل ثم يتداعى داخل العاصفة اللونية، بعيداً عن الحضور الواضح والمستقر. فالأجساد على ما يبدو، تتجاوز حدودها كموضوعات للرؤية إلى تمثّلٍ لبقايا شعورية، أو أشباح داخل فضاء مهدّد دائماً بالامّحاء. ومن هذه الزاوية، تنتمي التجربة إلى ما يمكن تسميته بالتعبيرية المعاصرة، داخل فهم أكاديمي بميراث الرسم الإيمائي الذي خبره الفنان خريج مدرسة تطوان للفنون الجميلة.

أول ما يفرض نفسه بقوّة أمام هذه الأعمال هو الحضور العنيف للفرشاة، حيث تصاغ اللوحة عبر ضربات حرّة وسريعة متقطعة، في خروج على الخطوط ذات الاتجاهات الواضحة، كما لو أنها ارتعاشات من حالة توتر جسدي مباشر، حيث تُترك عملية الإنجاز بكل ارتباكها وخشونتها، مكشوفة على اللوحة، محتفظة في ذلك، بطاقة اللحظة الأولى لتشكُّلها. تمنح هذه التقنية الأعمال قوة مميزة داخل جزء كبير من المشهد التشكيلي المغربي المعاصر، في وقت أضحت اللوحة منتجاً بصرياً مهذباً ورتيباً؛ على العكس هنا، فثمة إصرار على إبقاء الجرح مفتوحاً داخل المادة نفسها. آثار الفرشاة، التلطيخات، الخدوش، والانزلاقات اللونية هي جزء من المعنى، أكثر منها مجرد تفاصيل تقنية.

لوحة تتكثف فيها الانفعالات بعيداً عن الزخرفة المألوفة



لذلك، يغدو اللون العنصر الأكثر مركزية؛ إذ يتحول - خارج أية وظيفة زخرفية أو جمالية تقليدية- إلى كتلة نفسية قائمة بذاتها. الأزرق البارد يهيمن أحياناً، بوصفه فضاء للتيه والعزلة، بينما تتسلّل داخله ومضات لونية كأنها شقوق ضوء داخل عالم معتم. غير أن هذا الضوء يبدو أقرب إلى إعصار بصري، أو حرارة داخلية متأججة وسط محيط من السلبية الباردة. في لوحات أُخرى، قد يتحول الأزرق إلى ما يشبه الماء المضطرب، حيث تتداخل الكتل البيضاء والخضراء والصفراء في سيولة يصعب تثبيتها داخل شكل نهائي. يصعب معها تحديد هوية الفضاء، إن كان في لحظة من التشكّل أم التفكّك. فالفنان يرسم اضطراب الرؤية نفسها. وهذا ما يمنح العمل فعلاً تأثيرياً واضحاً.

رغم عنفها التعبيري، لا تسقط أعمال سعيد قديد في فوضى مطلقة، إذ ثمة حسّ خفي بالبناء يقود اللوحات من الداخل. يعرف الفنان متى يترك اللون ينفلت بحرية، ومتى يعيد الكتلة إلى نوع من التوازن. هذه السيطرة غير المعلنة هي ما يمنح التجربة نضجها الحقيقي، تمنعها من التحول إلى مجرد انفعال بصري عشوائي.

يمكن تلمّس أثر التعبيرية الألمانية الجديد، وبعض تقاليد التجريد التعبيري، بل وحتى تأثيرات الرسم الأوروبي المعاصر الذي يشتغل على تشويه الجسد وتفكيك الشكل؛ لكن، وفي سياق الفن المغربي المعاصر، تبدو أهمية هذا الشغل الصباغي في أنه يعيد الاعتبار للرسم بوصفه تجربة حسية وجسدية، خارج تجارب مفاهيمية كثيرة أضحت باردة أو منفصلة عن الطاقة الخام للفعل التشكيلي. من جهة أخرى، ينأى الفنان بنفسه عن عدد من النزعات السائدة في التشكيل المغربي، سواء تلك التي استثمرت التراث والزخرفة بشكل استهلاكي، أو أُخرى تراهن على الجمال السهل والتأثير الفوري.