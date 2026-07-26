سبسطية الأثرية: إدراج في قائمة التراث العالمي يؤجج اعتداءات الاحتلال

- تسجيل موقع سبسطية في قائمة التراث العالمي يعكس قيمته التاريخية والثقافية، ويعزز مسؤولية المجتمع الدولي في حمايته من التهديدات الإسرائيلية مثل محاولات الضم والتهويد. - الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة تهدف لتعزيز السردية الإسرائيلية واستقطاب الدعم الدولي، وتكثيف عمليات التنقيب في الموقع، في ظل حملة ضد قرار اليونسكو. - يتطلب الحفاظ على سبسطية جهوداً فلسطينية ودولية لتطوير الموقع سياحياً ومنع التهويد، مع تنفيذ توصيات لجنة التراث العالمي بالتعاون مع وزارة السياحة الفلسطينية والشركاء.

رغم إعلان وزير السياحة والآثار الفلسطيني، هاني الحايك، الجمعة الماضي، نجاح دولة فلسطين في تسجيل موقع سبسطية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر لدى يونسكو، خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي انعقدت في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، تتواصل الاقتحامات الإسرائيلية للموقع في محاولة لتعزيز السردية الإسرائيلية الخاصة بالموقع.

واقتحم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، أمس الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمالي غرب مدينة نابلس، برفقة شخصية هولندية يمينية. قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"العربي الجديد" إن "الاقتحام استمر قرابة 20 دقيقة"، مشيراً إلى أن داغان اصطحب معه خِيرت فيلدرز، وهو مرشح للرئاسة الهولندية من أقصى اليمين.

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اليونسكو أوصت بتعزيز حماية وإدارة الموقع

وقال عازم إن المستوطنين أدخلوا فيلدرز إلى موقع المدرج الروماني، لكنه لا يعلم ما الذي دار هناك في ظل حراسة أمنية مشددة في المكان. لكن عازم توقع أن يكون الهدف من الاقتحام واصطحابه إلى سبسطية، محاولة استقطاب الدول والشخصيات الداعمة للاحتلال لشن حملة مضادة بعد خطوة "يونسكو". وأكد عازم أن سبسطية تشهد اقتحامات مستمرة، لا تتوقف خصوصاً منذ قرار "يونسكو" وتوقع المزيد من الاقتحامات والحراك الإسرائيلي الذي يستهدف البلدة ومنطقتها الأثرية.

وقال عازم: "نتابع صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية، وهناك حملة هجوم كبيرة جداً تشنها على منظمة يونسكو وعلى الدول التي اعترفت بسبسطية موقعَ تراث عالمي، لكنّ هذه الحملة لن تؤثر في القرار كونه غير قابل للطعن ويحظى بإجماع دولي، وبناءً على ذلك، نتوقع اتخاذ إجراءات إسرائيلية أحادية الجانب لفرض أمر واقع على الأرض، تتمثل بتكثيف عمليات التنقيب والحفر كما حدث خلال الأسبوع الماضي، والتي توقفت اليوم (أمس) فقط بسبب تدهور الأوضاع الأمنية".

وبحسب عازم، فإنه "من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يكثفوا اقتحاماتهم وعمليات التنقيب، وأن يوسعوا مشاريعهم أكثر، كما نتوقع أن تُبدي الحكومة الإسرائيلية ردة فعل أوسع من خلال رصد ملايين الشواكل لاستكمال عمليات التنقيب، والسرقة، والتزوير، والتزييف في قلب المنطقة الأثرية".

المنطقة الأثرية في سبسطية واحدة من أبرز المواقع التاريخية التي يستهدفها الاحتلال في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان الاحتلال في فبراير/شباط الماضي، نيته استملاك قرابة 1500 دونم من سبسطية والقرى المجاورة، ويأتي بعد خطوة أخرى في أغسطس/آب 2025 بتحويل قرابة 40% من أراضي سبسطية إلى ما تسمى منطقة أثرية إسرائيلية.

يرى الخبير والباحث في تاريخ وآثار فلسطين ضرغام فارس، في حديث مع "العربي الجديد"، أن القرار الذي اتخذته يونسكو مهم بالنسبة إلى الفلسطينيين، ويعطي سبسطية قيمة إنسانية، ويلقي بمسؤولية عالمية تحديداً من طرف اليونسكو لحماية هذا الموقع من الضم والتهويد والتنقيب غير المشروع، وسرقة الآثار التي يُعثَر عليها في أثناء التنقيب غير المشروع من طرف الاحتلال. قال فارس: "هو إنجاز مهم لفلسطين يساعد في حماية الموقع وفي تطويره، وإن كنا أمام حكومة فاشية لا تحترم الانظمة والقوانين الدولية". أكد فارس أن للقرار تأثيراً، ولكنه في حاجة إلى جهود فلسطينية أكبر، في عملية طلب التمويل لتطوير الموقع وتأهيله سياحياً، ومحاولات منع إجراء أعمال ضم وتهويد بحقه. قال فارس: "لا أحد يستطيع ضمان النتائج، لكن الموقع الآن أصبح في قائمة التراث العالمي، ويحمل قيمة إنسانية، ومحمي بموجب القوانين التي تنظم وتحمي مواقع التراث العالمي، هذا سيكون له انعكاس على الواقع لا نعرف حجمه لكنه تأثير مؤكد".

الاحتلال يسعى لضم سبسطية ومحيطها وتهويدها

وأكد فارس أن الاهتمام العالمي بعد هذا التسجيل سيكون أكبر بسبسطية؛ برصد اعتداءات الاحتلال والاحتجاج عليها، معتبراً أن مجرد النجاح في إدراج سبسطية في قائمة التراث العالمي يدل على مدى قناعة العالم في حق الشعب الفلسطيني بأرضه، ومدى قناعة العالم بأن الاحتلال لا يخدم الآثار ولا يهتم بها، وإنما يستخدمها ذرائعَ لأغراض سياسية.

وقال الخبير ضرغام فارس إن الاحتلال، من خلال قرارات سابقة، ومن خلال ترسيم تعسفي للموقع الأثري؛ ضم أراضي بمساحات شاسعة تقدر بألفي دونم، رغم أن تلك الأراضي لا تضم آثاراً، بما يؤكد أن الهدف من الترسيم هو ضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض بحجة الآثار، معتبراً أن ذلك خطير، ويعبر عن محاولات للضم والتهويد. أشار فارس إلى سرقة الاحتلال لقى وشواهد من الموقع بعد العثور عليها، ووجود زيارات مستمرة للمستوطنين له، وجهود من الاحتلال لضم سبسطية والأراضي المحيطة بها لكيان الاحتلال وإخضاعها لأنظمته الجائرة.

وبحسب بيان وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، فقد جاء قرار اللجنة بإدراج سبسطية وفق إجراء الطوارئ واستناداً إلى المعيار الثالث من معايير اتفاقية التراث العالمي، بعد اعتماد ملف الترشيح الذي أعدته دولة فلسطين، والذي أبرز القيمة العالمية الاستثنائية للموقع بوصفه شاهداً فريداً على تعاقب الحضارات والثقافات التي استوطنت المنطقة منذ العصر الحديدي مروراً بالعصور الهلنستية والرومانية والبيزنطية، وصولاً إلى الفترتين الصليبية والعثمانية.

أكدت اللجنة، في قرارها، أن سبسطية تتميز بتعدد طبقاتها الأثرية ووضوح تسلسلها التاريخي، بما يعكس تطوراً متواصلاً للمركز الحضري والسياسي والديني عبر أكثر من ألفي عام، وهو ما يمنح الموقع قيمة عالمية استثنائية تستحق الحماية في إطار اتفاقية التراث العالمي.

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كما قررت اللجنة إدراج الموقع في الوقت نفسه على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، نظراً إلى ما يواجهه من تهديدات جسيمة ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مخططات مصادرة الأراضي، ومشاريع تغيير الطابع التاريخي والأثري للموقع، إلى جانب القيود المفروضة على أعمال الحماية والإدارة والصون، الأمر الذي يستوجب تعزيز الجهود الدولية لضمان الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية.

ورحبت الوزارة بالقرار واعتبرته تاريخياً، مؤكدة أن تسجيل سبسطية يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يعكس المكانة الحضارية لفلسطين، ويجسد في الوقت نفسه التزام دولة فلسطين بحماية تراثها الثقافي وفق المعايير الدولية، رغم التحديات التي تفرضها ممارسات الاحتلال على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الدولية للموقع، ويضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في صون سبسطية والحفاظ على أصالتها وسلامتها، في ظل التهديدات المتواصلة التي تستهدف الموقع ومحيطه. من المفترض أن تباشر وزارة السياحة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التراث العالمي، والتي تشمل استكمال تقييم حالة الصون، وتحديث خطة الحفظ والإدارة، وتعزيز منظومة الرصد والمتابعة، وتطوير الأطر التخطيطية والإدارية للموقع، بما يضمن الحفاظ على قيمته العالمية الاستثنائية للأجيال القادمة.