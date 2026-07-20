سايمون كوبر.. الملعب مدخلاً لقراءة العالم

- يستكشف سايمون كوبر في كتابه "كرة القدم ضد العدو" كيف تعكس كرة القدم المجتمعات والسياسة والهوية، من خلال رحلاته إلى 22 دولة، حيث يلتقي بلاعبين ومدربين ومشجعين وشخصيات سياسية، ليكشف عن دور اللعبة في الذاكرة الوطنية والرموز الثقافية. - يوضح كوبر كيف يمكن لمباراة كرة قدم أن تستدعي تاريخاً سياسياً، مثل مباراة هولندا وألمانيا الغربية في 1988، وكيف أن الرياضة تتجاوز حدود المنافسة لتصبح جزءاً من الهوية الوطنية. - يتناول الكتاب تأثير كرة القدم في ظل الأنظمة الشمولية، مثل قصة مشجع ألماني شرقي، وعلاقة أسلوب اللعب بالثقافة المحلية في البرازيل، ودور المنتخب الأرجنتيني في ظل النظام العسكري، وتجربة الكاميرون في أفريقيا.

يذهب الصحافي والكاتب البريطاني-الهولندي سايمون كوبر، في كتابه "كرة القدم ضد العدو" (سيفن دايلز، لندن، 2026)، إلى ما وراء النتيجة والملعب، متتبعاً ما تكشفه اللعبة عن المجتمعات التي احتضنتها وعن صلاتها بالسياسة والهوية والذاكرة الجماعية. يقوم الكتاب على رحلة صحافية قادته إلى 22 بلداً، من الأرجنتين والكاميرون إلى أوكرانيا وزائير، بحثاً في الكيفية التي تحولت بها كرة القدم إلى لغة عالمية تتقاطع عندها السلطة والتاريخ والانتماءات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يمكن لمباراة كرة قدم واحدة أن تصبح جزءاً من الذاكرة الوطنية لبلد ما؟ هل يمكن لطريقة لعب شعب ما أن تعكس بعض سمات ثقافته ونظرته إلى العالم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

اختار كوبر بناء كتابه على طريقة الصحافة الرحلية، حيث تسبق القصص والشخصيات العرض النظري المجرد. خلال رحلته التقى لاعبين ومدربين ومشجعين وشخصيات سياسية، جامعاً شهادات ومشاهد تكشف موقع كرة القدم في حياة المجتمعات. لم يكن سؤاله متعلّقاً بما يجري داخل المستطيل الأخضر فقط، وإنما بما تحمله اللعبة من دلالات، كيف تصبح مباراة واحدة جزءاً من الذاكرة الوطنية؟ وكيف تتحول الأندية والمنتخبات إلى رموز تختزن تاريخاً من الصراعات والانقسامات؟

كيف تصبح مباراة واحدة جزءاً من الذاكرة الوطنية لبلد ما؟

ينطلق كوبر من جماهير بلده، مستعيداً مواجهة المنتخب الهولندي وألمانيا الغربية في نصف نهائي بطولة أوروبا عام 1988. كانت المباراة أكثر من مناسبة رياضية بالنسبة إلى الجمهور الهولندي، إذ ارتبطت بذاكرة الحرب العالمية الثانية وبالعلاقة المعقدة مع ألمانيا. من خلال هذه الواقعة، يوضح الكاتب كيف يمكن لكرة القدم أن تستدعي تاريخاً سياسياً بعيداً، وكيف أنها تعطي الانتصار الرياضي معنى يتجاوز حدود المنافسة.

وفي برلين، يتوقف عند قصة مشجع من ألمانيا الشرقية انفصل عن ناديه المفضّل هيرتا برلين بعد بناء الجدار. كان يقف قرب الجدار أيام المباريات ليستمع إلى أصوات الجماهير في الجهة الأخرى، قبل أن تؤدي محاولاته لمتابعة فرق الغرب إلى جذب انتباه جهاز الأمن الشرقي "شتازي"، الذي بدأ بمراقبته خلال تنقلاته في ملاعب أوروبا الشرقية. تكشف هذه الحكاية كيف امتدت رقابة الأنظمة إلى المجال الرياضي، وكيف صارت كرة القدم جزءاً من الحياة اليومية تحت الحكم الشمولي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يمكن لمباراة كرة قدم واحدة أن تصبح جزءاً من الذاكرة الوطنية لبلد ما؟ هل يمكن لطريقة لعب شعب ما أن تعكس بعض سمات ثقافته ونظرته إلى العالم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ينتقل كوبر إلى البرازيل لبحث العلاقة بين أسلوب اللعب والثقافة المحلية، مستحضراً شخصية مالاندرو في المخيال الشعبي البرازيلي، باعتبارها نموذجاً للمراوغة والذكاء والقدرة على تجاوز الظروف. ويربط هذه الشخصية بأسلوب لاعبين مثل بيليه وغارينشا، ليطرح سؤالاً مركزياً في الكتاب: هل يمكن لطريقة لعب شعب ما أن تعكس بعض سمات ثقافته ونظرته إلى العالم؟

وفي الأرجنتين، يتناول الكاتب العلاقة بين المنتخب الوطني والنظام العسكري في كأس العالم 1978، حين أضحت البطولة جزءاً من الصورة التي سعى الحكم العسكري إلى تقديمها عن البلاد. أما في أفريقيا، فيقترب من تجربة روجيه ميلا ومنتخب الكاميرون، متتبعاً موقع كرة القدم في مجتمعات تختلف ظروفها عن مراكز القوة الكروية التقليدية، كما يتوقف عند حضور المعتقدات الشعبية في بعض البيئات الكروية.