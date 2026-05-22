رشيد ملحس في "أبصر شو".. المسرح داخل شاشة موبايل

يفترض المسرح أجساداً حاضرة في مكان واحد، والموبايل يفترض غياباً مريحاً عن كل مكان. وحين يتقاطعان على خشبة واحدة تنشأ مفارقة لا يملك أي منهما حلها، مفادها: كيف تمسرح العزلة التي صنعتها الشاشة، من دون أن تعيد إنتاجها؟

هذا السؤال هو ما حاول عرض "أبصر شو" أن يطرحه مساء أول من أمس الأربعاء على مسرح الأكاديمية العربية الدولية في لوسيل، وهو من إخراج الفنان المسرحي والإعلامي الأردني رشيد ملحس، بمشاركة ممثلين متطوعين خاضوا تجربة الخشبة لأول مرة.

خمسون دقيقة موزعة على أربع لوحات، والفكرة واحدة تتكرر بتنويعات متصاعدة تقول إننا نحن هنا لا نعيش الكوارث، نحن نتصفحها. ملحس يبدأ من قرار بصري حاسم، حيث الممثلون يقفون داخل إطارات مستطيلة منتصبة على الخشبة كأنها هواتف محمولة. كل حركة تنطلق من هذا الإطار وتعود إليه، وكل ما يقع خارجه، من وباء إلى انفجار إلى إبادة ليس سوى مقاطعة مؤقتة لتدفق المحتوى. هذا الاختيار وحده يمنح العرض عموده الفقري الذي يريد القول إن الموبايل لم يعد أداة، بل صار مسكّناً.

اللوحة الأولى تبدأ من كورونا، حيث العزلة هي التي دفعت الناس إلى الشاشة الصغيرة دفعاً لا رجعة فيه. مع موجة اللقاحات يتسلم كل شخص إطاره، ويدخل فيه، ويصير "صانع محتوى". تتوالى الريلز: نصائح التنمية البشرية، فتاوى في كل شأن ديني ودنيوي، وصفات الدايت، تقييم الشعر والشعراء والشاعرات من عشرة، والزميل "التوكسيك" وكيفية التعامل معه. المسرح هنا يعيد إنتاج فوضى التمرير اليومي، ويكشف كم هي مضحكة حين تُرى من الخارج، وكم هي محكَمة حين تبتلع من يعيشها.

أربع لوحات تكثّف مقولة: لا نعيش الكوارث، نحن نتصفحها



يقع انفجار مرفأ بيروت فجأةً. يتوقف الجميع، يتأثرون لحظة، ثم يعودون إلى إطاراتهم ليغنوا "راجع يتعمر لبنان". التضامن يتحول إلى ترند، وأقصى ما يبلغه التعبير هو بكسلات تضيء على شاشة مستطيلة. ثم تأتي غزة، فيحمل أحدهم رسمة بطيخة كناية عن ألوان العلم الفلسطيني، ويدخل الجميع إطاراتهم مع أغنية "شيل شيل يا جمّال"، وينتهي الأمر هنا أيضاً. ما يقوله ملحس واضح ومؤلم فآليات التضامن الرقمي لا تختلف في بنيتها عن استهلاك أي محتوى آخر.

اللوحة الثالثة إيقاعية خالصة. أصوات متداخلة: ولولة، نداء بـ"علّي الصوت”، ترديد جماعي لـ"أنا أحمد العربي"، ودخول شخص يتلو "أيها المارون بين الكلمات العابرة". تقدَّم هذه العناصر بوصفها هتافاً أو تحذيراً، كأن شيئاً وشيكاً يتشكل تحت السطح.

وفي اللوحة الأخيرة يتحقق التحذير. رشقات صاروخية إيرانية واعتراضات في السماء، والناس على الخشبة يتابعون المشهد بالعصائر كأنه عرض ألعاب نارية. ثم تنتهي الرشقات فيذهبون إلى النوم. تصطف الإطارات كنوافذ بث مباشر، يتوسطها طبال يرفع الإيقاع مع المراسلين بلغات مختلفة، ويحتدم كل شيء إلى أن تنفجر القنبلة النووية. النهاية هي الشاشة السوداء التي لا ريلز بعدها.

ملحس لا يقدم عملاً مصقولاً بالمعنى التقليدي، والممثلون المتطوعون يحملون طاقة الهواة الصادقة لا الاحتراف. لكن العرض يملك فكرة مركزية يعرف كيف يطرقها بإيقاع متصاعد، والإطارات المستطيلة على الخشبة تقول ما لا تقوله عشرات المقالات عن إدمان الشاشات.. حتى الموت صار محتوًى نمرره بالإبهام.