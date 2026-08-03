زمن الاحتراق.. لماذا يطاردنا حلم الهروب من الحاضر؟

- منذ القدم، استخدم الإنسان الخيال للهروب من قيود الزمن، كما يظهر في روايات مثل "آلة الزمن" و"مُرتاد الأزمان"، التي تعكس الرغبة في تحرير الزمن من مساره الخطي. - رواية "زمن الاحتراق" تقدم تصوراً مستقبلياً حيث يصبح السفر عبر الزمن خدمة للأثرياء، مما يتيح لهم مشاهدة الكوارث التاريخية، وتنتقد جشع الإنسان المعاصر. - تتصاعد الأحداث عندما تكتشف فيبي هانت أن ساشا تسعى لتغيير الحاضر عبر البقاء في الماضي، مما يؤدي إلى تغييرات كارثية تعكس مفهوم "أثر الفراشة".

كشف الإنسان مبكّراً عن هوسه بالانفلات من الحاضر ورتابته، مستعيناً بطاقة الخيال، بل ذهب به الطموح إلى حدّ تخيّل إمكانية التغلب على قوانين الزمن. وعلى الرغم من أن هربرت جورج ويلز كان أول من منح هذا الحلم صورته في روايته الخالدة "آلة الزمن" (1895)، واضعاً بذلك أحد أكثر مفاهيم الخيال العلمي تأثيراً، فإن جذور هذا الهوس تمتد إلى ما قبل ويلز بسنوات؛ من حكايات السبات الطويل بوصفه وسيلة للقفز فوق الزمن، إلى رواية الكاتب الإسباني إنريكي جاسبار "مُرتاد الأزمان" (1887)، والتي تخيّلت آلةً تعبر الأزمنة قبل ظهور "آلة الزمن". وبين هذه التصورات المتنوعة ظلّ الحلم واحداً: تحرير الزمن من مساره الخطي، وتحويله من سهم يمضي في اتجاه واحد إلى فضاء يمكن التنقل داخله ذهاباً وإياباً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدوافع النفسية التي تجعل الإنسان يسعى للهروب من الحاضر؟ كيف يمكن للسفر عبر الزمن أن يعكس نقدًا للطبقات الاجتماعية وثقافة الاستهلاك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تستثمر رواية "زمن الاحتراق" Time to Burn (هاربر، نيويورك، 2026) للثنائي البريطاني إيليري لويد، هذا الشغف الطويل، لكنها تمنحه بعداً معاصراً يمزج بين الخيال العلمي وثقافة الاستهلاك. فالزوجان كوليت ليونز وبول فيليتوس، اللذان يكتبان تحت الاسم المستعار "إيليري لويد"، والمعروفان باهتمامهما بعوالم المشاهير والطبقات الثرية، يتخيلان مستقبلاً يصبح فيه السفر عبر الزمن خدمة حصرية للأثرياء، ويتحوّل الماضي، بكل حروبه وكوارثه ولحظاته الفاصلة، إلى وجهة سياحية. ومن خلال هذه الفرضية، تبني الرواية حبكة تمزج بين الخيال العلمي وأدب الجريمة، وتقدّم في الوقت نفسه نقداً ساخراً لشهية الإنسان المعاصر إلى امتلاك كل شيء مادام قادراً على دفع الثمن.

تبني الرواية حبكة تمزج بين الخيال العلمي وأدب الجريمة

تنطلق أحداث الرواية من لندن في مستقبل قريب جداً، لم يعد السفر فيه عبر الزمن مجرد مغامرة أو حلم بالانعتاق، بل تجارة رابحة تحتكرها شركة مملوكة للملياردير التكنولوجي المثير للجدل إنيغو فرانك. تمنح هذه الوكالة الحصرية لصفوة الأثرياء تذاكر لمشاهدة الكوارث التاريخية الكبرى عن قرب، وتأتي رحلتهم الحالية إلى ماضي لندن وسط النيران الحية لقصف "البلتز" خلال الحرب العالمية الثانية، تلك الحملة الجوية العنيفة التي شنتها ألمانيا النازية على المدن البريطانية بين عامَي 1940 و1941، حيث عاش السكان جحيماً يومياً تحت دوي صفارات الإنذار وأطنان المتفجرات التي استهدفت تحطيم روحهم المعنوية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الدوافع النفسية التي تجعل الإنسان يسعى للهروب من الحاضر؟ كيف يمكن للسفر عبر الزمن أن يعكس نقدًا للطبقات الاجتماعية وثقافة الاستهلاك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

يوفر هذا الاختيار خلفية بصرية مشحونة بالأدرينالين تليق بسياحة الأثرياء الباحثين عن الإثارة من مسافة آمنة، كما يصب في صالح النقد اللاذع في العمل؛ إذ يضع جشع مليارديرات الحاضر الذين يبيعون المآسي بصفتها ترفيهاً، في مواجهة مباشرة مع لحظات الصمود والتضحية الإنسانية التي سطرها التاريخ البريطاني آنذاك.

كوليت ليونز وبول فيليتوس اللذان يكتبان بالاسم المستعار "إيليري لويد" (صفحة الكاتبين على فيسبوك)

تبدأ نقطة التحول عندما يستعين فرانك بالمخرجة الوثائقية فيبي هانت لتوثيق هذا الإنجاز، لكن عدستها تلتقط ما لم يكن في الحسبان: عودة الفوج السياحي مذعوراً وغارقاً في الدماء، مع اختفاء سائحة تدعى ساشا تركتها المجموعة خلفها في الماضي، ليتضح سريعاً أن ساشا لم تضل طريقها بمحض الصدفة، بل اختارت البقاء عمداً لتنفيذ خطة انتقامية تهدف إلى إعادة كتابة الحاضر وتغيير مستقبلها.

لطالما استثمرت السينما بدورها مفارقات السفر عبر الزمن عالمياً وعربياً، ولعل أقرب الأمثلة الفيلم المصري "سمير وشهير وبهير" (2010) للمخرج معتز التوني، الذي يعود فيه ثلاثة شبان، عن طريق الخطأ، إلى سبعينيّات القرن الماضي، ويلتقون بآبائهم وأمهاتهم في مرحلة الشباب، قبل أن يكتشفوا أن مجرد قرارهم البقاء في الماضي كفيل بإحداث تغييرات كارثية في المستقبل. وتقوم هذه الفكرة على ما يُعرف بـ"أثر الفراشة" أو الخلل الارتدادي، وهي الفرضية ذاتها التي تستثمرها رواية "زمن الاحتراق"؛ فكل عبث تقوم به ساشا في لندن عام 1941 ينعكس فوراً على الحاضر، ليبدأ الواقع المحيط بالمخرجة فيبي في التشوه وإعادة التشكل أمام عينيها.