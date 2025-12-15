رحيل الكاتب السعودي أحمد أبو دهمان صاحب رواية "الحزام"

- توفي الكاتب السعودي أحمد أبو دهمان عن عمر 76 عامًا، بعد مسيرة أدبية وصحافية طويلة في فرنسا، حيث كتب روايته الشهيرة "الحزام" بالفرنسية، والتي تُرجمت إلى ثماني لغات. - "الحزام" تستند إلى سيرة أبو دهمان، وتستعرض الحياة في قرية جنوب السعودية، مركزة على الطفولة والعلاقات العائلية والتحولات الاجتماعية، مثل افتتاح أول مدرسة وتأثير التعليم. - الرواية تتناول تفاصيل الحياة اليومية، من الزواج والطقوس الاجتماعية إلى حكايات الحب والأساطير، مستخدمة بنية سردية بسيطة ولغة مشبعة بحب المكان.

عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً، توفي الكاتب والروائي السعودي أحمد أبو دهمان، مساء أمس، بعد مسيرة صحافية وأدبية ارتبطت بإقامته الطويلة في فرنسا، حيث عمل في الصحافة وكتب روايته باللغة الفرنسية.

عرف القراء أبو دهمان بروايته "الحزام"، التي صدرت للمرة الأولى بالفرنسية عام 2000 تحت عنوان "La Ceinture" عن دار "غاليمار"، قبل أن ينقلها بنفسه إلى العربية، وتصدر عن دار الساقي (2001). وقد تُرجمت الرواية إلى لغات أخرى، بلغ عددها ثماني لغات. واستند العمل إلى سيرة الكاتب وحكاية المكان، إذ تدور أحداث الرواية في قرية من قرى جنوب السعودية، يقدّمها الراوي من خلال ذاكرة الطفولة والعلاقات العائلية وبنية المجتمع القروي، مصوّراً القرية بوصف السماءِ فيها "جزءاً من الجبال"، ونساءها أشبه بـ"الأغنيات"، فيما رجالها لا يعترفون بمرض سِوى "الموت".

تستعيد الرواية تفاصيل الحياة اليومية في القرية، من الزواج والعلاقات الأسرية، إلى جانب الطقوس الاجتماعية مثل الختان وما يرافقه من ممارسات جماعية. كما تتناول حكاية الوالدين ودور الخالة في ترتيب الزواج، والتحولات التي طرأت على شخصية الأب، بوصفها جزءاً من تحولات اجتماعية أشمل؛ إذ تعرض "الحزام" تجربة افتتاح أول مدرسة في القرية، وما أحدثه التعليم من تغييرات في مفاهيم اللغة والنظافة والانضباط، إلى جانب وصف رحلة الذهاب إلى المدينة لاستخراج شهادات الميلاد، واكتشاف المستشفى وغير ذلك من تفاصيل تحدث للمرة الأولى مع الشخصيات.

كما تحضر حكايات الحب الأولى، والاتهام بالجنون، والأساطير الشعبية عن الجن، بوصفها عناصر مكوّنة للذاكرة الجماعية. وتعتمد الرواية على بنية سردية بسيطة، تقوم على مشاهد قصيرة واسترجاعات متتابعة، موزّعة على أربعة عشر فصلاً، وهي مكتوبة بلغة مشبعة بحبّ المكان والتعلّق به.

وُلد أحمد أبو دهمان عام 1949 في منطقة عسير، وانتقل في شبابه إلى فرنسا حيث درس الأدب الفرنسي، وعمل مراسلاً لصحيفة "الرياض" من باريس. وقد اقتصر حضوره الروائي على رواية "الحزام"، وغالباً ما صُنّف ضمن كتّاب الأدب العربي المكتوب بالفرنسية.