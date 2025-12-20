ريبال ملاعب.. اللون في قوامه الأصلي

- اللون والضوء: يُعتبر اللون العنصر الأساسي في أعمال ريبال ملاعب، حيث يتعامل معه كعنصر مستقل عن التشكيل. في معرضه "الانسياب في النور"، يُظهر حساسيته تجاه الضوء والملمس بتدرجات طيفية واسعة، مما يضعه في حوار مع تجارب فنية سابقة. - التأمل في الفراغ واللون: تتجنب لوحات ملاعب رسم الأشكال المباشرة، مكتفية باللون في قوامه الأصلي، مما يعكس رؤية ملاعب للضوء كحالة إدراكية، ويُظهر الحركة والتغيرات في السماء. - التأثير العائلي والتواصل الفني: تأثر ريبال بلوحة والده جميل ملاعب، مما يظهر في أعماله بلغة بصرية خاصة. اجتمع الأب والابن في "متحف سرسق" لتوقيع كتاب عن تجربة جميل، مما يعكس التواصل الفني بين الأجيال.

اللون هو كلمة السرّ أو المدخل الأنسب لفهم عالم الفنان ريبال جميل ملاعب، الذي يتعامل معه بوصفه عنصراً مستقلّاً نسبياً عن التشكيل، حيث تتوزّع في لوحاته التدرّجات الطيفيّة على مساحات واسعة، مندمجة مع فروق دقيقة تكشف حساسيته تجاه الضوء والملمس. في معرضه الجديد "الانسياب في النور"، المتواصل في غاليري صالح بركات حتى الثاني من الشهر المُقبل، يستكمل التشكيلي والموسيقي (بيصور، 1992) المُقيم في سويسرا مشواره العالمي من بوابة بيروت هذه المرّة، بعد معرض فردي أول له فيها عام 2021 احتضنه حينها غاليري جانين ربيز.

لا ترسم فرشاة ريبال ملاعب أشكالاً واضحة بقدر ما تُهيّئ غِلالات شفّافة متحرّرة من ثقل الشكل التقليدي. هذا الخيار الجمالي، النادر نسبياً في المشهد التشكيلي اللبناني الشاب، يضع تجربة ملاعب في حوار غير مباشر مع تجارب سابقة، مثل مائيات عفاف زريق المتخفّفة، أو مقاربات هلن الخال اللونية في ستينيات القرن الماضي، وربما مع تجريدية صليبا الدويهي، وإن كان الأخير أكثر كثافة. غير أنّ ملاعب يعيد صياغة سؤال اللون والضوء من موقع معاصر، أكثر ميلاً إلى السيولة والانسياب.

تأمّل الوجود من بوابة الضوء (من المعرض/ العربي الجديد)

تتوهّج لوحة ريبال ملاعب بضوء قوي يذكّر ببعض تقنيات التصوير الفوتوغرافي التي تُكثّف الإضاءة داخل الصورة. هذا اللمعان يعيدنا إلى مقولة تيرنر الشهيرة: "الضوء هو بالتالي لون"، وإلى ما قيل عن أعمال تيرنر بوصفها تجربة بصرية صادمة. في تقديمها للمعرض تكتب الفنّانة والقيّمة إيمي تودمان: "لوحات ملاعب هي صور للحركة، وملاحظات عن السماء المتغيّرة من النهار إلى الليل، بهدوء يمتدّ من يوم إلى آخر، ومن فصل إلى فصل. تمتد ضربات فرشاته عبر مساحات القماش، أحياناً بوضوح، ويبدو اللون مسرعاً لكنه في الوقت نفسه رقيق، ملتقطاً ما أمامه، ومحوّلاً سعة الطبيعة إلى مقاييس كبيرة اختارها بعناية".

غِلالات شفافة تتحرّر من ثقل الشكل وتكشف حساسية تمثيل الضوء

من هذا المنظور، يمكن فهم تعامل ملاعب مع الضوء بوصفه حالة إدراكية قبل أن يكون ظاهرة بصرية. فاللوحة تتجنّب رسم الأشكال المباشرة، مكتفية باللون في قوامه الأصلي، قبل أن يستقرّ في صورة أو مشهد. إنّه خيار جمالي يلامس بعض تأمّلات الزن في الفن الياباني، حيث يُنظر إلى الفراغ واللون بوصفهما فضاءً للتأمّل لا للتمثيل، وهو ما ينسجم مع كون ملاعب ممثّلًا لـ"غاليري ميزو" الياباني.

جميل وريبال ملاعب في متحف سرسق ببيروت، 20 أغسطس 2025 (العربي الجديد)

لا يُمكن فهم تجربة الفنان اللبناني الشابّ بالكامل من دون العودة إلى جذورها، وتحديداً إلى لوحة والده الفنان جميل ملاعب (1948) التي تُشكّل جزءاً من البيت الذي نشأ فيه. لوحة رصدت الواقع، وتعاملت معه كقصيدة تصوّر الحياة اليومية من الأمور البسيطة إلى الأشياء الثمينة. أو كما وصفها الشاعر أدونيس، هي "شعرنة الحياة اليومية". تشكّل هذه الخلفية نقطة انطلاق لفهم رؤية ريبال، الذي يحمل في أعماله صدى هذه الحمولة، ولكن من خلال لغة بصرية خاصة.

في صيف العام الماضي، اجتمع الأب والابن على درج "متحف سرسق" لتوقيع كتاب يسلط الضوء على تجربة جميل ملاعب، فيما كان "مهرجان ملاعب للموسيقى" (تأسس عام 2015) في أكتوبر الماضي فرصة أُخرى للتقارب بين أجيال العائلة. تحت سقف منزلهما في قرية بيصور الجبلية، حيث تتزيّن جدرانه بأعمال الأب والابن، عزف ريبال مقطوعات كلاسيكية برفقة شريكته الموسيقية تانيا سونيك وعازفة البيانو إيفلين بيريزوفسكي (يُحيي الثلاثي أمسية موسيقية في الغاليري مساء الثلاثاء المقبل)، محقّقاً تواصلاً فنياً يمتد عبر الأجيال. مشاهد تعكس العلاقة بين تجربتين، واستمرار الحلم الفني في مسيرة العائلة.

عودة ريبال ملاعب في معرضه هذا إلى بيروت مرّت بمحطات أكاديمية طويلة، منها: سالزبورغ ثم فيينا، حيث نال الماجستير من "جامعة الموسيقى وفنون الأداء"، قبل أن ينطلق في رحلة عالمية بين زيوريخ وجنيف وطوكيو ونيويورك وأبوظبي وعمّان وغيرها.