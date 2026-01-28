رونيا عثمان.. عودة كردية إيزيدية إلى مدن ملغومة

- يستعرض كتاب "العودة إلى سوريا" للكاتبة رونيا عثمان رحلتها إلى سوريا بعد سقوط النظام، موثقاً الدمار والهوية والانتماء. - يتناول الكتاب ذكريات الطفولة وزياراتها الصيفية، ويعرض لقاءاتها مع مختلف الأطياف السورية، مسلطاً الضوء على قصص الحاضرين والمفقودين. - تسعى الكاتبة لاستكشاف نهاية القمع في سوريا، متسائلة عن معنى الوطن للمنفيين، مقدمةً كتابة "شاهدة" تعكس العيش بعد الخوف دون انحياز.

ُتقدّم الكاتبة الألمانية السورية، رونيا عثمان، نصاً هجيناً يجمع بين الريبورتاج الصحافي والحوارات والسيرة العائلية والسرد القصصي والشهادة السياسية، ويوثّق رحلتها إلى سورية بعد سقوط النظام السوري بأسبوعين، لتمتحن سؤال الهوية بالنسبة لها ولوالدها، الذي رافقها في هذه الرحلة، وتنقل صور الدمار التي لحقت بالمدن والقرى والبنى التحتية وبالإنسان نفسه في شمال شرق سورية، وردات فعل الناس من أديان وثقافات مختلفة حول ما جرى ويجري، وكذلك الصمت والخوف والتوتر مما يمكن أن يجري في ما بعد.

يستعرض كتاب "العودة إلى سوريا" (دار روفولت، 2025) دوافع هذه الرحلة، ومعنى العودة لشخص إلى مكان يعتبره مسقط رأسه، رغم أنه وُلد في المنفى، إذ تستدعي المؤلفة في الفصل الأول طفولتها، عندما كانت تسافر في كل صيف إلى قريتها في الشمال السوري.



عن زياراتها السابقة سبق لرونيا عثمان أن كتبت رواية بعنوان "أصياف" (2020)، ثم كتبت رواية "74" (2024) عن المذبحة التي ارتكبها "داعش" ضدّ أهلها، وعنوان الرواية التي نالت جائزة دوسلدورف الألمانية، يُشير إلى عدد المذابح التي ارتكبت بحق الإيزيديين خلال العقود والقرون الماضية.

وتكتب في مفتتح كتابها الأخير: "رحل الأسد. سقط النظام. النظام الذي فرّ منه والدي، وهو كردي إيزيدي عديم الجنسية، ومن سورية عام 1980. أعرفُ هذا البلد من زياراتي لأجدادي في طفولتي. بلدٌ كانت صور الديكتاتور ووالده معلّقة في كل زاوية منه، بلدٌ حكمته عائلة واحدة، كما لو كانت عصابة مافيا، لمدة 54 عاماً".

نص هجين يجمع بين الريبورتاج الصحافي والسيرة العائلية



في الوقت الذي يتناول الفصل الأول سورية بوصفها "صورة ذهنية قبل أن تكون مكاناً"، فإن الفصل الثاني يذهب بالقارئ ليرافق الوالد وابنته طوال طريقهما إلى "البلد". في التنقل معهما بين المدن والقرى واستراحات المسافرين وأغانيها وأطعمتها، التي تحمل صوراً هائلة من الخراب والدمار، وحمولة كبيرة من الألم والصمت والفراغ، ومعنى اختفاء صور السلطة السابقة و"غموض البديل"، والإحساس بأن البلد "تتعرّف على نفسها من جديد".

في الفصول اللاحقة تجري عثمان لقاءات مع عرب وأكراد، مسلمين ومسيحيين، من طوائف متعددة، نساء ورجالاً وشباناً. تقدم قصص الحاضرين، وكذلك قصص المفقودين والسجناء... وما يُمكن استنتاجه من تلك الحكايات هو أن الخوف "لم ينته، ولكن تغيّر شكله فحسب".

تعود عثمان من هذا الحاضر إلى ماضي الأب، الكردي الإيزيدي عديم الجنسية، وكل واحدة من هذه الهويات تحمل أسئلتها وآلامها وحكاياتها، التي تخصّ آلاف الناس هناك. تعود إلى ماضي العائلة وطفولتها، والعلاقة بين الهوية والقمع، وكيف يُمكن للناس "أن تُورّث الخوف والمنفى أيضاً".

تلاحق رونيا عثمان المستقبلَ أيضاً في كتابها، وكأنها تُحاول إغلاق الدائرة الزمنية خلال رحلتها الجغرافية التي استمرت أسابيع قليلة. تتساءل، من خلال ذاتها ولقاءاتها بالآخرين، عن إمكانية أن تكون هذه نهاية كل أشكال القمع في سورية، وهل هناك يقين ببداية جديدة تُعيد الهواء إلى رئتي البلد الذي يعيش تحت الأنقاض، ويعود مكاناً مفتوحاً للعيش برجوع اللاجئين والمنفيين إليه؟ وماذا تعني سورية لأولئك الذين ولدوا في المنفى ولا يعرفون عنها شيئاً؟ لا تدّعي رونيا عثمان امتلاك الحقيقة، وتترك الحكم طوال هذه الريبورتاجات واللقاءات ومناقشة الأسئلة والأفكار للسوريين والقراء عموماً.

وتمنح الكاتبة الحرية للمشاركين في الكتاب لقول ما يشعرون ويفكرون به، مبتعدة بذلك عن الكتابات التقليدية التي تنحاز سواء للمنتصر أو للخاسر. الكتاب ينتمي إلى نوع من الكتابة الأدبية "الشاهدة"، وبهذا المعنى يبدو قريباً من أعمال الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش، صاحبة كتب مثل "ليس للحرب وجه أنثوي"، و"فتيان الزنك"، و"آخر الشهود"، وغيرها من الكتب التي نقلت أصوات محاربي وضحايا الحروب القاسية. وبقدر ما يبدو الكتاب صادقاً، يبدو كذلك مؤلماً ومثيراً، يقدم صورة "للعيش بعد الخوف، لكن من دون ضمانات واضحة".

رونيا عثمان المولودة في ميونخ عام 1993، أصدرت مجموعة شعرية وروايتين، وكتابها الأحدث جاء توليفة من كل ذلك.

*كاتب سوري مقيم في ألمانيا