سانديب جوهار في "عقل أبي": رحلة عائلة مع ألزهايمر

- يناقش سانديب جوهار في كتابه "عقل أبي.. الحياة في ظل ألزهايمر" الأسئلة الأخلاقية المرتبطة برعاية مرضى ألزهايمر، مسلطاً الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي تواجه العائلات، وكيفية الحفاظ على كرامة المريض. - يستعرض الكتاب تجربة شخصية مؤثرة، حيث يصف جوهار رحلة والده مع المرض، موضحاً التحولات في العلاقات الأسرية، والتحديات التي يواجهها الأبناء في التعامل مع سلوكيات غير متوقعة. - يبرز الكتاب أهمية الوعي المجتمعي وتطوير سياسات دعم لمقدمي الرعاية، مشيراً إلى ألزهايمر كقضية صحية واجتماعية عالمية تتطلب اهتماماً متزايداً.

يناقش الباحث والطبيب الأميركي، من أصل هندي، سانديب جوهار الأسئلة الأخلاقية التي يطرحها مرض ألزهايمر: كيف نضمن كرامة المريض بينما نحميه من الألم النفسي؟ وهل تُعدّ الحماية أحياناً شكلاً من أشكال الوصاية القاسية؟ ويستعرض أحدث الأبحاث العصبية والأخلاقية البيولوجية، بدءاً من تاريخ اليونان القديمة وصولاً إلى الدراسات الحديثة حول الخرف وألزهايمر، موضحاً الطُّرق العلمية التي يمكن أن تساعد العائلات والمهنيين على تقديم الرعاية على نحو إنساني وفعّال.

في كتابه "عقل أبي.. الحياة في ظل ألزهايمر" (منشورات تنمية/ ترجمة أسامة عبد الحق نصار، 2026)، يوثّق لحظات صعبة تبدأ حين تتراجع قدرات عقل الإنسان بفعل التقدّم في السنّ، وتتحوّل الحياة إلى مسرحٍ معقّد تنقلب فيه الأدوار؛ فيصبح الأبناء آباءً لآبائهم، مستعرضاً الرحلة الصعبة لوالده؛ العالم في علم الوراثة، وهو يفقد سيادته على عقله تحت وطأة مرض ألزهايمر، وراصداً أدقّ التفاصيل الصغيرة التي تكشف حجم التحوّل في علاقة الأب بابنه، وفي صورة الأب نفسها داخل ذاكرة العائلة.

ينقل الكتاب تجربةً مؤثرةً على المستويين الشخصي والأُسري، إذ يصف جوهار الصراعات الداخلية للعائلة مع إبراز الأسئلة الأخلاقية وحساسيتها التي تصاحب هذه الممارسة اليومية. كما يتناول الكتاب الارتباك الذي يشعر به الأبناء عند مواجهة سلوكيات غير متوقعة لدى المرضى، ويطرح تساؤلات حول التعامل مع الحقيقة أو استخدام ما يُعرف بـ"الأكاذيب الرحيمة" لتخفيف القلق لدى المريض، وهي معضلة تتكرر يومياً بين الرغبة في الصدق والحاجة إلى الطمأنة.

على صعيد علم الأعصاب، يقدّم الطبيب المختصّ شرحاً واضحاً لما يحدث في الدماغ مع تقدّم العُمر وتدهور الذاكرة، فينسى الوالد وفاة رفيقة دربه مثلاً، ويستعرض كيف تملأ الذاكرة فراغاتها بأحداث غير حقيقة، بل ملفّقة.

أسئلة تتجاوز التشخيص الطبي إلى قراءة حيثيات المرض الاجتماعية

وفي سياق أوسع، يضع الكتاب تجربة الأسرة ضمن واقع عالمي يتزايد فيه عدد المصابين بالخرف مع ارتفاع متوسط الأعمار، ما يجعل ألزهايمر قضية صحّية واجتماعية تمسّ ملايين العائلات. ويشير إلى الحاجة لتطوير سياسات دعم أفضل لمقدّمي الرعاية، وإلى أهمية الوعي المجتمعي في كسر العزلة التي يعيشها المرضى وأُسرهم، بحيث لا تتحوّل التجربة إلى عبء صامت داخل الجدران المغلقة.

يوازن الكتاب في أسلوبه بين الحزن والفكاهة، خصوصاً حين تنقلب الأدوار، مما يتيح للقرّاء التعاطف مع تجربة المريض وفهم التحديات التي تُواجه الأُسر في مواجهة هذا المرض. سبق لجوهار أن كتب أعمالاً عدّة تجمع بين المسار الطبي التخصصي والتجارب الذاتية، منها: "المتدرّب: بداية طبيب" و"مطوَّر: خيبة أمل طبيب أميركي"، و"القلب: تاريخ"، وقد حازت كتبه انتشاراً واسعاً، لدمجها بين التحليل العلمي، والوعي الأخلاقي حول أمراض تُهدّد الملايين حول العالم.