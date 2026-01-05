رحيل الكاتبة اللاتفية نورا إكستينا صاحبة رواية "حليب سوفييتي"

- توفيت الروائية اللاتفية نورا إكستينا عن عمر يناهز 56 عامًا، واشتهرت بروايتها "حليب سوفييتي" التي تعكس تجربتها ككاتبة من بلد استقل عن الاتحاد السوفييتي، مركزة على قضايا الانتماء والذاكرة. - تميزت أعمال إكستينا بدمج التوثيق مع الخيال الأدبي، وتناولت موضوعات الحياة والموت والإيمان والحب، مع تصوير الصراع مع السلطة السوفييتية، كما في "حليب سوفييتي" و"درس العذراء". - وُلدت في ريغا ودرست في جامعة لاتفيا وكولومبيا، وأسست بيت الكتّاب والمترجمين في فينتسبيلس، وحازت على جوائز عديدة منها جائزة جمعية البلطيق ووسام النجوم الثلاثة.

عن عمر ناهز السادسة والخمسين عاماً، رحلت الروائية والكاتبة اللاتفية نورا إكستينا، يوم أمس، بعد صراع مع المرض، وقد عُرفت عربياً من خلال روايتها "حليب سوفييتي"، التي تُعدّ مفتاحاً لقراءة مجمل تجربتها بوصفها كاتبة تنتمي إلى بلد استقلّ عن الاتحاد السوفييتي، مع ما خلّفته تلك الحقبة من أسئلة حول الانتماء والذاكرة.

توزّعت أعمال إكستينا بين الرواية والقصة، في كتابة هجينة تجمع بين المادة التوثيقية والتخييل الأدبي. وتتكرر في نصوصها موضوعات الحياة والموت، والإيمان والحب، فيما يشكّل البيت، بعلاقات أفراده، فضاءً لتصوير الصراع مع السلطة خلال الحقبة السوفييتية. ففي روايتها "حليب سوفييتي" (ترجمة ضحوك رقية، دار ممدوح عدوان، 2019)، تتابع مصائر ثلاثة أجيال من النساء، مركّزة على سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، باعتبار تلك الفترة ذروة سنوات التضييق على الأفراد تحت الحكم الشمولي، قبل تفكك الاتحاد السوفييتي. وتستعيد الكاتبة، عبر حكاية امرأة تواجه أزمة مع أمومتها، تاريخ لاتفيا الحديث، فيما يظهر السوفييت الروس في الرواية بوصفهم محتلين وغرباء.

ومن أعمالها الروائية الشهيرة أيضاً "الاحتفال بالحياة"، أول كتبها المنشورة عام 1998، وتدور أحداث الرواية حول جنازة امرأة أوصت بدعوة سبعة أشخاص لحضور وداعها الأخير. يجتمع المدعوون، ويسرد كلٌّ منهم قصته مع المرأة المتوفاة، ليتحوّل طقس الموت إلى مناسبة لاستعادة الصداقة. كما تميزت بحضور أصوات نسائية تحمل ذاكرةً جماعية، إذ تقصّ روايتها "درس العذراء" حكاية ثلاثة أجيال من النساء أيضاً، وقد عدّها نقّاد مسوّدة أولى لرواية "حليب سوفييتي"، التي تُرجمت إلى أكثر من خمسٍ وعشرين لغة، ووصلت إلى القائمة النهائية لجائزة الأدب الأوروبية عام 2019.

وُلدت نورا إكستينا في ريغا عام 1969، ودرست فقه اللغة في جامعة لاتفيا، حيث تخرّجت عام 1992، قبل أن تتابع دراسة الأدب الإنكليزي في جامعة كولومبيا، ثم تعود إلى بلدها. وإلى جانب منجزها الأدبي، شاركت في تأسيس بيت الكتّاب والمترجمين في فينتسبيلس، وهو مؤسسة للإقامة واللقاء والحوار الأدبي الدولي. وقد حظيت تجربتها باحتفاء محلي ودولي، ونالت عدداً من الجوائز، من بينها جائزة جمعية البلطيق في الأدب (2006)، ووسام النجوم الثلاثة (2008)، وجائزة التميّز الثقافي الوطنية (2018).