ستيفاني دوجول تفوز بجائزة ابن خلدون - سنغور للترجمة

- فازت الكاتبة والمترجمة الفرنسية ستيفاني دوجول بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة عن ترجمتها لرواية "حكاية جدار" من العربية إلى الفرنسية، وهي جائزة تُمنح بالتعاون بين ألكسو والمنظمة الدولية للفرنكفونية. - دوجول، التي عملت مترجمة فورية في فلسطين، ألفت كتاب "الأمكنة الهشّة" الذي يوثق تجربتها في الأراضي الفلسطينية، وترجمت العديد من الروايات العربية إلى الفرنسية، منها أعمال لعدنية شبلي والحبيب السالمي. - حصلت دوجول على جوائز مرموقة في الترجمة، منها جائزة الشيخ حمد للترجمة وجائزة الأدب العربي من معهد العالم العربي في باريس.

بعد أيام على فوز الترجمة الفرنسية لرواية الكاتب الفلسطيني ناصر أبو سرور "أنا حريتي" بجائزة الأدب العربي التي يمنحها معهد العالم العربي في باريس، بالتعاون مع مؤسسة جان-لوك، أُعلن أمس في تونس، فوز الكاتبة والمترجمة الفرنسية ستيفاني دوجول بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة، الدورة الثامنة عشرة، عن ترجمتها الفرنسية للرواية التي صدرت بالعربية بعنوان "حكاية جدار" عن دار الآداب (2022).

وتُمنح الجائزة بالشراكة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، والمنظمة الدولية للفرنكفونية (OIF)، وهي جائزة تُعنى بالترجمة من اللغتين، العربية والفرنسية، وإليهما في مجالات الأدب والعلوم والإنسانية والاجتماعية.

إلى جانب عملها مترجمة أدبية ومتخصصة في الأدب العربي المعاصر، عملت دوجول مترجمة فورية لمنظمات إنسانية في فلسطين، وأقامت لفترات في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي رصيدها كاتبةً كتاب "الأمكنة الهشّة: دفاتر من الضفة الغربية، فلسطين 1998–2019"، وهو كتاب يوميات كتبته على امتداد نحو عشرين عاماً من إقامتها وعملها في الأراضي الفلسطينية، تعرض فيه مشاهداتها للحياة اليومية تحت الاحتلال والحواجز، إضافة إلى جوانب من تجربتها والعلاقات التي نسجتها هناك، سواء مع الفلسطينيين أو مع المكان.

في قائمة الروايات التي ترجمتها إلى الفرنسية: "تفصيل ثانوي" للروائية الفلسطينية عدنية شبلي، ورواية التونسي الحبيب السالمي "الاشتياق إلى الجارة"، و"القوقعة" للروائي السوري مصطفى خليفة، إضافة إلى أعمال لحنان الشيخ وعالية ممدوح وصهيب أيوب.

ومن الجوائز التي حصلت عليها في الترجمة من العربية إلى الفرنسية: جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عن رواية جبور الدويهي "سمّ في الهواء"، وجائزة الأدب العربي التي ينظمها معهد العالم العربي في باريس عن رواية "القندس" لمحمد حسن علوان عام 2015.

يُذكر أن جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة أُحدثت سنة 2007، وأضافت منذ دورة 2018 إلى مجالات العلوم الاجتماعية، مساراتٍ أدبية مثل الرواية والشعر.