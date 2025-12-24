رحيل الكاتب العراقي ناجح المعموري

- توفي الكاتب والباحث العراقي ناجح المعموري عن عمر 81 عاماً، تاركاً بصمة في المشهد الثقافي العراقي من خلال إنتاجه السردي ومشروعه البحثي حول الأسطورة وتاريخ الأديان. - امتدت مسيرته لأكثر من خمسة عقود، حيث جمع بين الكتابة الإبداعية والعمل الصحافي، وبدأ مسيرته الأدبية بالقصة القصيرة، مع إصدارات مثل "أغنية في قاع ضيق" و"الشمس في الجهة اليسرى". - كرّس جهوده للبحث في الميثولوجيا والموروث الشعبي، وكتب عن العلاقة بين الأسطورة والتوراة، وساهم في النقاشات الثقافية وشغل مناصب في اتحاد الأدباء والكتّاب.

عن عمر ناهز واحداً وثمانين عاماً، توفي الكاتب والباحث العراقي ناجح المعموري، اليوم الأربعاء، بعد معاناة مع المرض، في مدينة الحلّة بمحافظة بابل، حيث وُلد وعاش سنواته الأخيرة، في المكان نفسه الذي شكّل إحدى أهم روافد مخيلته واهتمامه المبكر بالأسطورة والموروث.

يُعدّ المعموري من الأسماء التي تركت أثراً في المشهد الثقافي العراقي، سواء من خلال إنتاجه السردي المبكر أو عبر مشروعه البحثي اللاحق، الذي انشغل فيه بالأسطورة وتاريخ الأديان وقراءة النصوص التوراتية. وامتد اشتغاله الثقافي لأكثر من خمسة عقود، جمع خلالها بين الكتابة الإبداعية والعمل الصحافي والنشاط الثقافي المؤسسي، متنقلاً بين القصة والرواية والدراسة الفكرية.

وُلد المعموري في أربعينيات القرن الماضي، درس في معهد إعداد المعلّمين ببغداد (قسم اللغة الإنكليزية)، وعمل في سلك التعليم منذ منتصف ستينيات القرن العشرين، ثم عمل في الصحافة الثقافية، مشاركاً في تحرير وإدارة مجلات محلية، من بينها "الجندول" و"شبابيك". بدأ مسيرته الأدبية بالقصة القصيرة، فأصدر مجموعته الأولى "أغنية في قاع ضيق" عام 1969، قبل أن تتوالى أعماله السردية، ومنها "الشمس في الجهة اليسرى"، وروايات "النهر"، و"شرق السدّة.. شرق البصرة"، و"مدينة البحر"، التي عكست انشغاله بالتحولات الاجتماعية وبالهامش العراقي، ولامست علاقة الفرد بالسلطة والمكان.

إلى جانب السرد، كرّس المعموري جزءاً كبيراً من جهده للبحث في الميثولوجيا والموروث الشعبي، وكتب دراسات عن الأمثال والألعاب الشعبية والفولكلور العراقي. غير أن حضوره الأوسع جاء من خلال كتبه التي تناولت العلاقة بين الأسطورة والتوراة، مثل "موسى وأساطير الشرق"، و"الأسطورة والتوراة"، و"ملحمة جلجامش والتوراة"، و"التوراة وطقوس الجنس المقدّس"، حيث سعى إلى قراءة النصوص الدينية بوصفها نتاجاً تاريخياً وثقافياً متشابكاً مع بيئة الرافدين.

كما كان الراحل فاعلاً في الحياة الثقافية العامة، وشغل مناصب عدّة في اتحاد الأدباء والكتّاب في العراق، وأسهم في النقاشات حول دور الثقافة والمثقف في الأزمات.