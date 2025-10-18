"رقصة النسيج" الهندية تفوز بجائزة مهرجان بغداد الدولي للمسرح

- تصدّرت مسرحية "رقصة النسيج" من الهند جوائز مهرجان بغداد الدولي للمسرح، حيث فازت بجائزة أفضل عرض مسرحي، وتتناول حياة العمال الهنود في معمل النسيج. - حصلت مسرحية "جسيمات الفوضى" من إيران على جائزة أفضل أداء جماعي، بينما نالت "حديقة الهيسبيريديس" من إسبانيا جائزة لجنة التحكيم الخاصة. - فاز الممثل التونسي حمودة بن حسين بجائزة أفضل ممثل، والإيرانية جادا عبدي بجائزة أفضل ممثلة، بينما حصد العراقي مهند هادي جائزة أفضل إخراج.

تصدّرت مسرحية "رقصة النسيج" من الهند قائمة الفائزين بجوائز الدورة السادسة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح، التي اختتمت أول أمس الخميس، بجائزة أفضل عرضٍ مسرحيٍ. العمل الذي وقعته المخرجة ريما كالينغال، والذي يحاكي حياة العمال الهنود في معمل النسيج، من لحظة كونه قطناً إلى مرحلة النسج، مروراً بالتلوين إلى أن يصير قماشاً بديعاً. بدوره، أعلن رئيس لجنة التحكيم، المخرج المسرحي جواد الأسدي، عن استحداث جائزة للموسيقى والمؤثرات السمعية، واختيار عروضٍ مسرحيةٍ تعكس الواقع الراهن، وفق توصيات اللجنة.

وحصلت مسرحية "جسيمات الفوضى" من إيران على جائزة أفضل أداءٍ جماعيٍ، وأخرجها إبراهيم بوشتكوهي، كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لمسرحية "حديقة الهيسبيريديس" من إسبانيا من إخراج أليسيا سوتو.

وفاز الممثل التونسي حمودة بن حسين بجائزة أفضل ممثلٍ عن دوره في مسرحية "جاكراندا"، من تأليف عبد الحليم المسعودي وإخراج نزار السعيدي، ومن إنتاج مؤسّسة المسرح الوطني التونسي، ونالت الإيرانية جادا عبدي جائزة أفضل ممثلةٍ عن دورها في "جسيمات الفوضى".

وحصد المخرج العراقي مهند هادي جائزة أفضل إخراجٍ عن مسرحية "مأتم السيد الوالد"، التي أخرجها وشارك في تأليفها، كما فاز الكاتب العراقي علاء قحطان بجائزة أفضل تأليفٍ مسرحيٍ عن "طلاقٍ مقدسٍ"، وقدم العراق عرضاً شرفياً بعنوان "المربع الأول" من تأليف وإخراج علي دعيم.

وقد شاركت في المهرجان، الذي انطلقت فعالياته في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، ستة عشر عرضاً مسرحياً من دولٍ عربية وأجنبية. وشملت القائمة مسرحية "اثنين بالليل" لسمير حنا من لبنان، الكويت "غصة عبود" لمحمد الأنصاري من الكويت، و"نشرب إذنْ" لخالد الزويشي من المغرب، ومن فلسطين مسرحية "ريش" توقيع المخرجة شادن أبو العسل، ومن الإمارات مسرحية "عرج السواحل" لعيسى كايد، إضافة إلى أربعة عروضٍ عراقيةٍ أخرى منها: "نحن من وجهة نظر قطٍّ" تأليف وإخراج أنس عبد الصمد، و"مأتم السيد الوالد" و"طلاق مقدس" ضمن المسابقة الرسمية.