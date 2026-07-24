- يستعرض الكتاب "الحياة الاجتماعية في مدينة الخليل خلال الانتداب البريطاني حتى عام 1948" تحولات المدينة عبر مصادر متنوعة، مثل السجلات الشرعية والوثائق البريطانية، ليرصد التغيرات الاجتماعية والعمرانية. - يتناول الكتاب بُنية المجتمع الخليلي، العلاقات بين الأديان، وتأثير ثورة البراق، بالإضافة إلى المشهد العمراني، المؤسسات الخدمية، والحياة الدينية والروحية. - يختتم الكتاب بتفاصيل الحياة اليومية والعادات، مدعومة بوثائق وصور أرشيفية، ويبرز اهتمام الباحثة رزان عبد الحليم عابدين بالتاريخ الاجتماعي والثقافي لفلسطين.

ينطلق كتاب "الحياة الاجتماعية في مدينة الخليل خلال الانتداب البريطاني حتى عام 1948" (مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، 2026) للباحثة الفلسطينية رزان عبد الحليم عابدين من أزقة الخليل القديمة وأسواقها وبيوتها، ليرصد تحولات المدينة خلال فترة الانتداب البريطاني (1918–1948)، مستنداً إلى مجموعة واسعة من المصادر الأولية، من بينها السجلات الشرعية ودفاتر عقود الزواج ووثائق الأوقاف وسجلات المجلس الإسلامي الأعلى، إضافة إلى الأرشيفات العائلية الخاصة والوثائق البريطانية الصادرة عن حكومة فلسطين والصحف المعاصرة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت الباحثة في جمع الروايات الشفوية عن الحياة الاجتماعية في الخليل؟ كيف أثرت ثورة البراق عام 1929 على العلاقات بين المكونات السكانية المختلفة في الخليل؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويتناول الكتاب في فصوله المختلفة بُنية المجتمع الخليلي وتطوره، حيث يبحث الفصل الأول في التركيبة السكانية للمدينة، والعلاقات بين المسلمين واليهود والمسيحيين، وصلات الخليل بالقرى المحيطة، إلى جانب تأثير ثورة البراق عام 1929 على الوجود اليهودي، وقضايا الزواج والطلاق والهجرة الداخلية والخارجية. أما الفصل الثاني فيتتبع المشهد العمراني والمكاني للمدينة، بدءاً من الحارات والمحلات القديمة، مثل محلة القزازين والشيخ وباب الزاوية، مروراً بالبيت الخليلي التقليدي ومكوناته، ووصولاً إلى الأسواق والخانات والوكالات والحمَّامات والمقاهي والمكتبات وصالات السينما.

ويركز الفصل الثالث على المؤسسات الخدمية والبلدية، بما فيها التنظيم الإداري والتخطيط وشبكات النقل والبريد والخدمات المصرفية والصحية والتعليمية. فيما يعالج الفصل الرابع الحياة الدينية والروحية في المدينة من خلال دراسة المساجد والجوامع، وفي مقدمتها المسجد الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى الزوايا الصوفية والمقامات ودور تكية وسماط سيدنا إبراهيم في الحياة الاجتماعية.

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ويختتم الكتاب برصد تفاصيل الحياة اليومية والعادات والاحتفالات، مثل طقوس الزواج الخليلي والمواسم الدينية والأعياد، إلى جانب عناصر الثقافة المادية كالأزياء والأطعمة واللهجة المحلية، مدعوماً بوثائق وصور أرشيفية وجداول إحصائية.

ورزان عبد الحليم عابدين باحثة متخصصة في التاريخ الحديث والمعاصر، حاصلة على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية، وتهتم بدراسة الجوانب الاجتماعية والثقافية في تاريخ فلسطين، ولا سيما مدينتَي الخليل والقدس. ومن أعمالها البحثية دراسة مُحكّمة بعنوان "الزواج في مدينة الخليل بين عامَي (1920–1948): دفاتر عقود الزواج مصدراً".