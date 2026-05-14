رسائل حب للشاعر الإنكليزي جون كيتس في مزاد سوذبيز

- تُعرض ثماني رسائل أصلية للشاعر جون كيتس إلى خطيبته فاني براون في مزاد سوذبيز بنيويورك، بتقديرات مالية بين 1.5 و2.5 مليون دولار، وتُعتبر جزءًا من مجموعة تضم سبعاً وثلاثين رسالة. - تكشف الرسائل عن تداخل التجربة العاطفية مع أسئلة كيتس حول الجمال والموت والوجود، مما يمنحها طابعًا شعوريًا مميزًا، خاصة في الرسائل المكتوبة من جزيرة وايت في يوليو 1819. - تمتد رحلة الرسائل عبر تاريخ طويل من التداول، بدءًا من بيعها في لندن عام 1885، مرورًا بسرقتها وعودتها إلى سوق الكتب النادرة في نيويورك عام 2025.

تُعرض ثماني رسائل أصلية موقعة بخط يد الشاعر الإنكليزي الرومانسي جون كيتس إلى خطيبته فاني براون، محفوظة في مجلد جلدي، ضمن مزاد الكتب والمخطوطات النادرة "Fine Books and Manuscripts" الذي تنظمه دار سوذبيز في نيويورك يوم 25 يونيو/حزيران المقبل، بتقديرات مالية تتراوح بين 1.5 و2.5 مليون دولار، بعد عرض تمهيدي في لندن بين 17 و24 من الشهر نفسه، وفق كتالوغ الدار. وتندرج هذه المجموعة ضمن متن مجموعة أوسع يقارب سبعاً وثلاثين رسالة كتبها كيتس إلى براون بين 1819 و1820.

تستحضر رسائل كيتس إلى فاني براون صورة زمن يتكثف داخل استعارة الفراشة التي لا تعيش سوى ثلاثة أيام صيفية، حيث تتخذ الحياة شكل تجربة قصيرة عالية الشدة، ويغدو الإحساس بالوقت قائماً على الامتلاء الداخلي للتجربة. هذه الصورة، الواردة في واحدة من رسائل كيتس المبكرة، تفتح أفقاً رمزياً لقراءة المراسلات باعتبارها كتابة مشدودة إلى توتر مستمر بين العاطفة وإدراك انحسار الزمن.

في التحولات التي يعرفها الأرشيف الأدبي حين ينتقل من فضائه الخاص إلى السوق الثقافية، تتبدل وظيفة الوثيقة داخل منظومة الحفظ والتقييم وإعادة التملك. ضمن هذا المسار، تدخل رسائل كيتس دائرة العرض المؤسسي في مزاد سوذبيز لتتجاور القيمة الأدبية مع القيمة السوقية داخل بنية تداولية واحدة.

تنتمي هذه الرسائل إلى الفترة الممتدة بين يوليو 1819 ومارس 1820، وهي مرحلة كثيفة في سيرة كيتس، تزامن فيها اكتمال مشروعه الشعري مع تفاقم المرض الذي انتهى بوفاته المبكرة عام 1821 عن عمر 25 عاماً. داخل هذا الامتداد الزمني الضيق، تتشكل الكتابة كمساحة تتقاطع فيها اللغة العاطفية مع وعي متزايد بانحسار الزمن، ومع اشتغال داخلي على تثبيت التجربة في لحظتها القصوى.

تتخذ أقدم رسائل المجموعة، المكتوبة من جزيرة وايت في يوليو 1819، صورة صباح يخصّص للكتابة إلى من يحب، وتستدعي صورة الفراشات التي تعيش ثلاثة أيام صيفية بوصفها استعارة لحياة مكثفة. تتحول هذه الصورة إلى أداة إدراك للعلاقة بين الحب والزمن، وتمنح الرسائل طابعاً شعورياً يتداخل فيه اليومي مع التأمل الوجودي.

تضم المجموعة ثماني رسائل أصلية موقعة من كيتس، محفوظة في مجلد جلدي، وتندرج ضمن متن أوسع يقارب سبعاً وثلاثين رسالة تبادلها مع فاني براون خلال فترة خطوبتهما. تكشف هذه المراسلات عن تداخل التجربة العاطفية مع أسئلة كيتس الجمالية حول الجمال والموت والوجود، وهي الأسئلة التي تتبلور في أعماله الشعرية خلال المرحلة نفسها.

يمتد تاريخ هذه الرسائل عبر مسار طويل يبدأ من بيعها في دار سوذبيز بلندن عام 1885، قبل انتقالها إلى مجموعات خاصة في الولايات المتحدة، ثم إلى أرشيف عائلة هاي ويتني في لونغ آيلاند. في ثمانينيات القرن الماضي خرجت الرسائل من التداول بعد سرقتها من هذا الأرشيف، لتغيب لسنوات طويلة قبل أن تعود إلى الظهور عام 2025 داخل سوق الكتب النادرة في نيويورك، ما أدى إلى استعادتها قانونياً وإعادتها إلى الورثة الشرعيين، قبل إدراجها مجدداً في مزاد سوذبيز الحالي.

يحضر هذا المسار طبقةً موازيةً لبنية الرسائل، حيث تتحرك الوثيقة بين الحفظ الخاص والتداول العام وبين القيمة الأدبية والقيمة السوقية، داخل سياق يعكس تحولات التعامل مع الأثر الأدبي في السوق الثقافية المعاصرة.

ترتبط هذه الرسائل بمرحلة الإبداع الأكثر كثافة في مسيرة كيتس، حين تداخلت مراسلاته مع كتابة أعماله الكبرى بين عامي 1819 و1820، في سياق تقاطعت فيه التجربة العاطفية مع أسئلة الجمال والفناء، وتشكلت الكتابة بوصفها امتداداً لحساسية واحدة تتحرك بين الحياة الخاصة والإنجاز الشعري.

هكذا يحضر عرض رسائل كيتس في نيويورك كانتقالٍ جديدٍ لأثر أدبي احتفظ بكثافته الرمزية عبر الزمن، قبل أن يدخل من جديد في دورة تداول ثقافية تعيد تعريف العلاقة بين الكتابة والملكية والذاكرة.