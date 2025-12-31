ستون عاماً من الفن التشكيلي بالمغرب.. معرض متجول في 2026

- دعم الفنانين الشباب: أطلقت النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين معرضًا بعنوان "ستون عاماً من الفن التشكيلي بالمغرب"، لدمج الفنانين الشباب مع الرواد في قاعات العرض الكبرى، مما يتيح لهم فرصة عرض مواهبهم. - تنوع وشمولية: يشارك في المعرض 160 فنانًا من مختلف الاتجاهات، بما في ذلك أسماء بارزة وفنانين شباب، مع نسبة مشاركة نسائية تصل إلى 37%، ويضم أعمالًا لفنانين مغاربة مقيمين بالخارج. - تنظيم وتنسيق: يمتد المعرض لعام كامل بين مدن مغربية مختلفة، بالتنسيق مع القاعات الكبرى ووزارة الثقافة، مع افتتاح رسمي في يناير بالرباط، ويُعتبر المعرض ثقافيًا وغير مفتوح للبيع.

في الوقت الذي يُطرح فيه جدل متكرر حول صعوبة ولوج التشكيليين الشباب إلى قاعات العرض الكبرى، تأتي النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين لتقود مبادرة جديدة، تجمع بين التاريخ والحاضر وبين الرواد والمواهب الصاعدة، في معرض وطني تحت عنوان "ستون عاماً من الفن التشكيلي بالمغرب". الحدث الذي يقام بموارد مالية محدودة، ينطلق في السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل ويستمر حتى 29 منه بالرباط، معتمداً على الإرادة والتنسيق المباشر.

وحول ولادة فكرة المعرض، يقول رئيس النقابة المنصوري الإدريسي في حديث مع "العربي الجديد": "إن السؤال الأساسي كان دائماً هو: لماذا يجد الشباب صعوبة في الوصول إلى القاعات الكبرى للعرض؟ وذلك ما قادني إلى طرح الفكرة لاحقاً على أصحاب هذه القاعات، فاستجابوا.. كل قاعة تكلفت بدعوة فنانيها، بينما تكلفت النقابة بدعوة أسماء مبدعة أخرى، وكل ذلك لرفع اللبس عما يقال عن هذه القاعات بأنها مغالية ومتعالية وأبوابها مغلقةٌ أمام الشباب".

الخطوة التي تبدو بسيطةً على الورق، تمثل في جوهرها حركة ثقافية جريئة؛ إذ تفتح المجال أمام الشباب لإظهار مواهبهم في فضاءات كبرى، وتعيد إنتاج حوارٍ جماليٍ بين الأجيال، بما يتيح تقارب الرؤى بين المتمرسين والمبتدئين، ويؤكد دور النقابة "عنصراً مؤلفاً جامعاً"، يقول المنصوري.

لجنة مختصة حرصت على تحقيق توازن بين الاتجاهات والتيارات الفنية

المعرض متحرك على مدار عام كامل، بعد الرباط سينتقل إلى طنجة، بعد رمضان، ثم الدار البيضاء فمراكش، ليختتمَ في مدينة العيون الجنوبية، ضمن شبكة مدنٍ توفر البنية التحتية اللازمة لعرض الأعمال الفنية بشكل يليق بها.

ويشارك في المعرض 160 فناناً يمثلون مختلف الاتجاهات والتجارب. ومن بين الأسماء البارزة ماحي بين بين، عبد الكبير ربيع، عبد القادر لعرج، مليكة أكزناي، عبد الرحمن رحول، عبد الله الحريري، بشير الدمناتي، أحمد بنيسف، والفنان رشيد السبتي الذي يشارك لأول مرة في معرض مع جمعية أو نقابة. ويشمل المعرض أعمالاً لفنانين مكرسين فارقوا الحياة هذا العام، مثل محمد حميدي ونجوى الهيثمي، وقد وافق كلاهما على المشاركة وأرسل أعماله قبل وفاته، ومن باب الوفاء والتقدير التزمت النقابة بعرض أعمالهم.

ولا يقتصر المعرض على الرواد، بل يشمل الشباب المعروفين مثل نبيل باهية، محمد حفيظي، ويونس الخراساني، بالإضافة إلى عشرات خريجي مدارس الفنون في تطوان والدار البيضاء، إذ "حرصنا في النقابة على إعطاء الأولوية لخريجي مدرستي الفنون بتطوان والدار البيضاء، لأننا نرى في التظاهرة منصة للتجديد ولقوة الإبداع الشبابي".

وعن مشاركة المرأة في هذا المعرض، تصل إلى 37% من الفنانين، كذلك يشارك فنانون مغاربة مقيمون خارج الوطن، بعضهم لبى الدعوة، فيما لم يتمكن آخرون لارتباطهم بعقود دولية. ويشارك في الحدث عدد من القاعات الفنية المهنية المعروفة بنشاطها، من بينها: Galerie Dar D’Art, Eden Art Gallery, Galerie 38 Galerie Noir sur Blanc, Galerie KENT, Khalid Fine Arts, Himmich Art Gallery, Loft Art Gallery.

المنصوري في حديثه لـ"العربي الجديد" أوضح أن "لجنة مختصة حرصت على تحقيق توازن بين الاتجاهات والتيارات الفنية، بغض النظر عن الميولات الشخصية، ليقدم المعرض صورة متكاملة عن المشهد التشكيلي المغربي المعاصر".



وجرى التنسيق بين النقابة والقاعات الكبرى، ومتحف بنك المغرب، و"فيلا الفنون" بالرباط لاستقبال الأعمال وفرزها، فيما تكفلت وزارة الثقافة بتوفير القاعات و"وعدت بطباعة كتاب فني جميل يوثق الحدث"، حسب المتحدث لـ"العربي الجديد".

الافتتاح الرسمي للمعرض سيُقام في العاصمة المغربية يوم السادس من يناير، موزعاً على أربعة فضاءات رمزية: القاعة الوطنية باب الرواح، فيلا الفنون – مؤسسة المدى، متحف بنك المغرب، وقاعة باب الكبير بالأوداية، على أن تنطلق فعاليات الافتتاح من الساعة الرابعة بعد الزوال لتتواصل في بقية الفضاءات.

وحول عدم تنظيم المعرض في فضاء واحد جامع، مثل متحف محمد السادس في الرباط، أوضح رئيس نقابة الفنانين التشكليين بالمغرب أنها تقدمت بطلب من أجل ذلك، "لكن إدارة المتحف رفضت المشروع دون أي تعليل".

يذكر أن المعرض الجديد في جوهره ثقافي، غير مفتوح للبيع.