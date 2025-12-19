زمن النشأة

- الخلاف حول نشأة الرواية العربية يتناول الزمن الذي بدأت فيه، مع تباين الآراء حول من يستحق الريادة، مثل فرانسيس المراش ومحمد حسين هيكل، رغم عدم تركهم أثراً في الثقافة العربية. - تأثرت الرواية العربية بشكل كبير بالرواية الغربية، حيث اعترف روائيون مثل نجيب محفوظ بتأثيرها، مما أثار جدلاً حول قيمة الرواية العربية المتأثرة بجنس أدبي أجنبي. - الرواية الغربية قدمت للروائيين العرب حرية فنية غير محدودة، مما ساعدهم على تطوير مواهبهم الإبداعية في ظل غياب تراث روائي عربي مشابه.

الخلاف حول النشأة في الرواية العربية لم يعد يتعلق بالزمن الذي بدأت فيه الرواية، هل نعود إلى فرانسيس المراش، أم إلى "حديث عيسى بن هشام" أم إلى "زينب" ومحمد حسين هيكل، أم نعود إلى نجيب محفوظ وحده الذي قدم لنا رواية فنية متكاملة؟ فكلّ واحد من مؤرخي الرواية، أو نقادها يرغب في هذه التسمية أو تلك، ولكن ثمة مسألتان لا يمكن تجاوزهما؛ الأولى هي ما النفع من العودة إلى كاتب لم يترك أي أثر بروايته، في الثقافة العربية؟ أو في تراث الرواية العربية. فرواية فرانسيس المراش "غابة الحق" لم تعرف في الأوساط الثقافية العربية، إلا في النصف الثاني من القرن الماضي، ورواية "الدين والعلم والمال" لفرح أنطون لم تسمع بها الثقافة العربية المعاصرة، ولا أي روائي عربي من قبل، كما أن رواية "حديث عيسى بن هشام" لمحمد المويلحي، مضت من دون أن تترك في المجال الروائي العربي أي أثر فني أو تقني، وحال رواية "زينب" لهيكل لا يختلف عن حال الروايات السابقة، فلها سبق زمني محدد بسنة النشر، بينما تنقطع آثارها تماماً في جميع الروايات التي جاءت من بعدها، أي تنقطع في ثقافة الروائي العربي وتكوينه. لكن يبقى لكل واحدة من هذه الروايات، شرف الريادة، أو السبق الزمني.

ما النفع من العودة إلى كاتب عربي لم يترك أي أثر بروايته

أما المسألة الثانية فهي تتعلق بالمصدر الذي تأثرت به الرواية العربية. معظم الروائيين العرب يميلون إلى الاعتراف بتأثير الرواية الغربية في إنتاجهم الأدبي، ولدى كل روائي من الجيل الأول مثل نجيب محفوظ، وحنا مينه، وعبد الرحمن الشرقاوي، مراجع معروفة في الرواية الغربية، هذا صحيح في تقديري، والمشكلة التي يبدو أنها لا تتغير، هي أن قسماً كبيراً من القراء يمكن أن ينتقصوا من قيمة الرواية العربية، لأنها نشأت متأثرة بجنس أدبي "غريب" أو "أجنبي". والخلاف هنا هو أن الروائي العربي لا يقول إن اتخاذ الرواية في الغرب نموذجاً هو المسار الإجباري، بل هو المسار الوحيد الذي وجده متاحاً في مرحلة النشأة والتأسيس، وقد صادفت النشأة الفنية الحقيقية للرواية العربية، أن كانت الرواية الغربية قد حققت معظم منجزاتها الفنية الكبرى، في القرن التاسع عشر، وفي مطلع القرن العشرين، خاصة في روايتي "عوليس" لجيمس جويس و"البحث عن الزمن المفقود" لمارسيل بروست. بينما وجد آباؤنا الروائيون العرب أن التراث العربي لا يعرف الرواية، أو ما نسميه الجنس الروائي كما هو في الغرب، وأن الأنماط السردية العربية عاجزة عن تلبية متطلبات الفكر والفن لديهم. فكرٌ جديد تغذى على نظريات فلسفية وسياسية وأخلاقية اغتنت بالتجربة البشرية، كما تتلمذوا على فن منفتح قادر على الوفاء بما يحتاجون لمواهبهم الإبداعية، ولمحاولاتهم التجريبية في الكتابة، هذه هي الميزات التي قدمها النوع الروائي في الغرب، حرية قادرة على استيعاب كل الثقافات وكل التجارب بلا حدود، أو عوائق في مواجهة أنماط تراثية مغلقة، وغير قابلة للتطوير، أو المقترحات الإبداعية.

* روائي من سورية