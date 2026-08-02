سبتة.. لا راحة لمدينة الإدريسي وأبو العباس السبتي

- سبتة: تاريخ وسيادة متنازع عليها: رغم السيطرة الإسبانية منذ القرن السادس عشر ووضع الحكم الذاتي منذ 1995، تظل سبتة جزءاً من التراب المغربي، حيث تطالب الرباط باستعادتها بجانب مليلية. - إرث علمي وثقافي: في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، كانت سبتة مركزاً علمياً بارزاً، أنجبت شخصيات مثل الإدريسي وأبو العباس السبتي، مما يعكس ازدهاراً فكرياً واسعاً. - سبتة والهجرة: المدينة أصبحت رمزاً لأزمات الهجرة، حيث شهدت موجة عبور كبيرة في يوليو 2026، مما جعلها موضوعاً متكرراً في الشهادات الصحافية والسرود القصيرة.

بينما لا تزال مشاهد العبور الجماعي لآلاف المغاربة نحو مدينة سبتة المغربية المحتلّة تتداول على نطاق واسع، بعدما عبَر إليها في غضون أيام قليلة نحو ستين ألف مغربي (عاد منهم أكثر من 48 ألفاً)، تتجدّد الأسئلة حول تاريخ المدينة الواقعة في أقصى شمال البلاد، والتي لا يفصلها عن باقي أراضي المغرب سوى سياج حدودي فرضته السيطرة الإسبانية على المدينة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المعالم التاريخية التي تعكس ازدهار سبتة الفكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر؟ كيف أثر وضع سبتة الحدودي الملتبس على إنتاج أعمال أدبية جامعة تختزل حكايتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ورغم خضوعها للسيطرة الإسبانية منذ القرن السادس عشر، وتمتُّعها حالياً بوضع الحُكم الذاتي الذي منحتهُ إياها مدريد عام 1995، تعدُّ سبتة جزءاً من التراب الوطني المغربي، حيث تواصل الرباط تأكيد سيادتها عليها والمطالبة باستعادتها إلى جانب مدينة مليلية.

وتقع المدينة على البحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات، ويقابلها من الضفة الأخرى مضيق جبل طارق، ولا تبعد عن أقرب نقطة في الساحل الإسباني سوى 26 كيلومتراً. لكن قبل أن تصير سبتة عنواناً لأزمات الهجرة، كانت في القرن الثاني عشر مسقط رأس الشريف محمد بن محمد الإدريسي، أحد أعظم جغرافيي العصور الوسطى. وُلد الإدريسي في المدينة لأسرة كانت تحكم سبتة وطنجة، وتلقّى تعليمه في جامعة قرطبة، قبل أن يجوب الأندلس وفرنسا وآسيا الصغرى، ليستقر أخيراً في بلاط الملك روجر الثاني في صقلية، حيث وضع خريطته الشهيرة للعالم منقوشة على كُرة من الفضة، وألّف كتابه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"، الذي استقى منه الأوروبيون والمشرقيون معاً معارفهم الجغرافية قروناً طويلة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المعالم التاريخية التي تعكس ازدهار سبتة الفكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر؟ كيف أثر وضع سبتة الحدودي الملتبس على إنتاج أعمال أدبية جامعة تختزل حكايتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

لجوء واغتراب إسبانيا تنشر الجيش في سبتة بعد عبور عشرات آلاف المهاجرين

وكانت سبتة في تلك الحقبة حاضرة علمية أنجبت أيضاً أبو العباس السبتي، وهو من كبار متصوفة المغرب في عصر الموحدين، اشتهر بمذهبه القائم على الصدقة والإحسان، رحل إلى مراكش واعتزل في جبل هناك نحو أربعين عاماً، ودُفن فيها، وأصبح من أبرز "الرجال السبعة" (رجالات مراكش) الذين تُزار أضرحتهم إلى اليوم. وكذلك القاضي عياض، إلى جانب علماء أقلّ شهرة تخصصوا في علم الكلام مثل الفقيه ابن خُمير، ما يعكس ازدهاراً فكرياً واسعاً في المدينة خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. ولا تزال آثار تلك الحقبة قائمة في معالم مثل الحمّامات العربية والأسوار التي تعاقبت عليها الحضارات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المعالم التاريخية التي تعكس ازدهار سبتة الفكري في القرنين الحادي عشر والثاني عشر؟ كيف أثر وضع سبتة الحدودي الملتبس على إنتاج أعمال أدبية جامعة تختزل حكايتها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

على عكس مدن متوسطية أُخرى ارتبطت برواية أو كاتب بعينه، لم تنجب سبتة عملاً أدبياً جامعاً يختزل حكايتها، ربما بحكم وضعها الحدودي الملتبس بين ضفّتين. لكنها باتت اليوم حاضرة كموضوع متكرر في الشهادات الصحافية والسرود القصيرة عن الهجرة، كما بدا في تغطيات موجة يوليو/تموز 2026 التي وثّقت حكايات شبّان مغاربة غادروا مدنهم على عجَل بعد سماعهم أن الحدود أصبحت مفتوحة.