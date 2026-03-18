رحيل المعجمي المغربي عبد الغني أبو العزم بعد حضور معرفي فاعل

- توفي الأكاديمي والمعجمي المغربي عبد الغني أبو العزم عن عمر 85 عاماً، تاركاً إرثاً علمياً وأدبياً غنياً، حيث أثرى الدراسات المعجمية والأدبية المغربية، وشارك في توجيه البحث نحو قضايا حيوية تمسّ اللغة العربية. - أسس وحدة البحث والتكوين في علوم اللغة العربية والمعجميات، وترأس الجمعية المغربية للدراسات المعجمية، وترك إرثاً موسوعياً في صناعة المعاجم، منها "معجم الغني الزاهر" و"المعجم اللغوي التاريخي". - امتد عطاؤه إلى الأدب والسيرة الذاتية، حيث أصدر عدة أعمال أدبية وحصل على جائزة الكتاب الكبرى، وكرّمته مجلة "اللسان العربي" تقديراً لإسهاماته العلمية.

توفي اليوم الأربعاء الأكاديمي والمعجمي والكاتب المغربي عبد الغني أبو العزم، عن عمر ناهز 85 عاماً، مخلفاً إرثاً علمياً وأدبياً غنياً. غادر الحياة بعد صراع طويل مع المرض، وترك أثراً بارزاً في الدراسات المعجمية العربية وفي الحقل الأدبي المغربي. وقد جمع عضو اتحاد كتاب المغرب وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق الدار البيضاء، بين العمل الأكاديمي الرصين والإنتاج المعجمي والمبادرة الثقافية، وأسهم حضوره الفاعل تأليفاً عبر الدرس الجامعي والمؤتمرات في مختلف الأقطار العربية في إثراء النقاش المعجمي وتوجيه البحث نحو قضايا حيوية تمسّ واقع اللغة العربية وتحدّياتها، إلى جانب مساهماته في الأدب والسيرة الذاتية التي صاغت جانباً من الذاكرة الثقافية المغربية.

وُلد أبو العزم عام 1941 في مراكش، وتخصص في الدراسات اللغوية والمعجمية، وأسهم في تكوين أجيال من الباحثين من خلال تأسيسه وإدارته لوحدة البحث والتكوين في علوم اللغة العربية والمعجميات، وترؤسه الجمعية المغربية للدراسات المعجمية.

ترك إرثاً موسوعياً في صناعة المعاجم، يتقدمه "معجم الغني الزاهر" الذي يضم، في أربعة مجلدات، عشرات الآلاف من المواد والمصطلحات، إلى جانب "المعجم المدرسي.. أسسه ومناهجه"، "المعجم الصغير"، و"معجم تصريف الأفعال"، و"المعجم اللغوي التاريخي، منهجه ومصدره". كذلك أسهم في تحقيق التراث العربي مثل "أعز ما يطلب للمهدي بن تومرت". وقدّم ترجمات، منها الترجمة العربية للكتاب الذي ألفه حاييم الزعفراني حول "ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب"، وترجمة "أمير المؤمنين.. الملكية والنخبة السياسية المغربية"، الذي أشار في كتاب حواري لسيرته "بعيداً عن الضريح" (2024) إلى مشاركته في ترجمته خلال فترة أثارت جدلاً في المغرب زمن "سنوات الرصاص"، مع التأكيد أن هذه المعلومة واردة ضمن تقديم السيرة نفسها دون توثيق مستقل.

امتد عطاؤه إلى الأدب والسيرة الذاتية، حيث أصدر "الضريح" (1994) و"الضريح الآخر" (1996) وحصل أحدهما على جائزة الكتاب الكبرى، ثم "بعيداً عن الضريح" (2024)، وسيرة أخرى تجمع بين التوثيق الأكاديمي والبعد الأدبي، إلى جانب مجموعته القصصية "ظلال البيت القديم"، وغيرها من أعمال علمية وأدبية.

وقد كرّم العدد السادس والثمانون من مجلة "اللسان العربي"، الصادر بداية العام الجاري (2026) عن مكتب تنسيق التعريب بالرباط بشراكة مع الجمعية المغربية للدراسات المعجمية، عبد الغني أبو العزم، الحائز جائزة المغرب للكتاب في صنف الابداع لعام 1996، تقديراً لمساره العلمي وإسهاماته في تطوير الدراسات المعجمية، مؤكدة أن حضوره أثرى النقاش المعجمي ووجّه البحث نحو قضايا لغوية حيوية.