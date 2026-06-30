سرّ بقاء الهرم الأكبر

- كشفت دراسة حديثة أن الهرم الأكبر يتمتع بتردد طبيعي أعلى من التربة المحيطة، مما يحميه من ظاهرة الرنين ويقلل من تأثير الهزات الأرضية عليه. - أظهرت الأبحاث أن هضبة الجيزة كانت تحتوي على فرع من النيل قبل أربعة آلاف عام، مما سهل نقل الأحجار الثقيلة، وأعاد تعريف الموقع البيئي للهرم. - الشكل الهرمي يقلل من ضغط الرياح ويوزع القوى بشكل انسيابي، وتقنيات المسح الحديثة كشفت عن فراغات داخلية، مما يعزز فكرة أن الهرم بنية معقدة من الحجر والفراغ.

يظلّ الهرم الأكبر واحداً من أكثر الألغاز الأثرية استعصاءً على الحسم، فكلما اقتربت الدراسات من تفكيك جوانب منه، انفتحت أسئلة جديدة حول طبيعته ووظيفته. هل هو مقبرة ملكية بالمعنى التقليدي، أم نصب رمزي يخلّد ذكرى الملك، أم بناء تتجاوز دلالاته هذا التقسيم البسيط؟

يضيف بحث حديث منشور في دورية "التقارير العلمية" (Scientific Reports) نهاية الشهر الماضي طبقة جديدة إلى هذا الفهم، إذ اعتمد الباحثون على قياسات اهتزازية داخل الهرم وفي محيطه، ليخلصوا إلى أن بنية الهرم تستجيب للهزات الأرضية بطريقة تختلف عن التربة المحيطة به. فالتردد الطبيعي لاهتزاز الهرم أعلى بكثير من تردد الأرض تحته، وهو ما يمنع ظاهرة الرنين التي تؤدي عادةً إلى تضخيم الاهتزازات وتدمير المباني. بعبارة أخرى، حين تهتز الأرض، لا يتناغم الهرم معها، محتفظاً بإيقاعه الخاص، ما يخفف من أثر الهزات عليه.

غير أن أهمية هذا البحث ربما تكمن في ما يفتحه من أفق أوسع لقراءة الهرم بوصفه بناء يتفاعل مع البيئة المحيطة به. يمكن القول إنّ تاريخ دراسة الأهرامات، في جانب منه، هو محاولة مستمرة لفهم هذه العلاقة المعقّدة بين العمارة والطبيعة. بين هذه المحاولات دراسات أعادت بناء المشهد البيئي لهضبة الجيزة، إذ تبيّن أن المنطقة لم تكن بالصورة الصحراوية الجافة التي نراها اليوم. فقبل أربعة آلاف عام كان هناك فرع من النيل يصل إلى محيط موقع البناء، ما أتاح نقل الأحجار الثقيلة عبر شبكة مائية قريبة. هذا الاكتشاف فسر عملياً معضلة نقل الحجارة، كما أعاد أيضاً تعريف الموقع نفسه، فالهرم بني في سياق بيئي متكامل، شكّل فيه النهر جزءاً من منظومة البناء.

التردّد الطبيعي لاهتزاز الهرم أعلى بكثير من تردّد الأرض تحته



أما الشكل الهرمي نفسه، فتشير هذه الدراسات إلى أنه يقلل من ضغط الرياح على البناء، ويوزّع القوى على نحوٍ انسيابي حوله، مقارنة بالمباني ذات الواجهات العمودية، كما أن تدرّج الكتلة من القاعدة إلى القمة يساهم في خفض مركز الثقل، ما يزيد من استقرار البناء في مواجهة القوى الخارجية، سواء كانت رياحاً أو اهتزازات أرضية.

لكن ربما يكون الأهم من هذه القراءات المتفرقة هو ما تكشفه مجتمعة عن طبيعة العمارة المصرية القديمة نفسها، فالأهرامات كانت نتيجة مسار طويل من التجريب والإخفاقات والنجاحات. من هنا؛ يمكن قراءة البناء نفسه كنظام متكيف مع الشروط والمعطيات التي أتاحتها البيئة من حوله. فاختيار الموقع، وطبيعة المواد، وحتى تقنيات البناء، كلها تعكس استجابة لشروط محددة، من بينها توفر الحجر، وقرب الماء، والقدرة على النقل. وتضيف تقنيات المسح الحديثة بُعداً جديداً لهذا الفهم، إذ كشفت عن فراغات داخلية لم تكن معروفة من قبل. هذه الاكتشافات تعزّز فكرة أن الهرم يمثل بنية معقّدة من الحجر والفراغ، يلعب فيه التصميم الداخلي دوراً لا يقل أهمية عن الخارجي.

في ضوء كل ذلك، يمكن النظر إلى الدراسة الحديثة عن مقاومة الهرم للزلازل بوصفها حلقة في سلسلة أطول من المحاولات لفهم هذا الأثر. فهي لا تقدّم تفسيراً نهائياً، لكنها تضيف دليلاً جديداً على أن ما يبدو اليوم لغزاً قد يكون في جوهره نتيجة معرفة تراكمية، تشكّلت عبر التفاعل الطويل مع البيئة.