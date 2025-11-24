- محمد فاضلي، الباحث والمترجم الإيراني، كرّس أكثر من نصف قرن من حياته لدراسة اللغة العربية وآدابها، محققاً مكانة بارزة في هذا المجال داخل إيران، حيث أثرى المكتبة الفارسية بعدد كبير من المؤلفات والدراسات. - وُلد فاضلي عام 1938 في قرية "درگاه سليمان" بمحافظة كردستان، ونشأ في بيئة علمية ساهمت في بناء شخصيته، مما دفعه لدراسة اللغة والأدب العربي، وحصل على الدكتوراه من جامعة فردوسي في مشهد. - أصبح فاضلي مرجعاً مهماً في البلاغة والأدب العربي، وأصدر عشرات المؤلفات، منها "سيبويه، رائد النحويين" و"التعريف بالمتنبي من خلال شعره"، ودرّس في جامعات كبرى بطهران.

أكثر من نصف قرن من حياته، كان الباحث والمترجم الإيراني محمد فاضلي، الذي رحل مساء الأحد في مدينة مشهد، عن 87 عاماً، قد كرّسها من أجل اللغة العربية وآدابها، محقّقاً مكانة بارزة بين أبرز المختصين في هذا المجال داخل إيران، إذ أثرى المكتبة الفارسية والبحث الأكاديمي بعدد كبير من المؤلفات والدراسات التي تناولت البلاغة والنحو والأدب العربي القديم.

وُلد محمد فاضلي عام 1938 في قرية "درگاه سليمان" التابعة لمدينة سقز في محافظة كردستان شمال غرب إيران، ينتمي إلى أسرة كردية معروفة في مجال العلم، إذ كان والده، العالم أحمد فاضلي، أحد أبرز مدرّسي الأدب العربي والعلوم الدينية في مدينة سقز، وله عدد كبير من التلاميذ في هذا المجال. نشأ الراحل في بيئة علمية ساهمت في بناء شخصيته العلمية والثقافية، ما جعله يختار دراسة اللغة والأدب العربي ليكرس حياته لهذا المسار.

بعد إنهاء دراسته الثانوية، التحق فاضلي بجامعة فردوسي في مشهد، حيث تخصّص في اللغة والأدب العربيّين حائزاً على شهادة الدكتوراه، كما أبدى تفوقاً في اللغة الفرنسية وتاريخ الأدب الفرنسي، فقام بتدريسه إلى جانب تخصصه الأساسي، مما منحه خلفية ثقافية أوسع. بالإضافة إلى ذلك عمل أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الكبرى في طهران، وقد تتلمذ على يديه جيل واسع من أساتذة الجامعات الإيرانية اليوم.

خلال سنوات عمله الطويلة، تمكّن فاضلي من أن يصبح مرجعاً مهمّاً في مجالات البلاغة والأدب العربي، وصدرت له عشرات المؤلفات، من بينها: "سيبويه، رائد النحويين"، و"التعريف بالمتنبي من خلال شعره"، و"مختارات من روائع الأدب العربي"، و"محاكمة الإنسان والحيوان"، و"بحث في بعض أساليب البيان في القرآن الكريم"، فضلاً عن مشروعه البحثي "شرح الشواهد الشعرية في جواهر البلاغة".