رواية "أصدقائي" لهشام مطر تصدر باللغة العربية

يرصد الكاتب الليبي البريطاني هشام مطر في روايته "أصدقائي" (بنغوين، 2024) مسارات ثلاثة شبّان ليبيين يقيمون في لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي وصولاً إلى أحداث ثورة 2011 وما بعدها. وقد أعلنت دار الشروق المصرية حديثاً عن صدور الترجمة العربية للرواية بتوقيع زوينة آل تويه، حيث يتناول العمل كيفية تعرض الصداقة لاختبارات قاسية تحت ضغط السياسة والمنفى، وكيف يعاد تشكيل الإحساس بالانتماء عندما يصبح الوطن حدثاً يُتابَع من الخارج.

وتتباين مواقف الأصدقاء الثلاثة في الرواية تجاه الثورة الليبية؛ إذ يختار أحدهم الابتعاد عن المخاطرة والتفرّغ لحياته الخاصة، بينما يعود الثاني إلى ليبيا وينخرط في القتال ضد قوات القذافي، في حين يبقى الثالث متردداً قبل أن يقترب لاحقاً من السلطة الجديدة بعد سقوط النظام. ومن خلال هذه المسارات المتباعدة يستكشف مطر تعقيدات العلاقة بين الصداقة والسياسة، وما تخلّفه التحولات التاريخية من أسئلة أخلاقية وشخصية عميقة.

تنظر الرواية إلى الثورة بوصفها تجربة إنسانية تتجاوز السرد التاريخي المباشر، مركزة على الأثر النفسي والأخلاقي الذي تتركه في من ينجو ومن يبقى بعيداً عن ساحة الأحداث. وتأتي الترجمة العربية ضمن مشروع دار الشروق لنشر أعمال مطر المرتبطة، في جانب منها، بقصة اختفاء والده المعارض جاب الله مطر. وقد حصدت الرواية إشادة نقدية واسعة، فنالت جائزة أورويل للرواية السياسية لعام 2024، وجائزة National Book Critics Circle Award لعام 2025، وتُرجمت إلى أكثر من ثلاثين لغة، كما حظيت بإشادات من كتاب بارزين مثل أهداف سويف وأليف شافاك.

ويُعدّ هشام مطر من أبرز الأصوات الروائية العربية المعاصرة، وقد ذاع صيته عالمياً منذ روايته الأولى "في بلاد الرجال" التي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة بوكر الدولية عام 2006. وواصل في أعماله اللاحقة استكشاف موضوعات الذاكرة والمنفى والهوية، من بينها رواية "اختفاء"، ومذكراته "العودة" التي توثق رحلته إلى ليبيا بحثاً عن والده، إضافة إلى كتاب الأطفال "دوت"، وكتاب "شهر في سيينا" الذي يسجل تأملاته خلال إقامته في المدينة الإيطالية.