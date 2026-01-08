رحيل الفنانة التشكيلية الأردنية الفلسطينية سامية الزرو

- رحلت الفنانة التشكيلية سامية الزرو عن عمر 88 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت لستة عقود، تميزت فيها كرسامة ونحاتة ومصممة، مستخدمة خامات متنوعة مثل الحديد والبرونز. - اشتغلت الزرو على الذاكرة والهوية من خلال التطريز الفلسطيني، وبرزت لوحاتها عن القدس في السبعينيات، كما أنجزت جداريات بارزة في رام الله وعمّان، منها "الممر التاريخي" في حدائق الحسين. - درّست في مركز تدريب المعلمين التابع لأونروا، وأسهمت في تطوير المناهج، وكانت عضواً مؤسساً في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

غيّب الموت، اليوم الخميس، الفنانة التشكيلية الأردنية الفلسطينية سامية الزرو عن عمر ناهز ثمانية وثمانين عاماً، بعد تجربة امتدت قرابة ستة عقود، وشملت حقولاً متعددة من الفن، فَعُرفت رسامة ومصممة ونحاتة ونسّاجة، كما اشتغلت على خامات الحديد والبرونز والألومنيوم.

وفي جميع هذه الاشتغالات الفنية، سواء في اللوحة أو المنحوتة أو الجدارية أو النسيج، استخدمت الزرو عناصر البيئة لتبني تكوينات تمثّل بُعداً ثقافياً عاماً، وجانباً شخصياً تصنعه تجربة الفنان نفسه من خلال علاقته مع الموضوع، في رؤية كانت تنقلها إلى طلّابها، بأن البُعد الرابع لأي عمل فني هو "البُعد الشخصي". كما اشتغلت على الذاكرة والهوية عبر التطريز الفلسطيني والمنسوجات المطبوعة، وظهر ذلك أيضاً في لوحاتها عن القدس، فتظهر المدينة بقبابها وأقواسها ومبانيها الهندسية وتلالها في لوحات الزرو في سبعينيات القرن الماضي.

وعلى مستوى العمل الفنيّ في الفضاءات العامة، أنجزت الزرو أول جدارية لها عام 1964 لمركز تدريب رام الله، ثم جدارية "تراث فلسطين". وعندما انتقلت إلى عمّان، أنجزت عدداً من الجداريات، من بينها جداريات نادي السيارات، ومدينة الحسين الرياضية، والنادي الأرثوذكسي. ومن بين أعمالها أيضاً منحوتة "العائلة" المصنوعة من فولاذ كورتن قرب مركز هيا في عمّان، ويُعدّ عملها الأشهر "الممر التاريخي" في حدائق الحسين في عمّان مثالاً على قدرتها في إدارة المساحات الكبرى في كتلة فنية واحدة.

إلى جانب اشتغالاتها في الفنون، درّست الزرو في مركز تدريب المعلّمين التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عمّان، وعُرفت بدورها في التربية الفنية وتطوير المناهج. وكانت عضواً مؤسّساً في مشروع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وقد كرّمها المتحف عام 2016، إضافةً إلى وجود أعمالها في مجموعات ومؤسسات مختلفة داخل الأردن وخارجها.

وُلدت سامية الزرو في نابلس عام 1938، وانتقلت مع عائلتها إلى رام الله عام 1948. حصلت على درجة الدبلوم من كلية بيروت للبنات عام 1955، وعلى بكالوريوس في الفنون الجميلة من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1958. تابعت دراساتها العليا في الولايات المتحدة، فالتحقت بمدرسة كوركوران للفنون، وبالجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة خلال الفترة من 1958 إلى 1961، قبل أن تستقر في عمّان وتصبح إحدى صانعات المشهد التشكيلي فيها.