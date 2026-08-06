سبتة... عندما تصبح الهوية تهمة

- الإنسان والصورة النمطية: يبرز النص قصة شابة باعت دراجتها لتمويل عبور إلى سبتة، مما يعكس واقعًا مريرًا يدفع الأفراد للبحث عن فرص جديدة، ويظهر كيف تتحول الحوادث الفردية إلى صور نمطية تُعمم على شعوب بأكملها. - التنمر على الشعوب: يتناول النص مفهوم "التنمر على الشعوب"، حيث تُختزل جماعات بشرية في صفات نمطية سلبية، مما يؤدي إلى إصدار أحكام جماعية غير عادلة تُلغي التنوع الإنساني. - مقاومة الاختزال من خلال الأدب: يشير النص إلى دور الأدب في مقاومة الصور النمطية، حيث يعيد للإنسان وجهه وصوته وتفاصيله الفردية، مما يعزز فهمنا لتعقيد الإنسان ويدعونا للتفكير بشكل أعمق.

"بعتُ دراجتي حتى أحصل على المال الذي أدفعه للمُهرّب". لم تكن هذه الجملة مجرد تفصيل عابر في تقرير تلفزيوني عن محاولات العبور إلى مدينة سبتة. كانت شابة تتحدث بغضب وانكسار، يدفع المشاهد إلى أن يضع نفسه مكانها. لم تقل إنها تبحث عن الثراء، ولم تتحدث عن مغامرة أو عن حلم كبير. كانت تريد فقط أن تغادر واقعاً لم يعد يُحتمل.

توقفتُ عند الجملة أكثر من الصورة. لم أرَ "مهاجرة غير شرعية"، كما تصفها العناوين، بل رأيت امرأة باعت شيئاً تملكه لتشتري احتمالاً، لا أكثر. دراجة تحولت إلى ثمن للأمل.

لكن ما إن انتقلت تلك القصة إلى فضاء وسائل التواصل الاجتماعي حتى اختفت المرأة. لم يعد هناك وجه ولا صوت ولا قصة. بقيت كلمة واحدة: "المهاجرون". ثم بدأت التعليقات تتدفق، لا لتحاكم أفعال أشخاص بعينهم، بل لتحاكم شعباً بأكمله. وكأن ملايين البشر يمكن أن يصبحوا شخصاً واحداً، له عقل واحد، وأخلاق واحدة، ودوافع واحدة.

من الإنسان إلى الصورة

في رواية "المحاكمة" لكافكا، يستيقظ جوزيف ك. ليجد نفسه معتقلاً، من دون أن يعرف ما التهمة الموجهة إليه. لا أحد يشرح له سبب اتهامه، لكن الجميع يتصرف كما لو أن ذنبه أمر مفروغ منه. تكمن عبقرية كافكا في أنه لا يكتب عن محكمة فقط، بل عن اللحظة التي يصبح فيها الإنسان أسير صورة صُنعت عنه قبل أن تُعرف حقيقته.

قد يبدو هذا العالم الكافكوي بعيداً عن واقعنا، لكنه يحضر يومياً في الخطاب العام ووسائل التواصل الاجتماعي. فكما أصبح جوزيف ك. متهماً قبل أن يُسمع دفاعه، تتحول شعوب كاملة اليوم إلى متهمة بسبب فعل أفراد أو جماعات صغيرة. وما إن ترتبط صورة معينة بهوية ما، حتى يصبح كل فرد ينتمي إليها مطالباً بإثبات براءته.

من السهل أن نُحاكِم فعلاً. ومن المشروع أن نختلف حول السياسات، أو قوانين الهجرة، أو أمن الحدود. لكن شيئاً آخر يحدث في زمن الإعلام السريع ومنصات التواصل: تتحول الحادثة إلى هوية، والفرد إلى جماعة، والجماعة إلى صورة نمطية.

إنها قفزة ذهنية خطيرة: يرتكب فرد جريمة، فيصبح شعب بأكمله موضع شبهة ـ تتصرف مجموعة بطريقة معينة، فيُقال إن هذه طبيعة أمة كاملة.. ويكفي خبر واحد أو مقطع مصور لا يتجاوز بضع ثوانٍ حتى تُبنى أحكام أخلاقية على ملايين البشر والتنمّر عليهم.

اعتدنا أن نستخدم كلمة "التنمر" لوصف الإهانة التي يتعرض لها فرد بسبب شكله أو لونه أو إعاقته أو اختلافه. لكن ثمة تنمرٌ من نوع آخر، أقل وضوحاً وأكثر انتشاراً: التنمر على الشعوب. وهو يبدأ عندما تُختزل جماعة بشرية كاملة في صفة واحدة: كسالى، عنيفون، إرهابيون، متخلفون، انتهازيون....

لا يهم ما هي الصفة، بقدر ما يهم منطقها. فالتنمر هنا لا يستهدف شخصاً، بل يستهدف هوية كاملة. والأسوأ أنه يحرم كل فرد داخل هذه الجماعة من حقه في أن يكون مختلفاً.

إنه يلغي التنوع الإنساني، ويستبدله بصورة جاهزة يسهل تداولها، لكنها نادراً ما تكون حقيقية.

ضد اختزال الإنسان

يرى إدغار موران أن أحد أكبر أخطاء العقل الحديث هو ميله إلى تبسيط العالم. فالإنسان، في نظره، كائن مركب، والواقع أكثر تعقيداً من أن يُختزل في تفسير واحد أو هوية واحدة. وهذا ما يحدث تماماً عندما نحكم على شعب بأكمله انطلاقاً من حادثة واحدة.

إننا نرتكب ما يمكن تسميته "عنف الاختزال". نختزل ملايين الحيوات في صورة واحدة، ونختزل تاريخاً طويلاً في خبر عاجل، ونختزل الإنسان في جنسيته أو دينه أو أصله.

كثيرون من المغاربة استاؤوا من طريقة تناول بعض المشارقة لحادثة الهاربين عبر البحر صوب مدينتي سبتة ومليلية، وشعر أغلبهم بأنه، بصفته مغربياً، معنيّ بهذا الموقف القاسي تجاه هويته الجمعية، وهذا محق من دون شك. وكانت حنة آرنت قد لفتت الانتباه إلى خطر آخر: حين يتوقف الناس عن رؤية الإنسان بوصفه فرداً، ويبدؤون برؤيته بوصفه عضواً في فئة.

تتحول الحادثة إلى هوية والفرد إلى جماعة والجماعة إلى صورة نمطية

عندها يصبح الحكم الجماعي أمراً طبيعياً، لا يعود السؤال: ماذا فعل هذا الشخص؟ بل يصبح: إلى أي جماعة ينتمي؟ ومن هذه اللحظة تبدأ العدالة بالتراجع.

لأن الإنسان يُدان قبل أن يتكلم، فقط لأنه يحمل اسماً معيناً، أو جواز سفر معيناً، أو ينتمي إلى شعب معين. إنه انتقال خطير من المسؤولية الفردية إلى المسؤولية الجماعية، وهو انتقال يناقض أبسط مبادئ العدالة.

مقاومة الصورة النمطية

ربما لهذا السبب كان الأدب دائماً مقاومة للاختزال: الرواية لا تعرف "المهاجر" بوصفه فئة، تعرف امرأة باعت دراجتها، تعرف رجلاً يخاف على أطفاله، تعرف شاباً فقد عمله، تعرف امرأة تبحث عن حلم يقلب حياتها ويُغيّر مصائر أطفالها...

الأدب يعيد إلينا ما تسلبه الصور النمطية: الوجه، والصوت، والتفاصيل، والإنسان.. إنه يذكرنا بأن كل فرد هو عالم كامل، لا ملحق بجماعته.

ربما لا تكون المشكلة الكبرى في عصرنا أننا أصبحنا أسرع في إصدار الأحكام، بل أننا أصبحنا أقل قدرة على رؤية الإنسان، لقد استبدلنا القصص بالتصنيفات، والوجوه بالشعارات، والوقائع المعقدة بصور جاهزة تمنحنا وهم الفهم.

المرأة التي باعت دراجتها لم تكن تمثل شعباً كاملاً، كما أن أي شخص آخر لا يمثل شعبه كله. لقد كانت إنسانة تحاول أن تعبر حدوداً جغرافية، لكننا حولناها إلى حدود ذهنية تفصل بين "نحن" و"هم"، وهذا هو أخطر أشكال التنمر، ليس التنمر على فرد، بل على شعب.

ولعل أول خطوة نحو عدالة أكثر إنسانية هي أن نستعيد القدرة على رؤية الإنسان قبل أن نرى هويته، وأن نتذكر، كما يدعونا إدغار موران، إلى التفكير في تعقيد الإنسان بدل اختزاله، وأن نرفض، مع حنه آرنت، محاكمة الأفراد بصفتهم أعضاء في جماعات، وأن نقاوم، مع إدوارد سعيد، الصور التي تصنع "الآخر" قبل أن نلتقيه.

ففي النهاية، لا يوجد شعب يمكن اختزاله في حادثة، كما لا يوجد إنسان يمكن اختزاله في اسم.