روايات الصيف.. صناعة أدبية خفيفة تناسب حمام الشمس

- تتغير واجهات المكتبات الأوروبية في الصيف لتعكس تقليد قراءة الكتب الخفيفة تحت الشمس، حيث تستبدل الكتب السياسية والفنية بروايات الصيف، مما يعكس تحولًا في الذائقة الأدبية للجمهور. - الصيف في الغرب يتحول إلى موسم اقتصادي وثقافي، حيث تتداخل حسابات النشر مع الصحافة والمكتبات، وتروج الصحف لقوائم "أفضل قراءات الصيف"، مما يجعل الإجازة أحد أهم مواسم الرواية. - قوائم الصيف تكشف عن حضور متزايد لروايات تتناول الأزمات الكبرى، مثل الحروب وأزمة المناخ، مما يعكس تأثير الأزمات العالمية على المزاج الثقافي.

تتغيّر واجهات المكتبات الأوروبية صيفاً، ولا تكاد تفرق بينها وبين واجهات صيدليات تستبدل الدواء والأجهزة الطبية، بأنواع الكريمات الواقية من الشمس، وتلك الأخرى التي تساعد على اكتساب سمرة مشتهاة، مُرفقة بصور شابات تلمع بشراتهن البرونزية. الكتب أيضاً وسيلة لاكتساب السّمرة، فمشهد امرأة تمسك رواية وهي تجلس تحت الشمس مباشرة، كليشيه أوروبي صرف. وبدل الكتب السياسية والفنية وروايات الجوائز تجد روايات الصيف الخفيفة مكانها في الواجهات، بين صور الشمسيات ومجسدات أمواج البحر، لترويج هذه الصورة وإقناع الذاهب إلى إجازته الصيفية بحمل كتاب.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × كيف تساهم صناعة النشر والإعلام في تشكيل مفهوم "روايات الصيف"؟ ما هي التغييرات التي طرأت على محتوى روايات الصيف في السنوات الأخيرة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

هل يمكن لكرسي الشاطئ أو حقيبة السفر أن يحددا شكل الذائقة الأدبية للجمهور؟ في الغرب، الجواب هو "نعم" وبامتياز. فمع بداية كل صيف، تتجه الأنظار إلى الشواطئ والمنتجعات مثلما تترقب قوائم تتدافع الصحف الكبرى على نشرها تحت عنوان جذاب: "أفضلُ قراءات الصيف". فتنشر "ذا غارديان" قائمتها السنوية، وتصدر "نيويورك تايمز" دليلها، بينما تخصص الصحف الفرنسية ملفات كاملة لكتب العطلة. وفي غضون أيام، يتحول السؤال التقليدي عن الإصدارات الحديثة إلى سؤال أكثر إلحاحاً: "أي كتاب يستحق أن يرافقني إلى البحر؟".



روايات الشاطئ

هكذا تتحول هذه الفترة إلى موسم اقتصادي وثقافي، تتداخل فيه حسابات النشر مع دور الصحافة والنقد والمكتبات، لكن هذه الظاهرة كثيراً ما تلتبس صورتها خارج العالم الغربي، فمصطلحات مثل "قراءات الصيف"، أو "روايات الشاطئ" توحي بوجود نوع أدبي جديد، بينما الواقع مختلف تماماً. فنحن لا نتحدث عن جنس روائي مستقل، له قواعده وتقنياته، بقدر ما نتحدث عن تقليد رسّخته صناعة النشر، يقوم على اختيار أعمال يُعتقد أنها ستكون الأكثر قدرة على مرافقة القارئ خلال أشهر الإجازات.

في تتبّع بدايات الظاهرة يتبين أن الناشرين كانوا أول مَن أدركوا أن عادات القراءة تتغير مع تغير إيقاع الحياة. فالقارئ الذي يختار في الشتاء عملاً طويلاً يتطلب تركيزاً وصبراً، يبحث في استراحته عن رواية تسمح له بالدخول إلى عالمها بسرعة، سواء كان يقرأها على متن طائرة، أو في مقعد قطار، أو على شاطئ البحر. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الملاحظة إلى استراتيجية واضحة، حيث صارت بعض الإصدارات تؤجل إلى مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، بالإضافة إلى بناء حملات دعائية كاملة حول فكرة "كتاب الصيف"، ولتدخل الصحافة الثقافية على الخط بقوائمها السنوية، فتكتمل دورة اقتصادية تجعل من الإجازة أحد أهم مواسم الرواية في العام، لكن هذه الدورة لا تسير بالمنطق نفسه في كل مكان.

تتحوّل هذه الفترة إلى موسم اقتصادي وثقافي في الغرب



ففي بريطانيا، لا تقتصر آلية اختيار القراءات الصيفية على الرواج التجاري وحده، فالصحف التي تفتتح كل صيف بقائمتها السنوية المعتادة، تحرص على الجمع بين الإصدارات الجديدة وترشيحات يكتبها روائيون ونقاد، في محاولة لإبقاء بُعد نقدي حاضراً وسط الطابع الترفيهي للموسم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ أصدرت جائزة "بوكر" دليل قراءة صيفية لعام 2026 يضم عشرة أعمال من أرشيفها المرشح والفائز، مستثمرة علامتها التجارية النقدية في سياق تسويقي موسمي.

أما في الولايات المتحدة، فيتجلى حجم الظاهرة في تعدد الجهات المتنافسة على صياغة "قائمة الصيف المثالية"؛ الصحف والمجلات ومواقع الكتب، ما يكشف عمق التنافس التجاري في السوق، حيث تتحول الرواية الرائجة أحياناً إلى ظاهرة إعلامية موازية.



قائمة ترشيحات

من أبرز الأمثلة على ذلك هذا الصيف باكورة أعمال الكاتبة الأميركية كارو كلير بيرك رواية "الماضي" (كنوبف، نيويورك، 2026)، فقد تصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً في النيويورك تايمز، واختيرت ضمن نادي الكتاب في برنامج GMA، وبيعت حقوق تحويلها إلى فيلم سينمائي.

كما تتضمن قائمة الكتب المرشحة رواية "هنا تسكن الأفعى" (دار بلومزبري، لندن، 2026) للكاتب الباكستاني الأميركي دانيال معين الدين، التي تضم أربع قصص مترابطة تدور أحداثها في باكستان وتعيشها أجيال عدة، تواجه صراعات طبقية واختلافات ثقافية وعلاقات حب جارفة، وكذلك رواية "نادي الكوارث" (بنغوين، لندن، 2026) للروائية الأميركية كاثرين ستوكيت، التي تعود إلى حدث تاريخي وهو الكساد الكبير بحسب ما تصوره شخصياتها التي تعيش في مدن الجنوب الأميركي خلال تلك الفترة.

أصدرت جائزة "بوكر" دليل قراءة صيفية لعام 2026 من عشرة أعمال



ولا يغيب التاريخ عن روايات أخرى ترافق المصطافين، ومنها روايتا "لا مثيل لها" (منشورات سكريبنر، نيويورك، 2026) للكاتب البريطاني فرانسيس سبوفورد، و"وقت فائض عن الحاجة" (منشورات هاربر، نيويورك، 2026) لمواطنه إيليري لويد، وكلا العملين يتناول أحداثاً وقعت خلال الحرب العالمية الثانية، لكن لويد يسافر عبر أزمنة متعددة.

وفي فرنسا، يبقى التقليد قريباً من النموذج البريطاني من حيث الجمع بين الرواية الرائجة والعمل الأدبي المتوَّج، لكن مع نكهة تسويقية أكثر حدة. فقوائم السلاسل التجارية الكبرى مثل "كولتورا" تخصص أدلة كاملة لـ"أفضل عشرة كتب للصيف"، يتصدرها غالباً غيوم ميسو، الذي يُسوَّق كل عام باعتباره أحد أبرز كتاب التشويق الفرنسيين، مع اقتباسات من صحف عالمية تُبرز مكانته الدولية. وما يميز السوق الفرنسية أن هذه القوائم تحرص على المزج بين الأنواع: من الرواية البوليسية إلى القصص الشاطئية الخفيفة، في محاولة لتغطية أذواق الجميع، ومنها روايته "جنة الجريمة" (دار كالمان ليفي، باريس، 2026).

نظرة سريعة إلى كثير من قوائم الصيف تكشف حضوراً متزايداً لروايات تتناول الأحداث المؤثرة في حيوات البشر، مثل الفقد، أو الأمكنة الجديدة، والتجوال في الذاكرة، والبحث عن الهوية، وكذلك الأزمات الكبرى، مثل الحروب وآثارها، وأزمة المناخ، والعلاقات الإنسانية تحت ضغط التحولات المصيرية.

المستجد في الأمر أنها لم تعد تكتفي بمنح القارئ مهرباً من الواقع، وأصبحت تحاول أن ترافقه في فهمه أيضاً، وربما تكون هذه إحدى النتائج غير المتوقعة للأزمات التي عاشها العالم خلال السنوات الأخيرة، فجائحة كورونا غيّرت علاقة الناس بالعزلة والزمن، والحرب الروسية الأوكرانية أعادت أسئلة اللجوء والهوية إلى الواجهة، وفرضت أزمة المناخ حضورها حتى في الأعمال الجماهيرية. وهنا تبدو هذه القوائم أشبه بمقياس دقيق يلتقط التحولات البطيئة في المزاج الثقافي، أكثر من كونها مجرد اقتراحات لملء أوقات الفراغ.