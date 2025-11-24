- محمد فاضلي، الباحث الإيراني البارز في اللغة العربية وآدابها، رحل عن 87 عاماً بعد أن أثرى المكتبة الفارسية بالعديد من المؤلفات والدراسات في البلاغة والنحو والأدب العربي القديم، مما جعله من أبرز المختصين في هذا المجال داخل إيران. - وُلد فاضلي في بيئة علمية، حيث كان والده أحمد فاضلي من أبرز مدرّسي الأدب العربي، مما ساهم في بناء شخصيته العلمية والثقافية، وكرّس حياته لدراسة اللغة والأدب العربي. - من أبرز مؤلفاته "دراسة ونقد في المسائل البلاغية الهامة"، و"حياة المتنبي من خلال شعره"، و"أساليب البيان في القرآن"، حيث جمع بين التراث البلاغي القديم والأساليب الحديثة، مما جعله مرجعاً معتمداً في الجامعات الإيرانية.

أكثر من نصف قرن من حياته، كان الباحث الإيراني محمد فاضلي، الذي رحل مساء الأحد في مدينة مشهد، عن 87 عاماً، قد كرّسها من أجل اللغة العربية وآدابها، محقّقاً مكانة بارزة بين أبرز المختصين في هذا المجال داخل إيران، إذ أثرى المكتبة الفارسية والبحث الأكاديمي بعدد كبير من المؤلفات والدراسات التي تناولت البلاغة والنحو والأدب العربي القديم.

وُلد محمد فاضلي عام 1938 في قرية "درگاه سليمان" التابعة لمدينة سقز في محافظة كردستان شمال غرب إيران، ينتمي إلى أسرة كردية معروفة في مجال العلم، إذ كان والده، العالم أحمد فاضلي، أحد أبرز مدرّسي الأدب العربي والعلوم الدينية في مدينة سقز، وله عدد كبير من التلاميذ في هذا المجال. نشأ الراحل في بيئة علمية ساهمت في بناء شخصيته العلمية والثقافية، ما جعله يختار دراسة اللغة والأدب العربي ليكرّس حياته لهذا المسار.

بين التراث والأساليب الحديثة

بعد إنهاء دراسته الثانوية، التحق فاضلي بجامعة فردوسي في مشهد، حيث تخصّص في اللغة والأدب العربيّين، قبل أن يحوز شهادة الدكتوراه من جامعة طهران. كما أبدى تفوقاً في اللغة الفرنسية وتاريخ الأدب الفرنسي، فقام بتدريسه إلى جانب تخصصه الأساسي، مما منحه خلفية ثقافية أوسع. بالإضافة إلى ذلك عمل أستاذاً زائراً في عدد من الجامعات الكبرى في طهران، وقد تتلمذ على يديه جيل واسع من أساتذة الجامعات الإيرانية اليوم.

وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال الأكاديمي الإيراني وأستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة كردستان، غربي إيران، حسن سرباز: "إنّ اللغة العربية وآدابها في إيران، برحيل الدكتور فاضلي، قد فقدت قامة بارزة حيث كان من أبرز أعلام وأساتذة حقل اللغة والأدب العربي في الجامعات الإيرانية، إذ جمع بين الدراسة في مدارس العلوم الدينية الكردية والدراسة الأكاديمية الجامعية". كما أشار المتحدّث إلى أنّ للدكتور فاضلي مؤلفات متنوّعة في حقول الأدب والقرآن، من أهمّها كتاب بعنوان "دراسة ونقد في المسائل البلاغية الهامة"، جمع فيه بين التراث البلاغي القديم والأساليب الحديثة، وجعل من هذا الكتاب مرجعاً معتمداً في تدريس العلوم البلاغية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإيرانية، حتى غدا يُعدّ بين أبرز ما أُلّف في هذا الحقل في إيران.

من مؤلفات الباحث الراحل: كتاب "حياة المتنبي من خلال شعره"، وهو دراسة تناول فيها شعر المتنبي بنظرة نقدية تجمع بين التذوق الأدبي والإحاطة العلمية، و"أساليب البيان في القرآن"، الذي كان ضمن الأعمال المنتخبة في مهرجان الفارابي العلمي في إيران، وحصل على جائزة تُمنح سنوياً تكريماً للأعمال البارزة في العلوم الإنسانية في إيران، و"سيبويه، رائد النحويين"، و"محاكمة الإنسان والحيوان" بالإضافة إلى أعمال أُخرى في علوم القرآن والأدب الفارسي ومجالات النقد الأدبي، وقد جُمِعت أخيراً مقالاته العلمية في مجلّد يضمّ ثمانين بحثاً أكاديمياً.