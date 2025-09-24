روايات القائمة القصيرة للبوكر 2025

- تتناول القائمة القصيرة لجائزة "البوكر 2025" موضوعات العائلة وتحولات العلاقات بين الآباء والأبناء والأزواج، وتضم ست روايات مختارة من بين 153 عملاً، برئاسة الروائي الأيرلندي روددي دويل. - تتنوع الروايات بين أعمال قصيرة وطويلة، وتتميز بكتابة إنسانية فائقة، وتشمل "الجسد" لديفيد سزالاي و"بقية حياتنا" لبن ماركوفيتز و"وَحدة سونيا وصني" لكيران ديساي، وغيرها. - تمثل الأعمال أربع جنسيات: الهند، بريطانيا، هنغاريا، وأميركا، مع عودة كيران ديساي ومرشحين سابقين، وتحتفي الجائزة بأفضل الأعمال الروائية الطويلة المكتوبة بالإنجليزية.

العائلة مع تحوّلات العلاقة بين الآباء والأبناء، وبين الأزواج، تشكّل موضوعات القائمة القصيرة لنسخة هذا العام من جائزة "البوكر 2025"، التي أُعلن عنها مساء أمس، على أن يُعلن عن الفائز بالجائزة في حفل يُقام في لندن يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

تتألف القائمة من ست روايات، اختيرت من بين 153 عملاً مرشّحاً من قِبل لجنة تحكيم ترأسها الروائي الأيرلندي روددي دويل (الفائز بالبوكر 1993)، وضمّت الروائية النيجيرية أيوبامي أديبايو، والناشرة الأميركية سارة جيسيكا باركر، والناقد الأدبي البريطاني كريس باور، والكاتبة الأميركية كايلي ريد.

بحسب إعلان القائمة القصيرة، تتراوح الروايات بين عمل قصير لا يتجاوز 200 صفحة، تجري أحداثه في بضعة أشهر، وأخرى تقارب 700 صفحة، تروي قصة حب طويلة. ووفق رئيس لجنة التحكيم، فإن أعمال القائمة "مكتوبة بتميّز وإنسانية فائقة، حيث يمتلك كل كاتب لغته وإيقاعه وخبرته الخاصة".

تضم القائمة: رواية "الجسد" للروائي البريطاني–الهنغاري ديفيد سزالاي، و"بقية حياتنا" للروائي الأميركي بن ماركوفيتز، وهي رواية تبحث في التقدّم في العمر وتحديات الزواج الطويل، و"وَحدة سونيا وصني" لكيران ديساي، التي تمتد أحداثها بين الهند وأميركا، وهي رواية عن الحب والعائلة والتقليد والحداثة، و"الأرض في الشتاء" للروائي البريطاني أندرو ميلر، التي تبحث في تفاصيل الحياة ومتاهات العاطفة، و"تجربة أداء" للكاتبة الأميركية كاتي كيتامورا، تتساءل فيها عن مدى معرفتنا الحقيقية بأحبابنا، و"مصباح أميركي" للكاتبة الأميركية سوزان تشوي، وهي رواية تبحث في الذاكرة واللغة والهوية والعائلة.

خمسة من أصل ستة من أعمال القائمة هي لكتّاب لديهم أكثر من خمسة كتب منشورة، بينهم اثنان تجاوزا العشرة. وتمثّل الأعمال أربع جنسيات، وهي: الهند، وبريطانيا، وهنغاريا، وأميركا. مع عودة الكاتبة الهندية كيران ديساي، الحائزة سابقاً على البوكر، إلى جانب المرشحين السابقين أندرو ميلر وديفيد سزالاي، وثلاثة أسماء تدخل القائمة للمرة الأولى.

يُذكر أن الجائزة تحتفي بأفضل الأعمال الروائية الطويلة المكتوبة باللغة الإنكليزية، لمؤلفين من مختلف الجنسيات، شرط أن تكون قد نُشرت في المملكة المتحدة أو أيرلندا. وكانت الروائية البريطانية سامانثا هارفي قد فازت بدورة العام الماضي عن روايتها القصيرة "Orbital".