رحيل سمير غريب... الناقد الذي وثّق التشكيل المصري

- توفي الكاتب والصحافي المصري سمير غريب عن عمر 72 عاماً، تاركاً إرثاً ثقافياً غنياً من خلال كتبه المتنوعة في الفن التشكيلي والتحليل الثقافي، مثل "السريالية في مصر" و"نقوش على زمن". - شغل غريب مناصب مؤثرة في وزارة الثقافة المصرية، حيث ترأس صندوق التنمية الثقافية وأدار دار الكتب والوثائق القومية، وكان أول مصري يرأس الاتحاد العربي للوثائق. - بدأ مسيرته المهنية في الصحافة بجريدة الأخبار، وعمل في باريس بمجلة المستقبل، مما أثرى تجربته الثقافية والإعلامية.

توفي مساء أمس الجمعة الكاتب والصحافي والناقد الثقافي المصري سمير غريب عن عمر يناهز 72 عاماً في القاهرة، بعد مسيرة مهنية امتدت لعقود وأسهمت في إثراء الساحة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي.

برز غريب في المشهد الثقافي من خلال إنتاج نقدي وفكري متعدد وتوجهات مهنية مؤثرة في الحقل الثقافي بمصر. أصدر كتباً عديدة، تناول معظمها موضوعات الفن التشكيلي والتاريخ الفني والتحليل الثقافي، من بينها: "السريالية في مصر والفنون التشكيلية" و"راية الخيال" و"نقوش على زمن: صفحات من تاريخ الفن التشكيلي"، و"ما الفن التشكيلي" و"كتاب الفن" و"خلود المحبة" وكتاب"الجمال المضاد"، 2021 وغيرها من الكتب.

آخر الأعمال التي ألفها غريب جاء تحت عنوان "محمود حسين كما عرفته" الصادر عن دار الشروق، وهو دراسة وثائقية وثقافية تقدم رؤية معاصرة لشخصيتَين ثقافيتَين هاجرتا إلى باريس وأفرزتا إنتاجاً فكرياً مشتركاً، مستندة إلى اطلاعٍ طويل وعلاقة شخصية معهما.

على المستوى المؤسسي، شغل غريب مناصب متعدّدة في وزارة الثقافة المصرية، كان لها دور في رسم سياسات ثقافية وإدارة مؤسسات فنية وفكرية. ترأس صندوق التنمية الثقافية في أولى دوراته (1990–1999)، ثم أشرف على إدارة دار الكتب والوثائق القومية (1999–2002)، وكان أول مصري يتولى رئاسة الاتحاد العربي للوثائق. أدار، بعد ذلك، الأكاديمية المصرية للفنون في روما (2002–2004)، وتولى رئاسة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في عام 2004. كما كان عضواً في هيئات ثقافية حكومية، من بينها المجلس القومي للثقافة والإعلام والمجمع العلمي المصري والمجلس المصري للعلاقات الخارجية، وشارك في تأسيس الجمعية المصرية لنقاد الفن التشكيلي.

غريب بدأ مساره المهني في الصحافة، إذ عمل في جريدة الأخبار لمدة 13 عاماً منذ منتصف سبعينيّات القرن الماضي، وذلك بعد تخرجه من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في عام 1975 والتحاقه بقسم الصحافة، إذ انضم إلى فريق الصحيفة كمحرّر بعد فترة الدراسة والعمل على كتاباته الأولى.

وقد أمضى فترة في باريس بين 1979 و1983 يعمل في مجلة المستقبل الأسبوعية، وحصل خلالها على دبلوم من المعهد الدولي للصحافة عام 1985، إضافة إلى دبلوم مماثل من معهد صحافي في بودابست بالمجر في أواخر السبعينيّات.

سمير غريب، الذي وُلد في منفلوط بمحافظة أسيوط بمصر عام 1954، شكل حضورُه في مجالات النقد والإدارة الثقافية وجسور التفاعل بين الواقع الفني والتحليل النقدي سمة ديدنه في كتاباته ومواقفه المهنية، وهو ما هيأ له أن يكون أحد الشخصيات التي تملك أن تأثر في فهم وممارسة الثقافة المعاصرة في مصر.