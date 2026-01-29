رحيل الشاعرة والروائية اللبنانية الفرنسية فينوس خوري غاتا

- رحلت فينوس خوري غاتا، الشاعرة والروائية اللبنانية-الفرنسية، عن عمر 88 عاماً، تاركةً إرثاً أدبياً غنياً في الأدب الفرنكوفوني، حيث وُلدت في بشرّي، لبنان، ودرست الأدب في بيروت. - بدأت مسيرتها الشعرية بديوان "وجوه غير مكتملة" عام 1966، وأصدرت روايتها الأولى "غير المتناسقين" عام 1971، قبل انتقالها إلى باريس، حيث تناولت قضايا المنفى والهوية والمرأة. - من أبرز أعمالها "الابن المحنّط" و"العروس كانت على ظهر حمار"، وحازت جوائز مرموقة مثل جائزة أبولينير وجائزة غونكور للشعر.

رحلت الشاعرة والروائية اللبنانية - الفرنسية فينوس خوري غاتا، مساء أمس الأربعاء في باريس، عن عمر ناهز 88 عاماً، تاركةً وراءها إرثاً أدبيّاً غنيّاً جعلها واحدة من أبرز الأصوات في الأدب الفرنكوفوني المعاصر. وُلدت عام 1937 في بشرّي شمالي لبنان، في بيئة جبلية شكّلت وعيها الشعري المبكر، وهي البلدة نفسها التي أنجبت جبران خليل جبران، وهو غالباً ما أشار إليه النقاد عند قراءتهم لبعدها الرمزي والروحي.

تنتمي خوري غاتا، وهي الشقيقة الكبرى للكاتبة والصحافية مي منسّى (1939 -2019)، إلى جيلٍ أدبي كرّس الكتابة بوصفها مساحة لمساءلة موضوعات المنفى والهوية. درست الأدب في بيروت، وبدأت مسيرتها الشعرية بإصدار ديوانها الأول بالفرنسية "وجوه غير مكتملة" عام 1966، تلاه "الأراضي الراكدة" عام 1967، حيث برز فيه منذ البداية صوتٌ مكثّف مشبع بالحنين والقلق الوجودي.

وفي عام 1971 أصدرت روايتها الأولى "غير المتناسقين" (Les Inadaptés)، قبل أن تنتقل إلى باريس عام 1972، حيث استقرّت فيها مع تصاعد التوترات التي سبقت الحرب الأهلية اللبنانية. هناك، واصلت بناء مشروع أدبي متكامل جمع بين الشعر والرواية، ولامس قضايا المنفى، والذاكرة، والحرب، والهوية، والمرأة بوصفها مركز السرد واللغة.

من أبرز رواياتها: "الابن المحنّط" (1980)، و"ضجيج لقمر ميت" (1983)، و"بيت الموت" (1986)، و"بايارمين" (1988)، و"سيدة الوجيه" (1992)، و"سبع حجارة للخاطئة" (2007)، إضافة إلى روايتها الشهيرة "العروس كانت على ظهر حمار" (2013) التي نالت جائزة رينودو لكتاب الجيب. أما في الشعر، فقد رسّخت مكانتها عبر أعمال مثل: "ظلالها وصرخاتُها" الحائز جائزة أبولينير، و"أين تذهب الأشجار؟" التي نالت عنها جائزة غونكور للشعر عام 2011، وصولاً إلى دواوينها المتأخرة مثل "اطلب من العتمة" و"اضطراب الأرواح التائهة". حازت فينوس خوري غاتا أرفع الأوسمة الأدبية الفرنسية، بينها الجائزة الكبرى للشعر من الأكاديمية الفرنسية، وكانت عضواً في أكاديمية مالارميه وبرلمان الكاتبات الفرنكوفونيات.