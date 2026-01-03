رحيل محمد حربي.. من نضال الثورة إلى النقد التاريخي والموضوعي

- محمد حربي، مؤرخ جزائري، ركز على تحليل الثورة الجزائرية ونقد الأساطير الوطنية التي بررت الاستبداد بعد الاستقلال، مشدداً على أهمية قراءة التاريخ بعيداً عن الميثولوجيا الوطنية. - انخرط في الحركة الوطنية منذ صغره ودرس التاريخ في باريس، مما ساعده في تطوير رؤية شاملة للثورة الجزائرية، وشارك في تنظيم شبكات الدعم لجبهة التحرير الوطني ومفاوضات إيفيان. - بعد الانقلاب على بن بلة، اعتقل ثم فر إلى فرنسا، حيث واصل نقد النظام الجزائري ودعا لفصل الدين عن السياسة، تاركاً إرثاً فكرياً يبرز أهمية مواجهة الواقع التاريخي.

مواجهة الواقع التاريخي هو المحور الذي قامت عليه حياة المؤرخ الجزائري محمد حربي، الذي توفي أول من أمس الخميس، عن عمر ناهز 93 عاماً. هي مواجهة تجسدت عبر سنوات قضاها في تحليل الثورة الجزائرية ونقد الأساطير الوطنية التي حاولت تبرير الاستبداد بعد الاستقلال، مؤكداً دائماً أن أي قراءة للتاريخ يجب أن تتحرر من الميثولوجيا الوطنية، وأنَّ التجاهل أو التجميل يعيق إمكانية التغيير.

منذ بداياته، عرف حربي كيف أنَّ الواقع الجزائري معقد ومتناقض. ولد في سكيكدة عام 1933 ضمن عائلة ميسورة وملتزمة بالوعي الوطني، وكانت المفارقة أن أبناء هذه الفئات غالباً ما كانوا أقرب إلى التيار الوطني الاستقلالي الجذري الذي رفض التنازل أمام الاستعمار، ما جعل حربي منذ صباه يدرك التناقضات الاجتماعية والسياسية في المجتمع الجزائري. التجربة المبكرة شكلت وعيه بالارتباط بين الطبقات الاجتماعية والسياسة، وأثرت على فهمه لطبيعة الصراع الوطني والدوائر الداخلية للحركة الوطنية.

درس حربي التاريخ في باريس، حيث اكتسب أفقاً واسعاً إلى الحركات المغاربية والعربية والتيارات اليسارية، ما ساعده على تطوير رؤية شاملة للثورة الجزائرية. وقبل دراسته الجامعية، كان قد انخرط منذ سن الخامسة عشرة في الحركة الوطنية من خلال الكشافة الإسلامية وشبيبة حركة الانتصار، ليصبح جزءاً من شبكة فكرية وتنظيمية أسهمت في تطوير الأيديولوجيا السياسية لجبهة التحرير الوطني. خلال الحرب التحريرية، عمل في فرنسا في سرية، نظم شبكات الدعم، وأصبح رئيساً للصحافة في فيدرالية جبهة التحرير الوطني، ثم مستشاراً للرئيس أحمد بن بلة وسفيراً في غينيا. شارك في مفاوضات إيفيان، وتابع خطوط الانقسام وتكلفة الالتزام السياسي، واطلع على الانقسامات الداخلية والمنافسات على السلطة، مؤمناً بثورة حقيقية مسلحة سياسياً وعسكرياً للشعب.

أدت التجربة في الثورة إلى أن يصبح حربي أكثر وعياً بصعوبة بناء الدولة بعد الاستقلال، وركز في كتبه على نقد الهيمنة الرسمية، والتفسيرات الأحادية للتاريخ الوطني. في كتابه "الجزائر ومصيرها: مؤمنون ومواطنون" تناول البعد الأمازيغي داخل الحركة الوطنية، موضحاً أن ظهور الاهتمام بالانتماء الأمازيغي لم يبتعد عن النضال ضد الاستعمار. وفي كتابه الشهير "جبهة التحرير الوطني: الأسطورة والواقع" كشف حربي الصراعات الداخلية لجبهة التحرير، والعنف التأسيسي، والانتهازية، وقدم قراءة نقدية للحركة الوطنية وثورة التحرير، ما جعله يتعرّض لمقاطعة سياسية وإعلامية كبيرة في الجزائر بعد الاستقلال، وظل موقفه محل جدل حتى تجاوز التسعين.

بعد الانقلاب على بن بلة في 1965، أُعتقل وأمضى عدة سنوات في السجن ثم تحت الإقامة الجبرية، قبل أن ينجح في الفرار إلى تونس ومنها إلى فرنسا، حيث واصل عمله التاريخي والسياسي من الخارج، محافظاً على استقلاليته الفكرية ونقده للسلطة الجزائرية بعد الاستقلال حيث صرح في أكثر من مقابلة بأن "نظام ما بعد الاستقلال لم يترك مجال العمل والتعبير بحرية للكفاءات الوطنية، وانفرد بالحكم الشخصاني والاستبدادي"، وأضاف أنه "لم يتحقق التقدم الذي كنت أتمناه للجزائر بسبب الفساد"، موضحاً أن الشعبوية واستغلال السلطة كانت أسباباً رئيسية في إعاقة التنمية، وأن الفساد منع الجزائر من تحقيق إمكاناتها الكبيرة.

خلال نفيه الطويل في فرنسا، استمر حربي في إنتاج أعماله التاريخية، مؤسساً مكانة علمية رصينة، حيث ظل يشارك في النقاشات حول الجزائر، مؤكداً أن مواجهة الفساد والشعبوية ضرورة لمستقبل البلاد، ومناصراً لفصل الدين عن السياسة مع احترام التقاليد، وداعماً للحداثة الوطنية التي تشمل الكفاءات والحرية الفكرية. حتى في سنواته الأخيرة، ظل متابعاً للشأن الوطني، محذراً من تجاهل التاريخ أو الانغماس في الأساطير، مؤكداً أن الشعبوية تظل عائقاً أمام استثمار قدرات الجزائر، وأن الديمقراطية الحقيقية شرط أساسي لأي إصلاح.

ترك محمد حربي وراءه إرثاً فكرياً وتاريخياً يُذكّر بأن مواجهة الواقع التاريخي، مهما كانت مُرهقة أو مؤلمة، شرط لبناء أمة مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. حياته ومسيرته الفكرية والسياسية تجسدان التزاماً صادقاً بالتحليل الموضوعي ونقد الأساطير، وذكّرت الجزائريين، والباحثين عن الحقيقة، بأن التاريخ لا يُعيد نفسه إلا إذا فهمناه بلا تجميل أو تحريف.