سامية الزرو.. الحفر في الجمال القاسي

قدمت سامية الزرو التي رحلت في عمّان يوم 8 يناير/ كانون الثاني 2026، أعمالاً لافتة تتمرّد على التنظيرات الأكاديمية، وتكسّر القواعد التي تكبّل القدرة على البوح والإيحاء، حيث تناولت من خلالها قضايا الإنسان عموماً، والمرأة على وجه الخصوص، وانتقلت خلال تجربتها بين دلالات متعددة للجوء والطفولة، بأسلوب غير مباشر وعميق، يتجاوز الشعارات، ليضع الإنسان وقضاياه في مركز الفعل الثقافي والجمالي.

‏كان لصاحبة منحوتة "شخصيات"، قدرة استثنائية على استنطاق الأسلاك المعدنية والمعادن الصدئة. إذ حوّلت تلك الخامات القاسية، التي ترمز في وعينا الجماعي للحصار والقيد والشوك، إلى تشكيلات فنية بأجساد صلبة ونوافذ تطلّ على الأمل.

في ندوة حوارية أقيمت على هامش معرضها في دارة الفنون بعمّان عام 1998، تحدثت الزرو عن تجربتها وفهمها للعملية الإبداعية، وكيفية استخدامها مواد مُهملة ومتروكة لإنجاز أعمالها الفنية (حديد، خشب وحجارة)، للتعبير عن هموم الإنسان ونضالاته المتعددة في حياته اليومية، وهي التي تعمل على مُنجزها بجديّة وشغف ووعي، وتستمدّ موضوعاتها من اشتباكٍ متواصل مع الحياة والناس وأدوات العمل الفنّي، فتعمد إلى إعادة صياغة أفكارها ومشاعرها وهواجسها عبر اللوحة والمنحوتة، ساعية لخلق نوعٍ من الحوار المتعدد، عناصره الأساسية العمل الفني والمتلقّي والمكان.

لم تكن المادة الخام وتقنيات تنفيذ العمل لديها أكثر من وسيلة تعبيرية، وغالباً ما حملت أعمالها طابعاً درامياً، بتكوين شعريّ، سواء من حيث المعنى والدلالة، أو من الناحية التكوينية، وهذا ما جعل أعمالها ذات جمالية خاصة، بعيدة عن الخطاب التقليدي والمباشر، بحسب تعقيب الناقد وأستاذ علم الجمال مازن عصفور في ذات الندوة.

امتلكت تأسيساً أكاديمياً مكّنها من قراءة التراث بنظرة حداثية

في منحوتاتها لم تعمل الزرو على بناء كتل تعبيرية بطريقة الحذف، بل ذهبت إلى أسلوب البناء والتركيب لخلق فضاء متكامل يعطي إحساساً بالحركة والتفاعل والألفة. كذلك لم تسعَ سامية الزرو لإنتاج أعمال خاصة بالصالونات، لأنها كانت على قناعة بضرورة أن يكون الفن ذا قيمة إبداعية حسيّة تتفاعل مع مختلف فئات الجمهور بعيداً عن الخطابة والبيان الأيديولوجي.

انطلقت سامية، بوجهها الذي يذكّر بالصلابة والجمال لجبال مدينة نابلس بفلسطين التي وُلدت فيها عام 1938، وبأثوابها المطرّزة، في رحلة أكاديمية واسعة، فدرست الفن في الجامعة الأميركية ببيروت أواسط خمسينيات القرن الماضي، ثم في أكاديميات الولايات المتحدة وإيطاليا، فامتلكت رصيداً أكاديمياً مكّنها من قراءة التراث بنظرة حداثية، ما أسهم في إعادة إحيائه وتوطينه والاشتغال عليه.

الصورة منحوتة "شخصيات" لسامية الزرو (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة)

استقرت في عمّان بعد احتلال الضفة الغربية، لتصبح واحدة من أبرز الفاعلين في الحركة التشكيلية الأردنية، وتربوية مهمومة بتطوير مناهج تعلّم الفنون، مؤمنةً بأن الفن ليس ترفاً، بل هو رسالة تحثّ على الوعي، موضوعها الجمال وصناعة هوية.

تقصّدت الزرو أن تكون أعمالها التركيبية كبيرة الحجم لتكون واضحة للجمهور، ولعابري السبيل في الطرقات، وهي تجيد جذب النظر إلى العمل الذي تنجزه بيدٍ اعتادت النحت والتصميم، وعرفت كيف تتعامل مع الخامات والألوان والأشكال المختلفة، إلى جانب اهتمامها بالفنون اليدوية وتوظيفها لخدمة الفكرة الفنية وتعزيزها.

وتعدّ الزرو التي واصلت دراستها في مجال الفن في جامعة كوركورن بواشنطن، من الفنانين الذين يؤمنون بأن الفن حق الجميع، وليس فقط في الغرف المغلقة والصالونات الفنية، للفن عندها دور اجتماعي وثقافي، وأداة وازنة للتغيير، وهو ما قدّمته في أعمال عديدة تنتمي إلى "فن الشارع". ‏

كذلك عملت الفنانة خبيرة مناهج الفنون في عدد من البلدان العربية، وأعدت دليل المعلم لتدريس الفنون في جميع المراحل، في الأردن وفلسطين. ودرّست الفنون في دار المعلمين في رام الله وعمان، وفي كلية الفنون في الجامعة الأردنية وجامعة البترا، ولها مشاركات في معارض في أميركا، وإيطاليا، وتركيا، وإسبانيا، وفرنسا، وماليزيا، والصين، واليونان والكويت ومعارض شخصية في القدس وبيروت ورام الله وعمان والخليج.