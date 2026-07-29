سارة أوكونور: لسنا آلات والمكننة تستنزف البشر

- التحديات والآثار السلبية للأتمتة: تستعرض سارة أوكونور في كتابها "لسنا آلات" المخاوف من ارتفاع البطالة وتدهور جودة الوظائف بسبب الأتمتة، مشيرة إلى أن الأتمتة لم تقضِ على الأعمال المملة بل زادت من سوء الوظائف. - التأثيرات الواقعية في بيئات العمل: توضح أوكونور كيف يعمل الموظفون بجانب الروبوتات في بيئات مثل مستودعات "أمازون"، حيث تفرض الروبوتات سرعة الأداء، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الإنسان في العمل. - نماذج إيجابية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي: تبرز أوكونور نماذج ناجحة في وضع حدود لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل إضراب "نقابة الكتّاب الأميركية" وتجارب في هولندا وشركة Earlybird لدعم المهام البشرية.

سبق أن بشّرت الثورة الصناعية الإنسان بالتخفف من مشاق العمل، ثم جاء عصر الحاسوب ليعده بمزيد من الرفاه، وها هو عصر الذكاء الاصطناعي يفرش طريقه بالورود، ليتفرغ العقل البشري لما هو جدير به. فهل علينا أن نصدّق؟ أم أن كل قفزة تقنية، تعطينا بيد وتأخذ بالأخرى؟

في كتابها "لسنا آلات" (منشورات ألين لين، المملكة المتحدة، 2026) تضيء الصحافية البريطانية سارة أوكونور على مخاوفنا المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة أو تسارع وتيرة العمل، بل امتدت لتشمل مظاهر التنميط والمسخ التي طرأت على تركيبنا البشري. تقول أوكونور: "كان من المفترض أن تقضي الأتمتة على الأعمال المملة والقذرة والخطرة، وأن تتيح لنا التفرغ لأعمال أكثر إثارة وإبداعاً. فلماذا باتت مفكرتي تمتلئ بقصص عن وظائف جيدة تحولت إلى وظائف سيئة، ووظائف سيئة ازدادت سوءاً؟ لم يكن هؤلاء الناس يتحررون بفضل الآلات، بل كانوا يُسحقون داخل أنظمة تديرها الآلات وتفرض إيقاعها الآلات، حيث كانت مفاهيم أساسية مثل العدالة، والذكاء، بل وحتى الإنسانية نفسها، يعاد تعريفها بهدوء بواسطة الآلات. ومن هنا راودني سؤال، سؤال دفعني إلى كتابة هذا الكتاب: نحن نظن أننا نؤتمت (نمكنن) أعمالنا، لكن ماذا لو كنا في الحقيقة نؤتمت أنفسنا؟".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف يمكن للمجتمعات أن تضمن توظيف التقدم التقني لخدمة الإنسان بدلاً من استنزافه؟ ما هي الآليات التي يمكن للعاملين استخدامها لمقاومة "أتمتة الذات" والحفاظ على إنسانيتهم في بيئة العمل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×



أبعاد الصورة حقيقية

يمزج الكتاب المنهج التحليلي برؤية شخصية، مستمداً عنوانه من واقعة معروفة؛ ففي عام 1969 رفع عمال المناجم السويديون أثناء إضرابهم لافتات كُتب عليها "لسنا آلات"، احتجاجاً على تحديد معدلات إنتاجهم ومراقبته. تستثمر سارة أوكونور هذا الشعار في عصر أصبحت فيه الآلة شريكاً للإنسان، وأحياناً محدِّداً لإيقاعه، مستعينة بعشرات القصص التي جمعتها من بيئات العمل على مدار سنوات؛ بدءاً من مستودعات "أمازون" حيث تحولت الخوارزميات إلى إله كلي المعرفة، مروراً ببرامج المراقبة التي تتعقب أداء الموظفين على طريقة الأخ الكبير في أدب الدوستوبيا، إلى جانب هذا تحضر مقابلات التوظيف عبر الذكاء الاصطناعي، انتهاء بمترجمي السينما والفيديوهات القصيرة وهم يلهثون للحاق بعجلة الإنتاج، وكذلك سائقي الشاحنات الذين أصبحوا يطاردون الزمن على الطريق السريع.

ففي النماذج السابقة لم يُحيّد العامل جانباً ليحل الروبوت مكانه، بل تُرك يعمل إلى جواره، لتتكشف المعادلة غير المتكافئة؛ إذ يفرض الروبوت سرعة الأداء، وزمن الحركة، بينما يتقولب العامل في منظومة رقمية.

لعل أخطر ما في هذا التحول أنه يحدث في هدوء تام وببرود أعصاب. فلا أحد يطلب من موظفيه أن يتخلوا عن بشريتهم، لكن النظام يكافئهم كلما اقتربوا من خصائص الآلة، ويعاقبهم إذا ما نكص أي منهم إلى طبيعته وإيقاعه الفطري، فأي إنسان حقاً يتشكل داخل منظومة العمل الجديدة؟



الجانب الآخر من المرآة

تميز أوكونور بوضوح بين التقدم التقني وبين الطريقة التي يختار المجتمع أن يوظفه بها. ولهذا تختم كتابها بحكايات لا تقل أهمية عن قصص الاستنزاف التي عرضتها في بدايته؛ إذ تستحضر نماذج استطاعت أن توقف الذكاء الاصطناعي عند حدوده، تماما كما فعل كتّاب السيناريو في "نقابة الكتّاب الأميركية" الذين انخرطوا في إضراب عام، من أجل وضع قواعد تحدد متى وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السيناريوهات، كذلك أنصت مقدمو الرعاية الصحية في هولندا للعنصر البشري في مؤسساتهم ليتمكنوا من تقديم رعاية مخصصة لكل مريض. وتضرب مثلاً بسائقي شاحنات "تيسكو" في ضاحية داغنهام شرقي لندن لرفضهم فرض كاميرات مراقبة ذكية داخل مقصورات القيادة، إذ قالوا دون مواربة في عريضتهم: "نحث إدارة تيسكو في داغنهام على إعادة النظر في قرار تركيب كاميرات مراقبة تعمل بالذكاء الاصطناعي تراقب السائقين باستمرار داخل الشاحنات. ونقترح بدلاً من ذلك البحث عن وسائل أخرى تحقق السلامة دون المساس بخصوصيتنا أو الثقة المتبادلة".

تدرج المؤلفة أيضاً نماذج واعية في التعامل مع الخوارزميات، منها تجربة شركة Earlybird، التي صممت برمجياتها بعد دراسة دقيقة لطبيعة عمل مستشاري التوظيف، فجعلت الذكاء الاصطناعي يتولى تدوين الملاحظات وتفريغ الاجتماعات والأعمال الإدارية، ليتيح للمستشار أن يتفرغ لما لا تستطيع الآلة القيام به. ولعل شهادة إحدى المشاركات تلخص هذا التحول حين تقول: "إن مستشارتي أصبحت حاضرة بالكامل في جلساتنا... لم تعد تنشغل بكتابة الملاحظات، ولذلك شعرت بأنها تصغي إليّ حقاً".