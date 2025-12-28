رحيل فادي أبو خليل... الغياب الذي صار قصيدة

- فادي أبو خليل، الشاعر والممثل والمخرج اللبناني، رحل فجأة، مما أثار صدمة بين أصدقائه ومعارفه، حيث كان قد اختار العزلة منذ أكثر من عقد. - تعرف الكاتب على فادي في جريدة "السفير"، حيث أصبحا صديقين، وبدأت قصائد فادي في الظهور تدريجيًا، متميزة بلغة جديدة مستمدة من الحياة اليومية والمسرح والسينما. - مر فادي بأزمات شخصية، منها انفصاله عن زوجته وطلبه المساعدة النفسية، لكنه اختار الانعزال، واستمر شعره في التأثير حتى رحيله.

أول من أمس وصل خبر رحيل فادي أبو خليل، الشاعر والممثل والمخرج اللبناني. كان الخبر صادماً. كثيرون شعروا بما يشبه اللعنة، وكان في الأمر قدر من محاكمة صامتة لأنفسنا. فادي، الذي اختار منذ سنين طويلة أن يختفي عن الجميع، وأن يعيش في وحدة كاملة، كان انسحابه منذ أكثر من عقد نوعاً من تراجيديا مبهمة. كان اختفاء هذا الوسيم اللامع الجذاب، واحتجابه الكامل، قدراً نازلاً.

كنتُ من أوائل الذين تعرّفوا على فادي. لا أذكر إلا أنه قصدني في جريدة "السفير" حيث كنتُ أعمل. الجريدة يومذاك كانت بؤرة مجتمع خاص. كان الطريق بين مقاهي المثقفين، أو مقهاهم القريب من الجريدة، مختصراً وسائراً. الجريدة، والصفحة الثقافية بالذات، كانت هي الثانية، مقهى آخر مفتوحاً لهم. كنا في أوائل العمر وأوائل المهنة، لا نزال كُتّاباً شباناً وشعراء شباناً. الزيارات دائمة والصفحة منتدى مفتوح. الأغلب أن فادي حضر إلى الجريدة بين زوّارها.

سرعان ما صرنا أصدقاء، وسرعان ما قصدته في بيته. كان بكراً إلى الزواج ويعيش مع زوجته وأمه. البيت كالجريدة والمقهى مشرع للزيارات. الزوجة صبية رائعة، أما الأم فكانت لا تزال الأم. كانت هي البيت، وفادي وزوجته بين ضيوفها. كانت الأم الدائمة بعد أن هجر زوجها البيت وسافر إلى العراق، إلى العراق الذي لم يكن مهجراً معتاداً، وهناك لا أدري كيف اشتغل وعاش. لم يكن، كما شعرت، بينه وبين العائلة أي صلة. لقد هجرها وغاب عنها.

بقيت الأم بعده هي العائلة، ولا بد أنه بيتها هي، والكنّة ضيفتها. بدا لي بيت فادي لذلك مشرعاً، حتى إنني صرت فيه، مثل فادي وزوجته، ضيوفاً على الوالدة.

فادي حتى الآن هو الممثل والمخرج، المسرحي بكلمة. الشاعر لم يكن بعد قد أُعلن؛ وأنا لست في انتظاره. لا أذكر أن فادي أطلعني على قصيدة. أذكر فقط أنني وفادي قدّمنا قصيدة لي بعنوان "الانتحار"، حيث عاينت فادي بوصفه مخرجاً. لا أذكر متى تعرّفت على فادي الشاعر. ذلك أدهشني بادئ بدء. لم أتوقّع أن يكون أكثر من هاوٍ. كنت أحسب أن العربية لم تكن لغته الأولى بقدر ما هي الفرنسية. قصائده الأولى التي قدّمها لي لم تدفعني فوراً لتغيير هذا الرأي. هذه القصائد كانت لا توحي على الإطلاق بأي صلة بالتراث. كانت عربيتها بعيدة عن الفصاحة، ولا تجترح أي إيقاع منها، ولا تتصل بغنائها. تراءى لي لأول وهلة أن هذه تجربة الهاوي، وأن هذه القصائد ليست ذات لغة أو تجربة خاصة.

هكذا افتكرت أول وهلة، لكنني، مع الوقت ومع تكرار القراءة، انتبهت إلى أن ذلك يعود إلى تجربة أخرى؛ إلى قصيدة ثانية. إن ما بدا لي لأول وهلة لا لغة هو من لغة تقترب، لا من الحكي فحسب، بل من المسرح والكادر السينمائي. كانت هذه قصائد ملتقطة من مشاهد، ومن سيناريو، ومن استعارات وتعابير شفهية. ما بدا قريباً من الترجمة كان اللغة اليومية، كان غناءً مختلفاً مصدره الشارع أو الحياة المجاورة. كان هذا الشعر إذاً جديداً. ما بدا غريباً فيه كان هذه الجِدّة. لم يكن فقط جديداً، كان، إلى حد ما، مستقبلياً.

كانت هناك، في الغالب، سنوات من اللقاء والتواصل مع فادي المسرحي والسينمائي. كلفت فادي بأن يتابع المسرح في الصفحة الثقافية. ظلّ يكتب إلى أن توقّف. توقفه كان واحداً من ملامح أزمة، لا أعرف إذا استحقت هذا الاسم، انتهت باختفائه.

حضر الأب من العراق. حضرت العائلة. لا أعرف ماذا كان لذلك في حياة فادي. لا أعرف إلا أنه استقل بسكنه. كان من قبل قد انفصل عن زوجته. لا أعرف أيضاً كيف فعل ذلك في نفسه. بقي يتردد عليّ، بل طلب مني مرة أن أرافقه إلى بيت عائلته. أرادني أن أقنع أبويه بحاجته إلى طبيب نفسي، فهما ما زالا يستنكفان عن ذلك حذراً من أن يُعد مرضاً في العقل أو شبهة جنون. رافقته وتحدثنا طويلاً، لكنه لم يبلغني بما نتج عن ذلك، ثم بدأ يختفي ويقاطع الجميع إلى أن غاب تماماً. كان ذلك منذ سنين طويلة. بعدها لم أره. كان البعض يصادفونه فلا يكلمهم.

عقد من الأعوام تقريباً. كان شعره يحضر بدلاً منه. يتكلمون أكثر عن شعره. اليوم رحل الشاعر، الممثل الجميل.