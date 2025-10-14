رسومات راينر ماريا ريلكه تنشر للمرة الأولى

- بمناسبة الذكرى الـ150 لميلاد الشاعر النمساوي راينر ماريا ريلكه، صدر مجلد فني في ألمانيا يضم 150 رسمة وبورتريه للشاعر، تُنشر لأول مرة بعد اكتشافها في أرشيفه بمدينة غيرنسباخ. - تتنوع الرسومات بين مشاهد اجتماعية وصور أرستقراطية، وأعمال تأملية ودينية، مستوحاة من الطبيعة والفنون القديمة، وتُظهر تطور ريلكه الفني من الطفولة إلى النضج. - يُعرض عدد من الرسومات في معرض خاص بمتحف الأدب الألماني، ويصاحب نشر المجلد برنامج ثقافي موسّع في ألمانيا وسويسرا والنمسا احتفاءً بعام ريلكه 2025–2026.

مع اقتراب الذكرى الـ150 لميلاد الشاعر النمساوي الكبير راينر ماريا ريلكه، التي تصادف الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أُعلن في ألمانيا صدور مجلد فني يضم رسومات الشاعر وبورتريهاته التي تُنشر للمرة الأولى، بعد اكتشافها قبل ثلاث سنوات في أرشيفه بمدينة غيرنسباخ جنوبي ألمانيا.

المجلد، الصادر عن دار النشر الألمانية Aufbau ضمن سلسلة "ريلكه يرسم"، يجمع نحو 150 رسمة وبورتريه أنجزها ريلكه على مدار حياته، باستخدام القلم الرصاص والريشة والحبر والفرشاة. وتُظهر هذه الأعمال تطوراً فنياً يمتد من محاولاته الطفولية الأولى في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر، إلى سنوات نضجه الشعري في مطلع القرن العشرين.

تتنوع موضوعات الرسومات بين مشاهد من الحياة الاجتماعية في براغ، التي كانت آنذاك جزءاً من الإمبراطورية النمساوية المجرية، وصور نساء يرتدين أزياءً أرستقراطية، وضباط بزي رسمي، إلى جانب تصاوير لفرسان وقلاع وكائنات خيالية تعبّر عن عالمه الرمزي الغني. وتضم المجموعة أيضاً أعمالاً ذات طابع تأملي وديني، وأخرى مستوحاة من الطبيعة والفنون القديمة.

ومن بين أبرز الرسومات، رسم لنمر يُعتقد أنه استوحاه من تمثال برونزي شاهده ريلكه في مشغل النحات الفرنسي أوغست رودان في باريس، في أثناء عمله سكرتيراً له عام 1902. ويرجّح الباحثون أن هذه التجربة الفنية ألهمته لاحقاً كتابة قصيدته الشهيرة "الفهد"، التي تعد من أكثر نصوصه شهرة وتأمّلاً في موضوعي الأسر والحرية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن أرشيف الأدب الألماني في مارباخ، فإن هذه الرسومات كانت ضمن ما يُعرف بـ"أرشيف ريلكه في غيرنسباخ"، الذي ظل في حوزة العائلة لعقود طويلة، قبل أن يُشترى رسمياً عام 2022 بدعم من مؤسسات ثقافية ألمانية. ويضم الأرشيف أكثر من 10 آلاف صفحة من المخطوطات والمسودات الشعرية، إضافة إلى 8800 رسالة شخصية وأكثر من 470 كتاباً من مكتبته الخاصة تحمل ملاحظاته الهامشية، فضلاً عن 131 رسمة لم تُعرف من قبل.

وقد خضع هذا الإرث لعمليات توثيق وترميم دقيقة بدأت منذ عام 2023، بإشراف باحثين من مارباخ، في إطار مشروع بحثي مفتوح يهدف إلى رقمنة مواد الأرشيف وإتاحتها للباحثين والجمهور. وسيُعرض عدد من هذه الرسومات في معرض خاص بمتحف الأدب الألماني في مارباخ ضمن برنامج الاحتفالات بذكرى بميلاده في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

سيرافق نشر المجلد برنامج ثقافي موسّع في ألمانيا وسويسرا والنمسا بمناسبة عام ريلكه 2025–2026، يتضمن معارض ومحاضرات وقراءات شعرية ومعالجات فنية معاصرة، احتفاءً بشاعرٍ ما زال صوته حاضرًا بعد قرن ونصف من ميلاده.

وُلد راينر ماريا ريلكه في براغ عام 1875، وتوفي في سويسرا عام 1926. ويُعد أحد أبرز شعراء الحداثة الأوروبية في مطلع القرن العشرين، وصاحب أعمال خالدة مثل "مراثي دوينو"، "سونيتات إلى أورفيوس"، و"رسائل إلى شاعر شاب". وقد أثّر في أجيال من الشعراء والفنانين في أوروبا والعالم.